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Половина очагов африканской чумы свиней ликвидированы в Приморье

19 Августа 2020, 16:40 | Приморье

30 очагов африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрированы с начала лета в Приморском крае. Благодаря слаженной работе ветеринарных врачей половина из них ликвидированы, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.

Как сообщили в государственной ветеринарной инспекции Приморья, на сегодняшний день в крае действует 15 очагов АЧС. На всех территориях, где зафиксирован вирус, проводятся профилактические мероприятия. 

«10 очагов – четыре из них в дикой природе – действуют в Чугуевском муниципальном округе, три – в Спасском районе, по одному очагу – в Октябрьском округе и Михайловском районе», – отметили специалисты.

Всего с начала июня на территории Приморского края было зафиксировано 30 очагов АЧС. Благодаря слаженной работе ветеринарных врачей – своевременному изъятию животных из личных подсобных хозяйств, установке дезбарьеров и дезинфекции частного сектора – 15 из них удалось «оздоровить».

Напомним, африканская чума свиней была зафиксирована в Приморье в июле 2019 года. Вирус циркулирует среди дикого кабана, он может быть занесен людьми на одежде, обуви, через мясо кабана. Для человека это заболевание опасности не представляет.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 
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Теги: АЧС  африканская чума 



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