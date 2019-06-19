Основа бизнес-империи семьи Дарькина решила озолотить акционеров

Находкинская БАМР исправно платит дивиденды, новые собственники ПБТФ за счет прибыли ремонтируют флот

Приморские рыбаки по разному расставляют приоритеты – если ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР), основа бизнес-империи семьи экс-губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА, направит на выплату дивидендов за 2018 год половину чистой прибыли (750 млн рублей), то ПАО «Преображенская база тралового флота» (ПБТФ), в прошлом году перешедшее под контроль владельца холдинга «Гидрострой» и бывшего сенатора Александра ВЕРХОВСКОГО, предпочло воздержаться от стимулирования акционеров.

ПАО «НБАМР» в 2018 году увеличило чистую прибыль по РСБУ в 2,7 раза по сравнению с 2017 годом - до 1 млрд 492,995 млн рублей. Акционеры компании на годовом собрании приняли решение о выплате дивидендов из расчета 324,5 рубля на каждую обыкновенную акцию номиналом 47 рублей и 236,01 рубля на одну привилегированную акцию номиналом 45 рублей. За 2017 год компания выплатила по 347,76 рубля на обыкновенную акцию и 88,89 рубля на «преф». Таким образом, по итогам 2018 года дивиденды на обыкновенные акции сокращены на 6,7%, на привилегированные - выросли в 2,65 раза.

Досье "Золотого Рога"

«Находкинская база активного морского рыболовства» - интегрированное предприятие, в состав которого входит несколько дочерних компаний и обособленных структурных подразделений. Основу хозяйственной деятельности составляют морской промысел рыбы и морепродуктов, их дальнейшая переработка и реализация как на российском рынке, так и на рынках Западной Европы и АТР. Основу добывающего флота компании составляют 8 БАТМ (большой автономный морозильный траулер) проекта 1288 типа «Пулковский меридиан». Крупнейшим акционером НБАМР с долей в 86,6% уставного капитала является зарегистрированное в Москве АО «Дальинвестгрупп», 75% которого, в свою очередь, владеет супруга Сергея Дарькина Лариса БЕЛОБРОВА.

Акционеры на собрании переизбрали совет директоров в прежнем составе: в него вошли президент ПАО «ТИГР» Сергей Дарькин (избран заместителем председателя совета директоров), его дочь, гендиректор ООО «Дальневосточная инвестиционная компания» Анна ХМАРУК, соратники Дарькина еще по политике Андрей НОРИН (ныне гендиректор ООО «Рускор») и Сергей ПЕРЕДРИЙ (бывший гендиректор ПАО «НБАМР», директор ООО «Акция-ДВ-Находка»), гендиректор АО «Дальинвестгрупп» Савелий ПОНОМАРЕНКО, директор по правовым вопросам ПАО «НБАМР» Виктор БЫКОВ и бывший командующий Тихоокеанским флотом Геннадий ХВАТОВ, отметивший 3 мая 85-летний юбилей.

Напомним, что с начала этого года НБАМР вместо Сергея Передрия возглавил гендиректор недавно созданного ООО «Фрегат» (Калининград) Сергей ЮРТАЕВ. Его полномочия пока определены сроком на один год, по 31 января 2020 года.

НБАМР диверсифицирует бизнес

В годовом отчете НБАМР говорится, что компания планирует построить собственный холодильник и рыбоперерабатывающий завод в Находке, а также запустить производство продукции глубокой переработки в Сахалинской области. Отметим, что во Владивостоке новый холодильник планирует построить ОАО «Владивостокский морской рыбный порт».

По данным НБАМР, инвестиции в развитие компании в 2018 году превысили 2,5 млрд рублей. В частности, были приобретены и подготовлены к промыслу рыболовное судно типа РТМКС - «Царица» (ежедневный объем замораживаемой продукции – более 200 тонн) и судно-добытчик «Лидер» с производственной мощностью до 250 тонн сырца в сутки. Произведена модернизация двух судов типа БАТМ – «Илья Коновалов» и «Капитан Фалеев». Кроме того, был консолидирован до 100% пакет акций дочерней компании ПАО «НБАМР» - ЗАО «Морские перевозки и добыча».

«2018-й год также был отмечен для ПАО «НБАМР» возобновлением программы береговой переработки: на рыбоперерабатывающих заводах группы компаний налажен процесс глубокой переработки продукции из кальмара, минтая, крабов – мелкофасованной продукции, готовой к реализации конечному потребителю через региональные и федеральные торговые сети. Для этого в отчётном периоде были заключены долгосрочные контракты с крупнейшими торговыми сетями Приморского края – «Самбери», «Фреш25», «Реми», а также проведена подготовительная работа для заключения аналогичных контрактов с торговыми сетями федерального уровня. Итогом проделанной работы в 2018 году стали заключенные в начале 2019 года контракты с одной из крупнейших торговых сетей России – «Лента». На сегодняшний день работа с сетями продолжается, до конца текущего года перед нами поставлена задача обеспечить наличие ассортимента нашей продукции в крупнейших торговых сетях как Дальневосточного региона, так и Российской Федерации», - говорится в отчете.

НБАМР есть чем похвастаться - вылов рыбы и морепродуктов по итогам 2018 года составил 164,47 тыс. тонн, что на 12% больше, чем в 2017 году. Основной прирост вылова составили традиционные объекты промысла – минтай (+ 15,97 тыс. тонн) и кальмар (+7,376 тыс. тонн). Объем выпуска готовой продукции составил 114,6 тонн, что на 3% больше, чем в 2017 году. Смещение производства в сторону продукции глубокой переработки стало причиной увеличения выпуска филе и фарша минтая наряду с уменьшением выпуска неразделанной и обезглавленной рыбы.

«Уверенный рост показало общество на относительно новом для себя объекте промысла: в 2018 году добыто 531 тонна краба, из которой было произведено 499 тонн готовой продукции – живых крабов и свежемороженой продукции из них. Серьезные планы ставит перед собой руководство и совет директоров компании на 2019 год – освоение 207 тыс. тонн водных биоресурсов, производство более 100 тыс. тонн готовой продукции, получение выручки от реализации рыбопродукции в размере 15,273 млрд рублей, чистой прибыли в размере 4,36 млрд рублей (рост к 2018 году - почти в 3 раза - Прим. авт.), рост показателя EBIDTA до уровня в 7,22 млрд рублей», - отмечает компания.

ПБТФ направит прибыль на ремонт судов

ПАО «ПБТФ» в 2018 году увеличило чистую прибыль по РСБУ в 2,7 раза по сравнению с 2017 годом, до 518,933 млн рублей. Несмотря на рост прибыли акционеры приняли решение не выплачивать дивиденды за 2018 год (в 2018 году компания направила на дивиденды чисто символические 20,3 млн рублей.

Напомним, что приобретение ПБТФ в прошлом году за $400 млн позволило холдингу «Гидрострой» занять второе место по объему вылова биоресурсов в России после лидера отрасли - группы компаний «Норебо» Виталия ОРЛОВА. Кроме того, с ПБТФ у холдинга появились квоты на вылов краба. Собственником 96,85% акций ПАО «ПБТФ» стало ЗАО «Остров Сахалин» (Южно-Сахалинск).

Досье "Золотого Рога"

«Преображенская база тралового флота» (пос. Преображение) в современном ее виде существует с 1992 года, являясь правопреемником бывшего госпредприятия, начало которому было положено еще в 1930 году. В настоящее время предприятие представляет собой крупную многопрофильную структуру, в которой взаимодействуют добывающее, перерабатывающее производства и вспомогательные береговые подразделения. Флот компании насчитывает семь крупных судов. Промысловые виды - минтай, сельдь, сайра, терпуг, лосось, краб, креветка. Основные рынки сбыта рыбопродукции - Япония и Южная Корея. В компании работает около 2,5 тыс. человек. В состав ПБТФ сегодня входят береговые подразделения: судоремонтный завод, цех орудий лова, холодильный комплекс, автотранспортное хозяйство, участок по розливу воды, погрузоразгрузочный участок, цех пластмасс, которые осуществляют вспомогательную деятельность для обеспечения работы основного производства.

Как уже сообщала газета «Золотой Рог», cахалинцы начали переформатирование бизнеса ПБТФ с реорганизации компании в форме присоединения к ней АО «Преображенский рыбокомбинат» и выделения ООО «Залив». ООО «Залив», как и ПБТФ, зарегистрировано в пос. Преображение Лазовского района Приморского края. Уставный капитал выделяемого общества сформирован за счет нераспределенной прибыли прошлых лет ПБТФ путем передачи ООО «Залив» денежных средств в размере 1 млн рублей в соответствии с передаточным актом. 100% доли в уставном капитале выделяемого общества принадлежат ПАО «ПБТФ». Директором ООО утвержден Андрей КАРЕПОВ. Кроме того, 4 апреля акционеры ПБТФ приняли решение присоединить к компании ООО «Транзит» (Южно-Сахалинск) и выделить из компании ООО «Оплот» с регистрацией последнего в городе Невельск.

Новый состав совета директоров ПБТФ был сформирован по заявке ЗАО «Остров Сахалин». В него вошли председатель совета директоров АО «Гидрострой» Александр Верховский, бывший гендиректор ПБТФ Анатолий ФУКСМАН, гендиректор ЗАО «Остров Сахалин» Василий ВЕЛЬМЕСКИН, гендиректор АО «Гидрострой» Юрий СВЕТЛИКОВ, финансовый директор АО «Гидрострой» Наталья МЕРЗЛЯКОВА, начальник юридической службы АО «Гидрострой» Оксана СИРОХА и начальник производственно-коммерческого отдела ЗАО «Пиленга» Антон ВЕРХОВСКИЙ.

В годовом отчете ПБТФ говорится, что советом директоров и руководством общества принято решение в 2019 году после окончания основной промысловой экспедиции года провести ремонт и замену технологического оборудования двух крупнотоннажных промысловых судов, используя прибыль 2018 года и нераспределенную прибыль прошлых лет.

У ПБТФ - серьезный прорыв: вылов рыбы по итогам 2018 года составил 125,4 тыс. тонн, что в два раза больше, чем в 2017 году. В 2018 году было освоено 99,4% от объема выделенных квот.

«Руководство работает над развитием аквакультурного комплекса, и в 2017 году в реализацию этой программы были вложены значительные средства. Запланирована и начата модернизация цеха береговой переработки гидробионтов (морской еж, гребешок, морская капуста). Ассортимент выпускаемой продукции значительным образом влияет на конечный финансовый результат компании, поэтому необходимо обновление и добавление новых видов продукции с высокой добавленной стоимостью. Так, в последние годы на российский рынок поступила наша варено-мороженная креветка, расфасованная в удобные для покупателя коробки весом от одного до двух килограммов», - отмечает компания.

КСТАТИ

По итогам 2018 года доля вылова водных биологических ресурсов рыбопромышленными предприятиями Приморского края составила 21,1% от вылова в Дальневосточном бассейне и 14,8% от общероссийского вылова. Суммарный объем вылова приморскими компаниями в 2018 году составил 740,3 тыс. тонн, что меньше уровня вылова 2017 года на 2,9%.