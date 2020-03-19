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Стихийная торговля в городе сопротивляется организовано

19 Марта 2020, 11:40 | Приморье

Небольшой рынок возле Владивостокского автовокзала – последний осколок стихийной торговой зоны, некогда простиравшейся вдоль улицы Русской – более полугода сопротивляется собственной ликвидации. Хозяйствующим субъектом расположенных здесь нестационарных торговых объекта (НТО) является зарегистрированное в 2007 году ООО «Дальтехресурс», основным видом деятельности которого значится аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

В августе 2019 года компания обратилась в Арбитражный суд Приморского края с требованием признать недействительным постановление администрации Владивостока, исключающее из схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории ВГО ряда НТО. Речь идет о 14 павильонах и киосках продовольственных и непродовольственных товаров на Русской, 2а, рядом с территорией городского автовокзала.

На одном из недавних заседаний суд принял решение привлечь в качестве третьих лиц арендаторов «спорных» НТО. Среди них оказались и иностранные граждане, у которых 16 апреля будет возможность – очевидно, с помощью переводчика – донести до российского суда свою позицию. Кроме того, «Дальтехресурсу» удалось добиться принятия обеспечительных мер по иску – действие постановления, ставящего привокзальный рынок вне закона, было приостановлено до вынесения решения суда. Арбитраж согласился с доводом о том, что непринятие обеспечительных мер может «причинить значительный ущерб заявителю».

Напомним, что первая волна «зачистки» улицы Русской от нестационарных торговых объектов имела место в 2011 году, когда для демонтажа стихийного рынка недалеко от автовокзала потребовалось привлекать судебных приставов. Впоследствии на месте контейнеров и киосков выросло несколько современных торговых центров, а дорожное движение в данном районе, прежде скованное постоянными пробками, несколько нормализовалось. Сегодня, спустя 10 лет, очередная кампания по упорядочению работы НТО тоже нравится далеко не всем, подтверждением чему – судебные иски.

- Меня порой обвиняют в том, что администрация Владивостока что-то у кого-то забирает. Якобы устраивает передел. Ничего подобного. Просто не каждый предприниматель еще понимает: время бесконтрольного управления муниципальным имуществом и землями закончилось. Не будет как раньше, когда бизнес что хотел, то и творил. Больше не получится ставить свой объект где попало и как попало, - отметил глава Владивостока Олег ГУМЕНЮК на встрече с предпринимателями в конце февраля.

Андрей СЕРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: нто  торговля  торговая зона 



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