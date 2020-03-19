Залп с берегов Брахмапутры

Корреспондент газеты «Золотой Рог» побывал в штаб-квартире российско-индийского СП BrahMos Aerospace

Участие в V Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре прошлого года премьер-министра Республики Индия Нарендры МОДИ резко активизировало экономическое сотрудничество двух стран, еще сохраняющих память о пламенной дружбе времен СССР. Среди проектов, которые интересуют индийский бизнес на Дальнем Востоке РФ – обработка алмазов, золотодобыча, разработка угольных и газовых месторождений, медицина, лесопереработка, судостроение и т.д. При этом, основной тезис, который сегодня произносит руководство Индии, звучит как Make in India. Программа «Делай в Индии» нацелена на восстановление темпов экономического роста и реализацию масштабных инфраструктурных проектов путем привлечения внешних инвесторов, которым создадут максимально благоприятные условия.

«Сегодня мы смогли избавиться от старой системы отношений «продавец-покупатель», обе страны и продают, и покупают. Мы пытаемся развивать наши экономические отношения во всех секторах, в том числе и на Дальнем Востоке. Мы определяем возможности друг друга и пытаемся выяснить, каким образом мы можем добиться результатов», - сказал г-н Моди на пленарном заседании форума.

России и Индии не надо изобретать колесо – еще в 1998 году было создано российско-индийское предприятие «BrahMos» («БраМос»), на практике доказавшее возможность взаимовыгодной кооперации. Корреспондент газеты «Золотой Рог» в январе посетил в Нью-Дели офис СП в составе группы российских журналистов и лично убедился в высоком технологическом потенциале проекта. Имея на руках сверхзвуковые крылатые ракеты, индийцы могут держать под ударом корабельные группы любого противника на огромной дальности, что очень важно, когда военно-морские силы противников и соседей (читай – США и Китая) непрерывно усиливаются.

Закупай и собирай

Индия в последнее время является одним из ключевых партнеров РФ в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС). Наиболее значимыми контрактами, подписанными с этой страной, является соглашение о поставке систем ПВО С-400, фрегатов проекта 11356 с последующим трансфертом технологий. Также Россия одержала победу в тендере на поставку переносных зенитно-ракетных комплексов.

В рамках программы «Make in India» на мощностях индийского ВПК в настоящее время локализовано сборочное производство российских танков Т-90С. Кроме этого, в стране идет лицензированная сборка истребителей четвертого поколения Су-30МКИ, а также ведется совместная с Россией работа над гиперзвуковой ракетой «БраМос-2». На территории Индии созданы совместные с российской стороной предприятия с участием холдингов «Ростеха» по выпуску автоматов Ак-203 и вертолетов Ка-226Т (в Индии планируется собрать 160 винтокрылых машин).

«Индия долгое время не имела крылатых ракет. Необходимость стала понятна после войны в Ираке, когда армия США использовала более тысячи ракет «Томагавк». После этого наше правительство приняло решение принять участие в проекте создания крылатых ракет. Изначально было определено, какие элементы будет изготавливать индийская сторона – навигационные системы, аппаратура, система управления огнем. Российская сторона предоставила уже разработанный двигатель и головку самонаведения», - рассказал главный генеральный менеджер по маркетингу и экспорту компании BrahMos Aerospace Правин ПАТХАК.

PJ-10 BrahMos - сверхзвуковая противокорабельная ракета, разработанная совместно ОАО «ВПК «НПО машиностроения» и Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) Министерства обороны Индии. Является модификацией советской крылатой ракеты «Оникс» (экспортное название «Яхонт»). В настоящее время примерно половина компонентов ракет поступает с оренбургского НПО «Стрела», остальные закупаются у индийских субподрядчиков. Первый запуск индийской ракеты состоялся 12 июня 2001 года с береговой пусковой установки на полигоне Чанипур (штат Одиша, Индия). В январе 2004 года стартовало серийное производство. Ракета BrahMos морского базирования в варианте ПКР (для надводных кораблей) принята на вооружение ВМС Индии в 2006 году. Ракеты устанавливаются на кораблях как с вертикальным, так и с наклонным стартом.

На данном этапе дальность полета базовой ракеты Brahmos составляет от 30 до 290 км. Длина изделия 8,9 метра, вес - 3 тонны. Ракета оснащена радиолокационной головкой самонаведения, которая включается в работу на финальном участке траектории. Интересно, что первоначально потенциал изделия был значительно занижен. Однако после того, как в 2016 году Индия получила полноправное членство в Режиме контроля за ракетными технологиями (РКРТ), ограничения на дальность полета крылатой ракеты были сняты. Согласно этому документу, принятому тремя десятками государств, запрещено передавать другим странам ракеты с максимальной дальностью 300 и более километров при весе полезной нагрузки в 500 килограммов и более. В марте 2017 года был выполнен пуск ракеты BrahMos на дальность более 400 км (модификация Extended Range).

В погоне за гиперзвуком

Решение об увеличении дальности и создании гиперзвуковой ракеты воздушного базирования BrahMos-2 было принято во время российско-индийского саммита в Гоа в 2016 году. Планируется, что испытательный пуск может состояться в начале 2024 года. Новая ракета «воздух–земля» будет способна развивать скорость, в 2,5–2,8 раза превышающую скорость звука. Ее можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов, а также с береговых установок.

В январе этого года ВВС Индии получили на вооружение первую эскадрилью истребителей Су-30МКИ, вооруженных авиационной версией сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos, способной достигать скорости 3 Маха. Каждый самолет несет по одной такой ракете, способной достигать скорости 3 Маха. Минус этой версии – большой вес (около 2,5 тонн). Поэтому каждый самолет несет только по одной такой ракете.

В настоящее время BrahMos Aerospace проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию легких ракет «воздух-воздух» «БраМос Эн-Джи» (BrahMos NG). Планируется, что Су-30МКИ сможет нести сразу пять таких ракет: по две ракеты под каждой плоскостью крыла и еще одну - под фюзеляжем. Кроме того, такими ракетами смогут вооружаться и легкие истребители, стоящие на вооружении Индии, - МиГ-29 и «Теджас». По словам г-на Патхака, ракета будет готова ориентировочно через два года.

Азия ждет

Согласно уставным документам BrahMos Aerospace, производимая СП продукция может использоваться вооруженными силами Индии и России, а также экспортироваться в третьи страны для получения прибыли. При этом Министерство обороны России заинтересованности в продукции этого предприятия не проявляет. Потому что все это в российской армии уже есть (ракеты «Оникс» и «Калибр-НК»). Россия также ведет испытания новейших образцов, в том числе гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон», конкурентом которой может стать BrahMos-2. Ракета развивает скорость около 9 Махов и сможет поражать на расстоянии более 1 тыс. км как надводные, так и наземные цели. Применение «Цирконов» предусмотрено с серийных надводных кораблей и подлодок, в том числе произведенных и строящихся под ракетные комплексы «Калибр».

В этой ситуации продукция BrahMos Aerospace может быть востребована в странах Средней и Юго-Восточной Азии. На данном этапе предприятие ежегодно производит не менее 60–70 ракет, но при необходимости может увеличить мощность до свыше 120 ракет в год. Первый контракт на поставку ракет BrahMos производитель планирует заключить уже этой весной.

«Сегодня мы гарантируем жизненный цикл ракеты, минимум, 10 лет. Но уже ведем работу над увеличением этого срока до 15 лет, а в дальнейшей перспективе она сможет служить и до 25 лет», - сообщил Правин Патхак.

Досье "Золотого Рога": Российско-индийское СП «БраМос» было создано в 1998 год для совместной разработки и создания ракет. Название проекта образовано путем соединения названий двух рек - индийской Брахмапутры и российской Москва-реки. 50,5% капитала СП принадлежит индийской стороне, 49,5% - российской. На первом этапе «БраМос» получил $122,5 млн из российского бюджета (1999 год) и $128 млн из индийского. Основной продукт предприятия - одноименные двухступенчатые твердотопливные сверхзвуковые крылатые ракеты всех видов базирования. Также компания производит пусковые установки, системы управления ракет, оборудует хранилища, отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет. Штаб-квартира СП расположена в Нью-Дели.

На фото: Главный генеральный менеджер по маркетингу и экспорту компании BrahMos Aerospace Правин Патхак уверен в высокой конкурентоспособности индийских ракет.

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Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток



