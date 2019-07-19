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Приморье удивит участников и гостей Восточного экономического форума
На набережной Дальневосточного федерального университета началось строительство павильона Приморского края, который откроется на выставке «Улица Дальнего Востока» в дни пятого Восточного экономического форума. Дизайн павильона будет выполнен в форме морской раковины, главная тема экспозиции – «Приморье – центр притяжения».
Одной из задач форума в этом году станет подведение итогов: работы регионов и федеральных ведомств по развитию экономик и повышению качества жизни в дальневосточных субъектах. И в экспозиции Приморского края на это будет сделан акцент, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
«Задача региона – показать не просто инвестиционные проекты, а представить понятные результаты для жителей: сколько новых рабочих мест получило Приморье, как за счет налогов наполняется бюджет. Нам важно рассказать и доказать, что наш край стремится стать лучшим для работы, жизни и ведения бизнеса», – подчеркнул врио вице-губернатора Приморского края Константин Богданенко.
Для гостей и участников форума готовят интересную интерактивную экспозицию. Одним из главных экспонатов станет инвестиционная карта Приморского края. На ней отмечены значимые стартовавшие и реализуемые проекты и производства, в числе которых судостроительный комплекс «Звезда», завод по производству двигателей «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», Находкинский завод минеральных удобрений, фабрика по огранке алмазов индийской группы компаний KGK, завод по производству домокомплектов домостроительного комбината «Приморье» и многие другие. Выбрав любое из этих предприятий на тач-панели, гости смогут познакомиться с ним подробнее, а также узнают о количестве создаваемых рабочих мест и открытых вакансиях.
«Особое внимание мы уделяем презентации туристического потенциала региона. В нашем павильоне участники и гости форума смогут совершить путешествие по Приморью на воздушном шаре. Конечно же, идея будет реализована с помощью VR-технологий, которые помогут переместиться в самые популярные места отдыха – на пляж бухты Лазурная, мыс Тобизина, гору Пидан, национальный парк “Земля леопарда”», – отметил Константин Богданенко.
Рядом будут работать специалисты Туристско-информационного центра Приморского края, которые помогут сразу же спланировать поездки в понравившиеся места. Также гостей павильона познакомят с мобильным приложением, которое поможет превратить обычную прогулку по Владивостоку в увлекательную экскурсию.
Как и в прошлом году рядом с павильоном откроется эко-бар, где можно будет попробовать напитки на основе таежных дикоросов. Предусмотрена зона отдыха, формируется культурная программа.
Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Выставку «Улица Дальнего Востока» смогут увидеть не только участники ВЭФ: 7 сентября набережную Дальневосточного федерального университета посетят организованные группы, а с 8 сентября – все желающие.
Основной темой ВЭФ-2019 станет Национальная программа развития Дальнего Востока. Руководитель регионального оргкомитета мероприятия, Губернатор Приморья Олег Кожемяко подчеркнул, что необходимо приложить все усилия, чтобы юбилейный форум прошел на высоком уровне.
Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум учрежден Указом Президента России Владимира Путина. В форуме 2018 года приняли участие более 6 тысяч делегатов и более 1,3 тысячи представителей СМИ из 60 иностранных государств. Почетными гостями ВЭФ стали главы четырех государств – России, КНР, Монголии, Японии, а также Премьер-министр Республики Корея.
Газета "Золотой Рог" - информационный партнер Восточного экономического форума
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