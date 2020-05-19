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Масочный режим: Более 300 "санитарных" нарушений выявили в Приморье за сутки
Административные комиссии и правоохранительные органы за 18 мая составили 324 протокола об административных нарушениях, 185 направлено в суд, 45 организаций уже оштрафованы. Такие данные озвучил Губернатор Приморья Олег Кожемяко на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом во вторник, 19 мая.
По словам главы региона, только за последние дни судами рассмотрено 1124 материала о нарушениях. Пять проверок провели и сотрудники Роспотребнадзора, на всех объектах выявлены нарушения.
«Проверки дают свои результаты – большинство предприятий соблюдают масочный режим как среди сотрудников, так и у посетителей – или не пускают тех, кто без масок, либо предлагают купить или выдают бесплатно», – отметил Олег Кожемяко.
Губернатор еще раз обозначил – подобные правила должны стать неотъемлемым условием работы в период эпидемии.
«Никто не спорит, что сложно работать в таком режиме, но мы должны через это пройти, чтобы прекратить рост заболеваемости и вернуться к нормальному ритму жизни», – подчеркнул он.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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