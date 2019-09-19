www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.43 р. 100 JPY: 59.55 р.
EUR: 71.24 р. 10 CNY: 90.9 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Волонтеры, спецслужбы, бизнес и высокие технологии объединились для поиска пропавших людей

19 Сентября 2019, 13:57 | Приморье

Проблема пропажи людей остается актуальной для России. На сегодняшний день почти в каждом регионе страны есть подразделения добровольного поискового спасательного отряда «Лиза Алерт»

Волонтеры не только ведут информационную работу, но и активно участвуют в поисках пропавших людей. Теперь им на помощь придет технология, разработанная крупным сотовым оператором, «Beeline AI — Поиск людей», которая будет использоваться для обработки фотографий местности, полученных с дронов. Как сообщается, технология отбора снимков поступит в распоряжение волонтеров в двух форматах: для коллективного использования в сети, и для работы оффлайн, когда сортировка происходит на компьютере поисковой группы.

В последние годы ДПСО «Лиза Алерт» расширяет свою деятельность в Приморье. Поэтому поиск людей на базе нейросети придется у нас весьма кстати. Ведь внедряемые сегодня технологии для поиска пропавших людей при помощи дронов особенно востребованы на Дальнем Востоке с его масштабной территорией, и труднопроходимыми горными реками. Сейчас будущие пилоты дронов проходят обучение алгоритмам работы в природной среде, в разной местности.У «Лиза Алерт» четкая и принципиальная позиция - поисковый отряд не принимает денежные средства, вся деятельность отряда бесплатна, в дар можно предоставить только оборудование и услуги или самому участвовать в поисках. Человеческий ресурс самый важный. Добровольцев всегда не хватает. Каждый человек важен, каждому найдется задача. Оборудование ребята приобретают самостоятельно или получают в дар от неравнодушных людей: например, на лекции в школе родители передали инструктору профилактики 2 поисковых фонаря, и они сразу отправились на поиск; неравнодушный бизнесмен приобрел несколько носилок и навигаторов - их передали регионам, где не хватает оборудования. 

Жители края активно подключаются к волонтерской работе – беда не оставляет равнодушным никого, особенно, если пропадают дети. 

Один из недавних резонансных случаев – поиски в глухой тайге 14-летнего Василия Ковалева, которые длились около 12 суток. Помимо волонтеров «Лизы Алерт» поиск вели военные, спасатели, полицейские и сотрудники Росгвардии, отряд «Примпоиск», ОМОН и Следственный комитет. 

Подключился и крупный бизнес – Группа компаний ННК, чьи заправки хорошо известны автовладельцам Дальнего Востока, предоставила необходимый объем топлива для выезда на поиск автомобилей добровольцев ДПСО «Лиза Алерт». Неоценимая помощь!  К слову, это не первый случай помощи - нефтяники уже сотрудничают со спасательным отрядом в Республике Бурятия.

«Мы располагаем сетью АЗС на территории всего Дальнего Востока. В том числе, в отдаленных районах. Поэтому наши автозаправочные станции идеально подходят как для размещения информационных материалов поискового отряда, так и для коммуникаций с МЧС и волонтерами Лиза Алерт в период активных поисков. Сейчас прорабатывается вопрос обучения наших операторов и создания так называемых «островков безопасности» на АЗС ННК. Рассматриваются и другие форматы помощи спасательному отряду. Тестировать проект начали с Бурятии» - объясняли ранее в пресс-службе ННК.

Хочется надеяться, что все поиски пропавших людей будут заканчиваться радостными объявлениями в соцсетях «Найдет, жив!». Случай с Василием Ковалевым внушает оптимизм – в критической ситуации мы умеем объединяться и совместными усилиями добиваться нужного результата. А теперь на помощь нам придут и нейросети.

Beeline AI - Поиск людей: видео с квадрокоптера. Видеозаписи Поисковый отряд "Лиза Алерт" | ВКонтакте. Beeline AI

 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: волонтеры  ннк  Лиза Алерт  поиск людей 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]