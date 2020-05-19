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Дворы заасфальтируют и благоустроят
Более сотни придомовых территорий запланировано благоустроить в этом году во Владивостоке в рамках программы «1000 дворов». По 23-м адресам работы уже ведутся: в 11 дворах кладут новый асфальт, в шести – обустраивают детские площадки, еще в шести – устанавливают спортивные тренажеры.
В майские праздники работа велась особо ударными темпами. В стадии готовности - асфальтирование на ул. Сахалинской, 53а, Фонтанной, 31 и Калинина, 105. Практически полностью готова спортивная площадка на ул. Адмирала Смирнова, 18. Активными темпами строится детская площадка на проспекте «Красного знамени» , 118в и на острове Русском по адресу: Подножье, 30.
Напомним, что в 2019 году в рамках реализации программы «1000 дворов» за счет краевого бюджета во Владивостоке были отремонтированы 317 придомовых территорий.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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