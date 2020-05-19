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Бизнес-Премия Приморского края уехала в Чугуевский район
В редакции Издательской компании «Золотой Рог» состоялось награждение победителя Бизнес-Премии в номинации «Развивающийся бизнес в Приморском крае-2019». Диплом и статуэтку победителя главный редактор Андрей ПУШКАРЕВ вручил учредителю компании «Эко Тойс», предпринимателю Евгению КОРЖУ.
Впервые за шестнадцатилетнюю историю Бизнес-Премии из-за коронавируса было отменено торжественное мероприятие, на котором традиционно чествовали победителей. Однако, голосование состоялось, экспертная комиссия и жители края сделали свой выбор, отдав голоса за наиболее достойных представителей приморского бизнеса.
Компания «Эко Тойс» всего пару лет развивает проект по производству экологичных деревянных игрушек. Старт был успешным, благодаря оригинальной идее, лесопереработчики из Чугуевского района смогли выйти не только к широкому кругу российских потребителей, но и на зарубежные рынки. Проект был поддержан Правительством Приморского края и федеральными министерствами, поскольку в полной мере отвечает современным требованиям по организации глубокой переработки древесины. И в случае с «Эко Тойс» - это не просто производство пиломатериалов, а создание уникальных, востребованных креативных игрушек, позволяющих развивать ребенка, дающих ему представление о ценности натуральных природных материалов.
По словам Евгения Коржа, кризис в эти карантинные месяцы также сказался на текущей деятельности компании, но планов активного развития не отменил, лишь скорректировал их.
Напомним, Бизнес-Премия прошла в шестнадцатый раз, учредителями являются Правительство Приморского края и Издательская компания «Золотой Рог». Партнерами в этом году стали Банк «Приморье» и Фонд развития Дальнего Востока и Арктики. Цель мероприятия – выявление и поощрение представителей регионального бизнеса, добившихся наибольших успехов, внесших выдающийся вклад в решение социальных вопросов, обеспечивших рабочие места приморцам.
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