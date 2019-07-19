Во Владивостоке стало бессмысленно покупать квартиры для сдачи их в наём

Cрок окупаемости сдаваемой в аренду комнаты в Хабаровске в два раза меньше, чем во Владивостоке

Дальневосточная столица снова отмечена федеральным порталом «Мир квартир». На этот раз она попала на последнее место по выгоде от аренды комнат. Оказывается окупаемость средней жилой комнаты, купленной в городе специально для сдачи в аренду, для Владивостока в настоящее время составляет около 16 лет при цене предложения средней комнаты 1 571 506 рублей и доходности 6%.

Оказывается средняя месячная арендная ставка во Владивостоке, 7 985 рублей в месяц, уступает Якутску – 9 263 и Хабаровску – 9 712 рублей. При этом срок окупаемости сдаваемой в аренду комнаты в Хабаровске в два раза меньше, чем во Владивостоке.

Средняя арендная ставка жилой комнаты во Владивостоке оказалась примерно в три раза меньше, чем в Москве и в два раза, чем в Сочи. При этом в Сочи срок окупаемости комнаты оказался всего семь лет. А самыми доходными по стране за счет дешевизны покупки оказались комнаты в Брянске – 14,7% и Ульяновске – 14,5%.