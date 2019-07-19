Годовая инфляция в ДФО в июне снизилась

Правда, население этого почти не заметило…

Годовая инфляция в ДФО в июне 2019 года по сравнению с маем снизилась на 0,1 процентных пункта, до 4,9%. В целом по России инфляция за этот период уменьшилась с 5,1 до 4,7%. Замедление инфляции в округе произошло за счёт снижения темпов прироста цен на непродовольственные товары и их стабилизации на рынках продовольствия и услуг, сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

«Наибольшее влияние на динамику цен в ДФО по-прежнему оказывали такие факторы, как укрепление рубля относительно предыдущего года, насыщенность рынков отдельными видами товаров и сохранение государственного регулирования цен на топливо в июне. Больше половины товаров и услуг, учитываемых при расчёте инфляции в нашем округе, подорожали за год не более чем на 4,0%. Еще 8% составляющих потребительской корзины и вовсе подешевели», ― пояснил начальник Дальневосточного главного управления Банка России Сергей Белов.

Годовая продовольственная инфляция в ДФО в июне стабилизировалась на уровне 6,0%. При этом динамика цен на отдельные продукты была разнонаправленной.

Ускорился рост цен на молоко и молочные продукты, яйца. Это в значительной мере обусловлено повышением закупочных цен вследствие роста издержек производителей в связи с необходимостью ввода электронной ветеринарной сертификации и маркировки молочных продуктов, которые станут обязательными с июля 2019 года. Продолжилось повышение годовых темпов прироста цен на муку, крупу и макаронные изделия с низких уровней прошлого года, что связано с использованием в производстве более дорогого зерна урожая 2018 года.

В ДФО третий месяц подряд снижаются годовые темпы прироста цен на мясопродукты после их продолжительного удорожания. Ключевая причина – расширенное предложение местной и завозной продукции. Сохранилась тенденция к снижению цен на сахар, хлеб и хлебобулочные изделия, что в большей степени обусловлено действием региональных программ ценового сдерживания на социально значимые продукты. Замедлился рост цен на овощи «борщевого набора»: на капусту и свёклу, наблюдалось снижение цен на картофель и морковь. Вместе с этим существенно снизился годовой прирост цен на огурцы и помидоры. Это связано с поступлением на рынок нового урожая тепличных овощей и с реализацией значительных запасов прошлого года. Дальнейший рост цен на продовольствие ограничен насыщенностью рынка и ожидаемым хорошим урожаем.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары снизился на 0,1 п.п. до 3,1%. Это обусловлено в первую очередь продолжением замедления роста цен на основные виды топлива на фоне действия государственного регулирования цен на рынке нефтепродуктов.

В округе также замедлился рост цен на одежду, обувь, мебель, электротовары и другие бытовые приборы, а также строительные материалы. Третий месяц подряд снижаются годовые темпы прироста цен на легковые автомобили. Такая динамика в значительной степени обусловлена укреплением рубля с начала года, завершением переноса повышения НДС в цены и умеренной динамикой спроса населения.

Годовая инфляция в сегменте услуг не изменилась и осталась на уровне мая – 5,7%. Заметный вклад в стабилизацию цен на услуги внесло снижение цен на проезд железнодорожным транспортом. Однако это было компенсировано ускорением роста цен на авиаперелёты. Годовое снижение цен на проезд в поездах дальнего следования в большей степени обусловлено статистическим эффектом высокой базы прошлого года и падением спроса. Также замедлился рост цен на услуги городского и междугороднего пассажирского транспорта преимущественно за счёт аналогичной динамики цен на топливо. Снизились цены на услуги зарубежного туризма на фоне укрепления рубля и растущей популярностью самостоятельных путешествий.

Замедление инфляции отмечается в большинстве регионов ДФО, исключение составили Республика Саха (Якутия) и Сахалинская область, где годовая инфляция возросла на 0,3 п.п., до 4,1%, но осталась ниже показателей большинства регионов и округа в целом. Наибольший вклад в ускорение инфляции внесла динамика цен на продовольственные товары, что обусловлено завозом продукции в регионы по более высоким закупочным ценам.

Годовая инфляция в Хабаровском крае снизилась на 0,4 п.п. (после сохранения показателя в течении пяти месяцев на уровне 5,2%) и составила 4,8%. Замедление инфляции произошло за счёт снижения тарифов на железнодорожном транспорте по сравнению с июнем прошлого года. Вместе с этим подешевели услуги зарубежного туризма и санаторно-оздоровительные услуги, что в первую очередь связано со спросом в регионе.

Годовая инфляция в целом по стране по итогам 2019 года, по прогнозу Банка России, составит 4,2 – 4,7%. В дальнейшем она будет находиться вблизи 4%.