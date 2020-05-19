www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 72.98 р. 100 JPY: 68.05 р.
EUR: 78.94 р. 10 CNY: 10.26 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Дороги Владивостока
Распечатать

Дворы заасфальтируют и благоустроят

19 Мая 2020, 09:42 | Приморье

Более сотни придомовых территорий запланировано благоустроить в этом году во Владивостоке в рамках программы «1000 дворов». По 23-м адресам работы уже ведутся: в 11 дворах кладут новый асфальт, в шести – обустраивают детские площадки, еще в шести – устанавливают спортивные тренажеры.

В майские праздники работа велась особо ударными темпами. В стадии готовности - асфальтирование на ул. Сахалинской, 53а, Фонтанной, 31 и Калинина, 105. Практически полностью готова спортивная площадка на ул. Адмирала Смирнова, 18. Активными темпами строится детская площадка на проспекте «Красного знамени» , 118в и на острове Русском по адресу: Подножье, 30.

Напомним, что в 2019 году в рамках реализации программы «1000 дворов» за счет краевого бюджета во Владивостоке были отремонтированы 317 придомовых территорий.

Светлана СМИРНОВА.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

 

 

Автор:
Теги: дворы  благоустройство  1000 дворов 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]