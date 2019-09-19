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МТС Банк идет на Дальний Восток

19 Сентября 2019, 15:42 | Приморье

МТС Банк в рамках V Восточного экономического форума (ВЭФ) подписал соглашение с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ, управляющая компания территориями опережающего развития и Свободным портом Владивосток) о развитии систем финансирования и банковского сопровождения деятельности компаний-резидентов территорий ДФО с преференциальными режимами.

Приоритетным направлением сотрудничества станет интеграция в интернет-платформы и мобильные приложения резидентов территорий опережающего развития Дальнего Востока онлайн-сервиса по конвертации валюты и финтех-решений по оформлению гарантий под внешнеторговые контракты и сопровождению в части валютного контроля для участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Банк намерен внедрить сервисы до конца 2020 года.

«Для МТС Банка Дальний Восток – это территория приоритетного развития. Отделения банка расположены в 22 населенных пунктах округа, и мы более 25 лет участвуем в реализации стратегических инвестиционных проектов региона. Уверен, что в партнерстве с «Корпорацией развития Дальнего Востока» мы сможем внести существенный вклад в формирование положительного бизнес-климата округа и развитие его финансовой сферы в соответствии с последними мировыми тенденциями», – отметил председатель правления МТС Банка Илья ФИЛАТОВ.

«Мы рассчитываем на более плотное взаимодействие с банками – создаем пул надежных партнеров, которые будут работать с нашими инвесторами и резидентами на особых взаимовыгодных условиях», – сообщил гендиректор АО «КРДВ» Аслан КАНУКОЕВ.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: вэф  крдв  МТС Банк 



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