Награды нашли героев онлайн

Лауреаты и победители XVI Бизнес-Премии Приморского края трудятся на благо региона и его жителей

Правительство Приморского края и Издательская компания «Золотой Рог» определили победителей и лауреатов Бизнес-Премии Приморского края 2019 года. Впервые за уже 16-летнюю историю не имеющего аналогов в России конкурса награждение участников конкурса проходит в онлайн-режиме. Главными героями 2019 года стали представители ключевых отраслей Приморья – туристической, портовой, связи, рыбацкой, строительной, медицинской, а также компании так называемой «новой волны» - успешные резиденты территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток. Их история, как и было задумано на заре создания Бизнес-Премии, отражает последние тренды развития региона.



Голосование традиционно прошло по четырем номинациям: «Компания года», «Менеджер года», «Социально ответственный бизнес» и «Развивающийся бизнес», в два этапа. На первом были определены по четыре финалиста в каждой номинации, а на втором этапе (срок голосования оргкомитет из-за карантинных ограничений был вынужден продлить на две недели) - победители.

Компания года

В главной номинации «Компания года Приморского края - 2019» победителем признано ООО «Джи1 Интертейнмент», оператор первого казино игорной зоны «Приморье» Tigre de Cristal. Сегодня Tigre de Cristal – это неотъемлемая составляющая развлекательной индустрии России.





Игорная зона входит в состав масштабного туристического проекта Интегрированный развлекательный курорт «Приморье». Общий объем инвестиций в проект составляет 114 млрд рублей. На данный момент Корпорация развития Приморского края заключила соглашения на общую сумму 78 млрд рублей. География инвесторов распространяется на такие страны, как Россия, Гонконг, Королевство Камбоджа, Республика Корея, Япония. С 2015 года на территории игорной зоны работает гостинично-развлекательный комплекс с казино Tigre de Cristal.

По мнению заместителя председателя правительства Приморского края Константина ШЕСТАКОВА, игорная зона и все сопутствующие ей развлекательные объекты положительно влияют на имидж Приморья на международном уровне.

- В первую очередь, реализация и успех проектов с участием иностранных инвестиций – это самая лучшая реклама инвестиционных возможностей региона. Сегодня такие проекты есть в туристской отрасли, и это дает нам возможность привлекать в край значимых и авторитетных игроков. Команда, ведущая проект гостинично-развлекательного комплекса Tigre de Cristal, дает яркий пример профессиональной работы. Сам проект является одним из эталонных в регионе. В самое ближайшее время он получит свое продолжение – второй этап инвестиционного проекта уже анонсирован. Мы в этом крайне заинтересованы и будем оказывать всю необходимую поддержку, – отмечал г-н Шестаков.

ООО «Джи1 Интертейнмент» зарегистрировано в сентябре 2010 года в городе Артем, сегодня компания «прописана» во Владивостоке. Уставный капитал на данный момент составляет 1,191 млрд рублей. Единственным участником компании выступает гонконгская Oriental Regent Limited (на 60% принадлежит гонконгской Summit Ascent Holdings Limited, еще на 25% - тайваньской Firich Enterprises Co., Ltd).

- От лица команды Tigre de Cristal благодарю всех, кто отдал за нас свой голос, - отмечает исполнительный директор «Джи1 Интертейнмент» Стилианос ТСИФЕТАКИС. - С самого первого дня существования компании нашей целью было стать привлекательным местом как для работы персонала, так и для отдыха наших гостей — с услугами самого высокого уровня. В это непростое время особенно приятно получить такую награду. Высокая экспертная оценка нашей деятельности и качества услуг помогает нам продолжать прилагать все усилия, чтобы развивать индустрию туризма в Приморье на высоком уровне.

Отметим, что первый резидент интегрированной развлекательной зоны «Приморье» неоднократно отмечался на самом высоком уровне и даже стал победителем международной премии World Travel Awards-2018 (WTA) в категории «Ведущий Российский курорт 2018». А уже в этом году отель гостинично-развлекательного комплекса Tigre de Cristal стал обладателем премии Corporate Travel Awards 2020 в номинации «Отель года».

«Джи1 Интертейнмент» на первом этапе инвестировало более 8 млрд рублей в строительство и открытие в ноябре 2015 года развлекательного комплекса Tigre de Cristal. В дальнейшем инвестор направил на улучшение общей инфраструктуры и благоустройство территории еще 816 млн рублей. Компания сообщала о планах вложить еще 500 млн рублей в реализацию своего второго развлекательного объекта. Предполагалось, что новый проект будет реализован при участии корейской Kangwon Land, владельца игорной зоны в Южной Корее.

В рамках второй очереди планировалось построить объект площадью 100 тыс. кв. метров, включая гостиничный комплекс на 400-500 номеров, торговый центр, фуд-корт, рестораны и бары, помещения для проведения конференций и банкетов, спа-салон. Также инвестор рассматривал возможность строительства поля для гольфа.

Менеджер года

Победителем в номинации «Менеджер года Приморского края - 2019» стал Александр ЛОГИНОВ, с октября 2016 года - вице-президент - директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».





Александр Юрьевич 20 лет работает в сфере связи, с 2004 года занимает руководящие посты. За время его руководства на Дальнем Востоке реализовано много инфраструктурных проектов в регионах, построена и запущена волоконно-оптическая линия связи на Курильские острова, достигнуты высокие показатели проникновения оптики в регионах, во многих регионах завершены стройки по проекту устранения цифрового неравенства, в том числе и в Приморском крае, обеспечены связью социально значимые учреждения региона.

«Ростелеком» - ключевая инфраструктурная компания, которая обеспечивает передачу, хранение и обработку информации, а также коммуникации в самом широком смысле этого слова. Основные задачи компании - развитие базовой инфраструктуры, интернета вещей и инструментов электронного правительства, расширение доступа граждан и бизнеса к интернету, а также информационная безопасность.

Базовым направлением для «Ростелекома» является предоставление услуг гражданам. В первую очередь, это доступ в интернет, в том числе и для жителей небольших населенных пунктов. В регионах активно реализуется проект устранения цифрового неравенства. В частности, уже в 120 отдалённых населенных пунктах Приморского края действуют точки доступа в интернет по технологии Wi-Fi.

Планомерно ведется работа по обеспечению доступом в интернет социально значимых учреждений региона (прим.ред. - проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика»). Среди них - органы государственной власти и местного самоуправления, школы, учебные заведения среднего профессионального образования, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, избирательные комиссии, пожарные части и посты.

В 2019 году был реализован значимый не только для Дальнего Востока, но и для всей страны проект - строительство волоконно-оптической линии связи на Курильские острова, и таким образом сегодня жители и бизнес островов обеспечены надёжной связью.

Компания предоставляет комплекс услуг: от интернета до защиты данных. «Ростелеком» — однозначный лидер на рынке дата-центров и один из крупнейших игроков на рынке коммерческих услуг в области кибербезопасности. Кроме того, мы лидирует по количеству установленных и обслуживаемых камер видеонаблюдения для юридических лиц (прим. ред. - данные содержатся в отчете по исследованию рынка видеонаблюдения и облачного видеонаблюдения с 2018 по 2022 год, которое провело информационно-аналитическое агентство TelecomDaily).

- Сегодня много говорят о роли личности в бизнесе. Но успех руководителя во многом определяет его команда, - говорит Александр Логинов. - За высокими достижениями в области телекоммуникаций и ИТ стоит ежедневная слаженная работа профессионалов своего дела — связистов, которые работают круглосуточно 365 дней в году. Внедрение в повседневную и деловую жизнь интернета и ИТ-решений – основа нашей действительности. Очень приятно и ценно, когда компанию видят и воспринимают в регионах как надежного партнера, как для населения, так и для бизнеса и государства. Мы вместе много для этого сделали по всем дальневосточным регионам. Благодарю всех за поддержку!

Социально ответственный бизнес

В номинации «Социально ответственный бизнес Приморского края-2019» победителем признано ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП). В активе этой компании, являющейся одним из крупнейших налогоплательщиков Приморья, - уже несколько побед в самых различных номинациях Бизнес-Премии. На этот раз Экспертный совет и приморцы высоко оценили социальные программы ВМТП и условия работы сотрудников компании.





- Как и в любой хорошей компании, главной ценностью для нас являются люди, которые здесь работают, - говорит генеральный директор ПАО «Владивостокский морской торговый порт» Заирбек ЮСУПОВ. - Сегодня в порту трудится более 2,5 тыс. профессионалов своего дела. Начиная с 2017 года мы реализовали обширную программу поддержки своих работников. Основной вектор постоянных улучшений условий труда направлен на нашу основу основ, на производственников — портовых рабочих, докеров, тальманов и бригадиров, то есть тех сотрудников ВМТП, кто ежедневно на «семи ветрах» обеспечивает бесперебойную и слаженную работу порта. От имени коллектива ВМТП хочу выразить благодарность Экспертному совету и жителям региона за то, что отметили нас в такой престижной номинации. Несмотря на всю сложность нынешней ситуации Владивостокский морской торговый порт продолжит улучшать условия труда сотрудников и реализовывать социальные программы и в порту, и в Приморском крае.

Развивающийся бизнес

Победителем в номинации «Развивающийся бизнес Приморского края - 2019» признан компания из Чугуевского района «Эко Тойс» - производитель деревянных экологичных игрушек, пример которой доказывает, что и в приморской глубинке есть место для реализации нестандартных современных проектов.

Развитие «Эко Тойс» в рамках инвестиционного проекта начиналось в 2018 году. На IV Восточном экономическом форуме компания и министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики подписали инвестиционное соглашение о взаимодействии при реализации проекта. Согласно соглашению, компания обязуется вложить в проект не менее 500 млн рублей.

Сегодня в «Эко Тойс» работает около 120 человек. Специальности - от лесозаготовителя до дизайнера. В рамках инвестпроекта количество работников должно увеличиться почти вдвое. И, будьте уверены, подавляющее большинство новых сотрудников будут местными жителями.





- Как инвестору, мне крайне важен инвестиционный климат, - отмечает учредитель компании, предприниматель Евгений КОРЖ. - Мы уверены в завтрашнем дне, мы верим государству, которое говорит бизнесу - инвестируйте в лесопереработку, создавайте рабочие места, платите людям, чтобы они оставались в регионе. Также хочу от имени сотрудников компании выразить признательность приморцам за высокую оценку нашей работы.

Почетный менеджер

Четвертый год подряд проводится награждение в номинации «Почетный менеджер Приморского края». Оргкомитет, по сложившейся традиции, не выносит эту номинацию на голосование и в этом году единогласно сошелся на одной кандидатуре – Михаила Федоровича РОБКАНОВА, недавно отметившего 70-летний юбилей!

Михаил Федорович закладывал основы развития Владивостокского морского торгового порта. Был одним из пионеров банковской деятельности на Дальнем Востоке, сегодня является председателем совета директоров Примсоцбанка. Создал уникальный гостиничный комплекс «Теплое море». Ведет строительство крупнейшего в Приморье аквапарка.

Юрий РОГОВ.

P.S. Согласно условиям Премии, победители в каждой из номинаций получают сертификат на бесплатное размещение материала о компании объемом 1 полоса на страницах газеты «Золотой Рог» до конца 2020 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.