DNS будет кормить приморцев

Группа открыла во Владивостоке сеть продовольственных придомовых магазинов под вывеской «Квартет вкусов»

Один из лидеров цифрового ретейла в России DNS, уже давно эволюционировавший в конгломерат компаний самой разной экономической направленности, нашел новую нишу для вложения свободных капиталов. Группа открыла во Владивостоке сеть продовольственных придомовых магазинов под вывеской «Квартет вкусов». Ранее в этом направлении проследовал производитель водки Beluga Group (ПАО «Белуга групп»), основатель которой, Александр МЕЧЕТИН, как и владельцы DNS, тоже родом из Приморья. Но если у Beluga (cоздана на базе ОАО «Синергия») стратегия развития сети супермаркетов напитков основана на трех базовых принципах: «сами производим, сами импортируем, сами продаем», то для DNS продуктовый ритейл начинается с нуля.

Владельцы DNS всегда отличались быстрой реакцией на новые тренды. Подтверждением тому - успешный проект по созданию под Артемом крупнейшего на Дальнем Востоке производственно-логистического комплекса «Янковский», запуск собственного домостроительного комбината и т.д. Другое дело - продуктовый ритейл, переживающий в России очень непростые времена на фоне тотального обнищания населения.

Досье "Золотого Рога": DNS - один из лидеров цифрового ритейла России. В 1998 году компания открыла свой первый компьютерный магазин в городе Владивостоке. Сегодня группа DNS объединяет около 1,9 тыс. магазинов (DNS, «DNS гипер», «Фрау Техника» и «Технопоинт»). Ее головной офис находится во Владивостоке. В Приморье группа строит коммерческую недвижимость, жилые комплексы, загородные поселки и др. Среди других проектов - домостроительный комбинат «Приморье». Головной компанией группы DNS является ООО «ДНС Групп», учредителями которого первоначально выступали 10 физлиц. На данный момент список владельцев сократился до 7 персоналий, в их числе - гендиректор ООО «ДНС Групп» Дмитрий АЛЕКСЕЕВ (владеет 48,73% капитала) и Юрий КАРПЦОВ (43,88%). Третьим миллиардером из «клуба ДНС» является Константин БОГДАНЕНКО (в ДНС отвечал за развитие бизнеса), но, согласно последней выписке из ЕГРЮЛ, бывший вице-губернатор официально долями ООО не владеет.

Попасть в формат

Развитие онлайн-торговли и формата магазинов «у дома» называют главными причинами, по которым гипермаркеты теряют покупателей и выручку. В 2019 году этот тренд проявился особенно ярко.

Если по итогам 2015 года на долю 100 крупнейших ритейлеров приходилось около 30% оборота продуктов питания и товаров народного потребления, то в 2019 году - уже около 40% розничного товарооборота. По оценке InfoLine, в 2022 году сегмент гипермаркетов сократится до 1,7 трлн рублей с 2 трлн рублей в 2019 году. Наиболее заметным рост будет в сегменте дискаунтеров и магазинов «у дома» - до 8,4 трлн рублей с 5,8 трлн рублей.

«Очевидный тренд - это рост дискаунтеров. Это и ответ на растущие издержки самого ритейла в части содержания больших торговых залов, и ответ на снижение покупательской способности граждан», - считает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ объединяет всех крупных ритейлеров в РФ) Сергей БЕЛЯКОВ.

«Квант Ритейл» на чеке

Участники рынка говорят, что инициатором продуктового проекта DNS выступает директор ООО «ДНС Групп» Дмитрий Алексеев, похоже, всерьез переживающий за развитие родного края и имеющий особое мнение по этому вопросу.

«К сожалению, наша экономика все равно устроена по такому в той или иной степени колониальному, принципу, - отмечал г-н Алексеев в своей авторской колонке на портале PrimaMedia. - Дальний Восток интересует всех не как место для жизни, а как место, где можно что-нибудь урвать, перевалочный пункт. Самое большое изменение в экономике Приморья за последние пять лет - это то, что перевалка угля стала выгодным бизнесом. Особенно, если не слишком заморачиваться и не сильно вкладываться в это дело. Рентабельный бизнес - вот он и развивается. Я не против, это нормально, портовая инфраструктура должна развиваться. Но правильно, чтобы, в первую очередь, было хорошо людям, чтобы росло качество их жизни».

Специально для реализации проекта ООО «ДНС Групп» в марте прошлого года учредило ООО «Квант Ритейл». Заявленный основной вид деятельности компании - торговля розничная, преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. Уставный капитал компании составляет 1 млн рублей. Гендиректором назначен Анатолий ДАДАБАЕВ.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», 4 февраля ООО «Квант Ритейл» подало заявку на товарный знак (ATM) «Квартет вкусов». На данный момент компания разместила ряд вакансий «ученик, продавец продовольственных товаров 1 разряда-2 разряда 1 категории (класса)». Указанный уровень зарплаты – 30-36 тыс. рублей, плюс соцпакет. Основные обязанности работников стандартные: работа на кассе; выкладка и прием товара; проверка сроков годности; поддержание чистоты на рабочем месте. Опыт работы при этом не требуется.

«Компания ООО «Квант» Ритейл основана в 2019 году в качестве экспериментального проекта внутри группы компаний DNS. Первоначальным направлением работы компании является создание сети придомовых магазинов «Квартет Вкусов», которые должны помочь потребителю – сделать привычные покупки проще и ближе. Основная задача компании – постараться решить проблемы потребителя лучше, чем существующие игроки, используя опыт компании DNS, - за счет автоматизации процессов и построения взаимовыгодных партнерских взаимоотношений с поставщиками. Мы стараемся быть понятными и удобными для наших клиентов и партнеров», - говорится на сайте компании.

Средняя площадь минимаркета «Квартет вкусов» не превышает 100 кв. метров, в ассортименте - продукты повседневного спроса: овощи, фрукты, молочная продукция, хлеб. Всего - 2-2,5 тыс. товарных наименований. Средний чек составляет 300 рублей. Инвестиции в один магазин - 2 млн рублей.

У «Квант Ритейл» есть даже условия отбора поставщиков:

- Качество товара соответствует требованиям законодательства на протяжении всего периода сотрудничества;

- Цены на поставляемый товар являются конкурентоспособными и соответствуют требованиям наших покупателей;

- Товар имеет индивидуальную и транспортную упаковку, содержащую информацию о наименовании товара, штрих-коде, наименовании и адресе производителя, дате изготовления и сроке годности, условиях хранения и другую необходимую информацию.

«Винлаб» особого розлива

DNS есть с кого брать пример - в 2011 году в Находке, где начинал свой бизнес владелец Beluga Group Александр Мечетин, был открыт первый магазин под брендом «Винлаб». По итогам 2018 года сеть супермаркетов напитков «Винлаб» стала лауреатом XV Бизнес-Премии Приморского края «Компания и менеджер года» в номинации «Развивающийся бизнес».

Досье "Золотого Рога": АО «Винлаб» зарегистрировано в г.Находке в октябре 2005 года. Заявленный основной вид деятельности компании - торговля оптовая мясом и мясными продуктами. Уставный капитал компании составляет 544 млн рублей. Гендиректор – Алексей ЩУКИН.

«Мы начали масштабироваться, в том числе, в отдаленных городах Приморского и Хабаровского краев, постепенно приходя в крупные города. В этих регионах сеть родилась, набрала компетенции, внесла корректировки в бизнес-структуру и полноценно вышла на рынок. Сегодня мы двигаемся дальше и активно занимаемся развитием западного блока. Продолжаем масштабироваться в рамках Дальнего Востока, заходим в Москву и Cанкт-Петербург. Везде, где есть наши логистические пулы, мы стараемся развивать проект «Винлаб». А поскольку рынки разные: и по ассортименту, и по платежеспособности, мы учимся гибко подходить к каждому региону и городу», - рассказывал Деловой газете «Золотой Рог» г-н Щукин.

Досье "Золотого Рога": АО «Винлаб» зарегистрировано в г.Находке в октябре 2005 года. Заявленный основной вид деятельности компании - торговля оптовая мясом и мясными продуктами. Уставный капитал компании составляет 544 млн рублей, 99% капитала принадлежит ПАО «Белуга Групп». Гендиректор – Алексей Щукин. Выручка компании за 2018 год – 2,701 млрд рублей, чистая прибыль – 96,98 млн рублей.

На сегодняшний день сеть «Винлаб» насчитывает порядка 600 магазинов в 11 регионах страны, из которых чуть больше половины сосредоточены на Дальнем Востоке, а оставшаяся часть - в Москве и Санкт-Петербурге. До конца 2019 года мы планируем открыть не менее 200 магазинов.

«Наше видение: быть лучшей специализированной торговой сетью, которая формирует высокие стандарты цивилизованного бизнеса и торговли», - отмечается на сайте проекта.

«Винлаб» сегодня присутствует в подавляющем большинстве точек Владивостока, генерирующих покупательский траффик.

«Каждый магазин мы открываем не просто так: будь он через дорогу от другой точки, в оживленном районе или в тупике. Большая команда специалистов оценивает критерии и порядок окупаемости: трафик, соседей-конкурентов, количество домохозяйств в радиусе 300-500 метров и так далее. Ежеквартально мы смотрим экономику каждой точки. И если мы открыли магазин напротив другого своего супермаркета напитков, а он не вышел в заданный срок на окупаемость при стандартных механизмах раскрутки, то мы без сожаления его закрываем. Цена аренды высока, и далеко не каждый бизнес может позволить себе выжить с такими постоянными затратами, поэтому коммерческие площади в столице Дальнего Востока освобождаются», - отмечал г- Щукин.

По словам Александра Мечетина, в среднем открытие одного магазина под брендом «Винлаб» обходится примерно в 8 млн рублей (как и в проекте DNS – Прим. автора), из которых порядка 3-4 млн рублей составляют вложения в ремонт, оборудование, IT-решения, и около 5 млн рублей - в создание торгового запаса.

Утиль-проект

Отметим, что в конце прошлого года DNS и ассоциация «СКО Электроника-утилизация» подписали соглашение о запуске крупнейшего в России проекта по постоянному сбору и утилизации бытовой техники и электроники. Участники проекта обеспечат полный цикл сбора и утилизации техники с минимально возможным влиянием на окружающую среду.

Проект объединит порядка 1,8 тыс. точек сбора на всей территории России (столько магазинов сейчас у DNS) и создаст прозрачную систему учета всех видов утилизируемой техники. Вся собранная техника будет учитываться в IT-системе ритейлера, а затем транспортироваться на заводы-утилизаторы, подбор и контроль которых будет обеспечивать ассоциация. Утилизатор, получив партию, взвешивает ее и также заносит данные в общую IT-систему. К ней также будут подключен ритейлер и ассоциация «СКО Электроника-утилизация», что позволит отследить путь каждого товара.

В перспективе объем утилизации собранной в рамках проекта техники может достигнуть 5 тыс. тонн ежегодно.

«С одной стороны, мы ощущаем запрос граждан и общества в целом на развитие экологически ориентированной экономики и обеспечение безопасной окружающей среды, с другой - важным стимулирующим фактором нашей деятельности явилась возможность самостоятельной реализации расширенной ответственности производителей и импортеров (РОП) за судьбу товаров, утративших свои потребительские свойства, предусмотренной в федеральном законе «Об отходах производства и потребления», - заявил президент ассоциация «СКО Электроника-

утилизация» Александр ОНИЩУК.

Одна из этих потребностей клиентов - избавляться от старой техники при покупке новой, считает директор по маркетингу DNS Алексей ВОЕВОДА.

На фото: Владельцы ДНС скинулись на придомовые магазины.

Фото Евгении ПРИЙМАК

Олег КЛИМЕНКО.

МНЕНИЯ

Время гипермаркетов прошло

Соучредитель сети магазинов «Домотехника» Виталий ДУБОВОЙ:

- Ситуация на рынке такова: супермаркеты поглощают гипермаркеты, и формат последних в нынешних условиях не выживет. Причин - масса. Огромные площади, тяжело бороться с просрочкой, чтобы выжить, гиганты вынуждены выстраивать гибкую политику ценообразования, предоставлять бонусы, которые для такого ритейла не выгодны. Очень крупные торговые сети типа «Ашан» разоряются еще и благодаря санкциям, введенным в отношении России. Разрушается их экономическая составляющая.

В Приморье тоже идет перегруппировка площадей. Придомовые магазины будут работать только в том случае, если рядом нет супермаркета. Кроме того, многие бизнесмены привыкли, что модернизация торговых точек необязательна. Люди и так придут и купят. Но современный покупатель повысил требования, ищет новые, более современные и удобные форматы. Конечно, по офлайн ритейлу ощутимо ударили и доступные интернет продажи с удобной услугой доставки. И данный сегмент торговли будет с каждым годом набирать обороты.

Руководитель промышленного комитета Приморского регионального отделения «Деловой России», финансовый директор ООО «Примполимер» Алексей ДЕШПЕТ:

- Проблемы гипер- и супермаркетов в том числе связаны с повышением налогов на недвижимость. Эти затраты приходится компенсировать, и, несмотря на низкие закупочные цены, стоимость товаров сравнивается с придомовыми магазинами. При том, что широкий ассортимент сейчас не интересен, закупки ограничиваются «стандартной» продуктовой корзиной, которая представлена в любом магазине. Как реагирует розница на новые вызовы? Кто-то «добровольно- принудительно» уступает место конкурентам в рамках купли -продажи бизнеса. «ИКЕА» объявила о новом формате магазинов – «без парковки». Кто-то формирует «эконом» формат магазинов. Но условия для возникновения дальнейшего падения спроса пока сложно представить. Понятно, что у людей банально нет денег на «пылесосы» типа «Метро» и «Ашан». Падение доходов ведет к тому, что скоро в стране останутся только маленькие гастрономы а-ля СССР. А может, это не так уж и плохо?

Владелец сети алкомаркетов «Винотека» Роман РАКУСА:

- Оптимизация — это важная составляющая для торговых сетей, и она подразумевает разные форматы. Нередко крупные супермаркеты Приморья на менее ходовой товар делают жесткую накрутку, а другие виды продукции продают по более низкой цене. Кроме того, торговые сети начинают собственное производство - от выпечки до производства алкоголя под своими марками. Все эти шаги предпринимаются в качестве оптимизации работы, позволяющей снизить входящую цену.

Региональный директор по логистике ООО «Белуга маркет Владивосток» Андрей КАПУСТЮК:

- На Дальнем Востоке, как и везде, существует продукция разной классификации - от элитной до дешевого сегмента. Но в нашем регионе людей, живущих «ниже среднего», намного больше, чем в той же Москве и Московской области, где совершенно иная ценовая политика, и стоимость товаров намного ниже приморской. Так что, сегодня значительно повышать цены, в условиях тотального обнищания населения, бессмысленно.

Анна МАЦОВСКАЯ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.



