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Производители края могут показать свой товар лицом в Москве
Центр «Мой бизнес» приглашает приморских товаропроизводителей к участию в конкурсном отборе «Сделано в Приморье». Победители смогут выставить свою продукцию в павильоне края на Дальневосточной ярмарке, которая пройдет на Новом Арбате в Москве со 2 по 8 декабря. Подать заявку можно до 25 сентября по ссылке.
Дальневосточная ярмарка – это одно из ключевых событий фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве», который пройдет в этом году уже в третий раз. В течение целой недели жители и гости столицы знакомятся с туристическими достопримечательностями и культурой 11 регионов ДФО, пробуют и имеют возможность купить известные во всей стране дальневосточные деликатесы, а также сувенирную продукцию.
Как пояснили в Центре «Мой бизнес», предлагаемые на конкурс товары должны иметь индивидуальную упаковку, документы, подтверждающие происхождение и безопасность для потребителей, собственную торговую марку, и предназначаться для розничной торговли в объектах нестационарной торговли.
Рекомендуются для участия в отборе:
– продукты питания, включая морепродукты, дикоросы и продукты их переработки, продукция пчеловодства, кондитерские изделия и иные продукты (за исключением биологически активных добавок, алкогольной продукции, сигарет);
– сувенирная продукция, включая подарочные книги, брендированную одежду;
– иные товары.
Подать заявку можно до 25 сентября на сайте Центра «Мой бизнес» или на электронный адрес: [email protected], указав в теле письма «Дальневосточная ярмарка на Новом Арбате».
К заявке необходимо приложить:
– прайс-лист на предлагаемую продукцию;
– фотографии товаров;
– документы, подтверждающие безопасность товаров (сертификаты соответствия).
Контактное лицо: ЛАРКИНА Татьяна Юрьевна, 8 (914) 336-27-48.
Специалисты отметили, что отбирать заявки будет комиссия Центра «Мой бизнес» по четырем критериям: соответствие вышеуказанным условиям, наличие зарегистрированной торговой марки, дизайн упаковки, либо самой продукции (при отсутствии упаковки) и стоимость изделий. Победителей объявят до 30 сентября. Они получат уведомление о результатах отбора и информацию о порядке участия в Дальневосточной ярмарке.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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