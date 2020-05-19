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Историческим зданиям отремонтируют фасады

19 Мая 2020, 10:45 | Приморье

13 исторических зданий во Владивостоке приведут в порядок в этом году. На ряде объектов (1-Морская, 16а, Светланская, 37, Арсеньева, 9/13, Посьетская, 48 и других) ремонтные работы уже идут полным ходом. Перед окраской фасадов рабочие восстанавливают декоративные элементы, штукатурный слой, ограждающие конструкции и водосточные системы зданий. 

Один из объектов культурного наследия, где в настоящее время завершается ремонт фасада, - здание в историческом центре Владивостока, на Светланской, 37. Этот дом был построен в 1918 году компаньоном «Торгового Дома Кунст и Альберс» А.В. Даттаном, в честь которого и был назван - «Доходный дом Даттана».

Еще одно здание дореволюционной постройки – Светланская, 76. Оно было построено в 1910 году и входит в Ансамбль жилых корпусов Сибирского флотского экипажа. Это единый комплекс зданий, выстроенных как жилые корпуса, в которых размещались квартиры офицеров. Все они были возведены под руководством строительной комиссии Владивостокского порта.

Трудятся подрядчики и на Петра Великого, 2. Здесь восстанавливают штукатурную облицовку фасада и готовят его к окрашиванию. Здание также является объектом культурного наследия. В нем с 1919-го по 1925 год проживал известный исследователь Владимир Арсеньев.

Продолжается ремонт фасадов еще двух домов, расположенных в историческом центре Владивостока, - на ул. Арсеньева, 9/13 и Посьетской, 48.

По словам руководителя городского управления содержания жилищного фонда Григория ПЕЙХВАССЕРА, все подрядчики имеют опыт работы с историческими зданиями и памятниками культурного наследия.

Со своей стороны отметим, что муниципальные заказы на ремонт фасадов зданий, ремонт дорог, благоустройство придомовых территорий и скверов в условиях пандемии и объявления нерабочих дней стали реальной поддержкой бизнеса, позволив предприятиям не только сохранить рабочие места, но зарплаты сотрудникам. 

«Благодаря заказам городской администрации нам удалось сохранить самое ценное – кадры. Рбочих и инженеров строительных специальностей. И обеспечить работой и зарплатой не только сотрудников нашей компании, но и людей, потерявших работу», - заявила газете «Золотой Рог» представитель одного из подрядчиков, главный инженер ООО «Альянс-Прим» Маргарита ДОРОНИНА.

На фото: Как отметил глава Владивостока Олег Гуменюк, исторические здания во Владивостоке приводят в порядок впервые за много лет, поэтому работы должны проводиться под строгим контролем, качественно и в срок.

Фото vlc.ru

Светлана СМИРНОВА.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

 

 

 

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Теги: культурное наследие  благоустройство  жкх 



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