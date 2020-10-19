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Резидентов свободного порта Владивосток лишат важной преференции
Изменения вносятся как в закон о свободном порте Владивосток, так и в Земельный кодекс РФ
15 октября принят Федеральный закон № 318-ФЗ об изменении порядка предоставления в аренду земельных участков резидентам свободного порта Владивосток. Закон отменяет преференцию, в соответствии с которой резиденты могли получать земельные участки без торгов. После вступления закона в силу для резидентов СПВ вводится общий порядок приобретения участков в аренду – на аукционе. При этом сохраняются все остальные льготы – по налогам, страховым взносам и другие.
Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, анализ ситуации показывает, что предоставление резидентам земельных участков без торгов нередко ведет к возникновению конфликта частных интересов предпринимателей и публичных интересов муниципалитета, а также местного населения, вызывает высокую социальную напряженность, негативно влияет на инвестиционный климат города.
В частности это объясняется тем, что испрашиваемая резидентами земля нередко располагается на территориях с высокой плотностью населения и сложившейся застройкой. Также предприниматели претендуют на территории, где существуют планы перспективного развития при ограниченном количестве свободных земельных участков и одновременно высоким спросом на такие земли.
Более того, в значительном количестве случаев предприниматели получают статус резидента свободного порта Владивосток исключительно для целей приобретения земельного участка без торгов и последующей продажи компании по завышенной цене, без намерения реализовывать инвестиционный проект.
В некоторых случаях статус резидента свободного порта Владивосток приобретается недобросовестными заявителями для продления договоров аренды земельных участков, заключенных до 1 марта 2015 г. и подлежащих заключению на новый срок на аукционе.
На основании этих и ряда других причин и возникла необходимость внести изменения в федеральное законодательство.
Новый закон «О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с изменением порядка предоставления в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, резидентам свободного порта Владивосток» вносит изменения как в закон о свободном порте Владивосток, так и в Земельный кодекс РФ.
По мнению экспертов, эти изменения должны благотворно отразиться на развитии города. Добросовестные инвесторы смогут приобрести для реализации своих проектов земельные участки в аренду на аукционе, при этом городской бюджет получит средства для строительства дорожной инфраструктуры, социальных объектов и благоустройства.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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