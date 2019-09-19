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Ремонт дорог во Владивостоке пойдет ускоренными темпами

19 Сентября 2019, 08:40 | Приморье

Во всех районах Владивостоке продолжается восстановительный ремонт дорог, пострадавших от прошедших ливней. В списке - более чем 100 улиц. На части из них работы уже завершены, на других – в самом разгаре. А 15 улиц отремонтируют комплексно в рамках нацпроекта БКАД.

Ускорить темпы и оптимизировать работы по ремонту дорог – такое поручение дал глава Владивостока Олег ГУМЕНЮК подрядным организациям в ходе совещания, которое состоялось на минувшей неделе в администрации города. Времени до наступления холодов осталось совсем немного, поэтому работы должны вестись и днем, и ночью.

- Мы понимаем, что, работая днем, создаем неудобства автолюбителям. Но это вынужденная мера. Нужно максимально быстро заасфальтировать поврежденные участки дорог в городе, - отметил глава Владивостока Олег Гуменюк.

Как заверили мэра представители подрядных организаций, работы, которые были приостановлены из-за плохих погодных условий, сейчас продолжаются усиленными темпами. Контроль городских служб за работой дорожно-строительных компаний также идет и днем, и ночью.

Только за одну неделю восстановлено дорожное покрытие на улице Западной, проспекте 100-летия Владивостока, Пограничной, Луговой, Корабельной Набережной, Светланском переулке, Фирсова, Аллилуева, Калинина и более десятка других.

Масштабные дорожные работы ведутся на Борисенко – к качеству покрытия этой улицы у горожан было много нареканий. Здесь рабочие снимают деформированный слой асфальта, проливают битумом дорожное полотно и укладывают новое асфальтобетонное покрытие.

Комплексный ремонт идет на улице Снеговой: здесь ремонтируют не только проезжую часть, но и обновляют систему ливневой канализации и обустраивают тротуар. Работает сразу несколько бригад: одни монтируют бортовые камни, другие ремонтируют сети ливневой канализации. Как сообщили в городском отделе инженерных коммуникаций, на Снеговой будет установлено свыше 3000 погонных метров новых лотков для приема воды и отвода ее с проезжей части. Также смонтируют около 50 новых дождеприемников.

Завершаются ремонтные работы на улице Хабаровской. В конце минувшей недели там начали укладывать верхний слой асфальта из особо прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА). На финишную прямую вышли работы на улицах Вилкова, Добровольского.

Специалисты управления дорог и благоустройства отметили, что подрядные организации отремонтируют также улицы Капитана Шефнера, Маковского, Фонтанную, Уборевича и другие улицы города. На сегодняшний день на большей части Капитана Шефнера уже сделаны новые тротуары и установлены бортовые камни. Впереди – бетонирование и укладка нового асфальта. Все работы подрядчики должны завершить до конца строительного сезона.

Кипит работа и на острове Русском – здесь завершается асфальтирование новой дороги к поселку Поспелово. К слову, впервые на участке установлены столбы освещения. Всего на Русском острове в этом году будет заасфальтировано 8 км дорог – в районе поселка Экипажный, Парис и Поспелово.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: дороги  ремонт 



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