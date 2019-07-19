На острове Русский готовят первый участок дороги для укладки нового асфальта

На дороге, ведущей к посёлку Поспелово на острове Русский, спецтехника и рабочие подрядной организации снимают старое покрытие, завозят скальник для отсыпки участков со слабыми грунтами.



«По итогам открытого аукциона выполняет ремонтные работы на данном участке компания «ФедералСтрой». Здесь бригадам предстоит убрать старое покрытие, установить водопропускные трубы, заменить слабые грунты и уложить новый асфальт на участке дороги протяженностью почти 3,5 километра», - рассказали специалисты управления дорог и благоустройства администрации Владивостока.



Напомним, что в этом году на Русском появится порядка 8 километров нового асфальта, также будет установлено 14 остановочных павильонов.



Специалисты мэрии добавили, что ремонт дорог начинается и на участке в районе Париса, а на улице Экипажной строители планируют приступить к работам уже в ближайшее время. Всего в этом году дорожникам предстоит уложить около 3,5 километров асфальта в Поспелово, порядка 2,5 километров в Парисе и около 2 километров на улице Экипажной.

Евгений Кулешов (фото)