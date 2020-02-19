Пылеуловители миллиардов

Владельцы угольных терминалов выкачивают из Приморья миллиарды рублей

Власти Приморья подтвердили серьезность намерений в ужесточении экологических требований к перевалке угля местными портами, вплоть до введения запрета на перевалку. Тем временем владельцы крупных терминалов, подконтрольных федеральным игрокам, продолжают выкачивать из региона миллиарды рублей чистой прибыли, часть которых вполне можно было направить на новые технологии.

В прошлом году президент РФ Владимир ПУТИН по итогам встречи с представителями Дальнего Востока поручил, чтобы в 2020 году в Приморье не было ни одного причала с открытой перевалкой угля. Стивидоры обязались направить значительные средства на борьбу с угольной пылью: мониторинг состояния воздуха, строительство ограждений пылеподавления, очистку ливневых вод, применение пылеулавливающих реагентов и т.д. Со скрипом получается, но далеко не у всех.

Суды без работы не останутся

«По поручению президента мы занимаемся Находкой, там тема угольной пыли уже так не «фонит», как раньше, - отмечал в интервью агентству «Интерфакс – Дальний Восток» губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО. - Варианты закрытой перевалки могут быть разные, главное, чтобы «она» не пылила». Тут важна и работа порта, и экология, и озеленение поселков. Те компании, которые встраиваться в эту систему не желают, получают соответствующие решения судов. К примеру, Находкинский судоремонтный завод по решению суда перевалку угля прекратил, потому что не были соблюдены условия экологической защиты. То есть потихоньку компании начали приходить в порядок».

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморья Игорь СТЕПАНЕНКО напомнил, что в 2020 году местным стивидорам необходимо завершить переход на экологически безопасную перегрузку угля.

По его словам, была проанализирована работа по уже выполненным природоохранным мероприятиям, которые дали определенный эффект. Однако установлены и недостатки, устранение которых стивидоры займутся в рамках дополнительных соглашений и на основе наилучших доступных технологий, обеспечивающих защиту от возможного негативного воздействия на окружающую среду при перевалке угля.

На сегодняшний день стивидоры Приморья уже выполнили мероприятий более чем на 2,7 млрд рублей.

«Вместе с этим, министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края и впредь будет поддерживать иски контрольно-надзорных и правоохранительных органов в отношении компаний, нарушающих природоохранное законодательство. Мы обязаны защитить интересы граждан в их праве на благоприятную окружающую среду», – обозначил глава ведомства, слова которого приводит пресс-служба администрации Приморья.

Черные метки

Напомним, что 9 декабря Находкинский городской суд Приморского края приостановил работу стивидорной компании АО «Порт Восточные ворота - Приморский завод» из-за загрязнения воздуха угольной пылью и других нарушений. «Вопреки требованиям закона хозяйственная деятельность в водоохранной зоне не была согласована с Росрыболовством, склад хранения сыпучего груза не оборудован подпорными стенками. Сточные воды сбрасывались в акваторию Японского моря без утверждения соответствующих нормативов, с превышением предельно допустимых концентраций вредных и загрязняющих веществ. В результате угольная пыль распространялась за пределы производственной площадки, причинялся вред морской экосистеме», - отмечала Дальневосточная транспортная прокуратура.

Досье "Золотого Рога": АО «Порт Восточные ворота - Приморский завод» входит в группу компаний «Приморский завод». В группу также входят ООО «Судоремонтный комплекс-ПЗ», ЗАО «Трансбункер-Находка» (нефтебункеровка судов), ООО «Инфраструктура» (производство энергоресурсов и инфраструктурные услуги). Группа компаний имеет причальную стенку длиной более 4 км с глубинами от 6,5 до 12 м (причальный фронт включает 16 причалов). В эксплуатации - 5 пирсов общей протяженностью 880 м, два плавучих дока грузоподъемностью 6 тыс. тонн и 8,5 тыс. тонн. Ежегодный грузооборот порта составляет 750-900 тыс. тонн. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», основными владельцами группы являются Андрей и Николай Заварзины (по 29,99% и 25,65% долей соответственно в головном ООО).

Глава Минприроды России Дмитрий КОБЫЛКИН заявил после этого, что кардинальные меры будут приниматься в отношении всех компаний, ведущих деятельность по устаревшим технологиям.

«Мы всегда настаивали на том, что подобные предприятия должны применять самые современные и наиболее безопасные технологии. И в этом плане наша позиция не изменилась. Если компаниям для перехода на такие технологии необходимо какое-то дополнительное время, мы готовы обсуждать сроки. Но ситуация, когда руководство должным образом не реагирует на предписания, недопустима. Я не сторонник кардинальных мер, но если другим способом добиться соблюдения экологических требований не получается, то придется прибегать к ним. У нас есть ответственность перед жителями», - сказал министр.

Намек не принят

На данный момент одним из самых пылящих в Приморье является угольный терминал АО «Торговый порт Посьет» (входит в транспортный дивизион группы «Мечел»). Согласно данным компании, чистая прибыль порта за 2019 год превысила 1,3 млрд рублей, что на 67% превышает показатели 2018 года.

Порт Посьет, расположенный на побережье Японского моря, обеспечивает поставки угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Железная дорога связывает его с Транссибирской железнодорожной магистралью, северо-восточным Китаем и КНДР. Посьет является удобным терминалом для вывоза угля, добытого на месторождениях предприятий «Мечела», в том числе «Южного Кузбасса», «Якутугля», «Эльгаугля». Владельцем 97,49% акций АО «Торговый порт «Посьет» является ООО «Мечел-Транс» (100%-ное дочернее предприятие ПАО «Мечел»).

Издание Newsbox24 опубликовало видео, снятое жителем Посьета. На нем видно, как угольная пыль распространилась на большую территорию замерзшей акватории порта (ссылка - http://newsbox24.tv/novosti/obwestvo/v-pos-ete-ugol-nye-oligarhi-prodolzhayut-zasypat-poselok-chernoj-pyl-yu/).

«Все заверения компании о том, что они, якобы, вложили несколько миллиардов рублей в закрытые технологии перевалки угля оказались пустым звуком. На самом же деле уголь переваливается без каких-либо намёков на защиту окружающей среды. Вот что бывает тогда, когда компании экономят даже на элементарных средствах защиты перевалки угля в виде сеток, водяных пушек, не говоря уже о дорогостоящих технологиях закрытой перевалки», - отмечает издание.

На жалобы приморцев отреагировала транспортная прокуратура.

«Приморская транспортная прокуратура с привлечением специалистов территориальных органов Росприроднадзора и Роспотребнадзора проводит проверку по публикации в интернет-издании информации о нарушении технологии и непроведении мероприятий по пылеподавлению при перевалке каменного угля в морском порту Посьет», - говорится в сообщении Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Как ранее сообщала газета «Золотой Рог», желдорога в январе была вынуждена ввести ограничения в адрес порта Посьет из-за проблем с выгрузкой вагонов

Отправку грузов на станции Посьет, Посьет-экспорт (Приморский край), Ванино и Ванино-экспорт (Хабаровский край), обслуживающие одноименные порты, РЖД ограничили в начале января на неопределенный срок («до отмены»).

Представитель РЖД пояснил, что решение принято «в связи с необеспечением выгрузки». По его словам, в направлении Посьета введены 50%-ные ограничения по отправке угля.

У ученых свое видение

Профессор кафедры биоразнообразия и морских биоресурсов, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН, доктор биологических наук Владимир РАКОВ заявил ТАСС, что переход на закрытую перевалку угля не решит эту экологическую проблему в Приморье.

Компании обязались направить средства на борьбу с угольной пылью: мониторинг состояния воздуха, строительство ограждений пылеподавления, очистку ливневых вод, применение пылеулавливающих реагентов.

«Применение различных мер или технологий (включая закрытую) перевалки угля в условиях Приморья при постоянном наращивание объемов, в том числе за счет строительства новых угольных терминалов, не привело к уменьшению интенсивности загрязнения окружающей среды на припортовых территориях и морских акваториях. Ситуация с загрязнением окружающей среды только усугубляется», - сообщил г-н Раков агентству.

Ученый напомнил, что все порты Приморья были спроектированы для перевалки неопасных грузов, таких как лес, рыба, контейнеры, и изначально не имели санитарно-защитных зон. В последние 15-20 лет они приспособлены под перевалку каменного угля в больших объемах, которые нарастают с каждым годом, и во всех портах края из-за муссонного климата наблюдаются шлейфы угольной пыли, протяженность которых может достигать нескольких километров. Это, по его словам, уже привело к загрязнению больших территорий и акваторий, в том числе, там, где находятся жилые дома, детские сады и школы, а также места обитания животных и растений.

«Угольная пыль обнаружена далеко за пределами портовых территорий - не только в почвах, в ручьях, озерах, на дне морских водоемов, на поверхности и в толще воды, но и внутри животных, на растениях, внутри жилых и нежилых помещений. Это приводит к заболеваниям и гибели животных как в результате прямого, так и косвенного, через пищевую цепочку, воздействия угольной пыли или частичек угля, попавших в воду», - рассказал эксперт.

При этом, отметил он, переход к закрытой перевалке не защищает полностью окружающую среду от угольной пыли и выделяемых вредных газов. Сооружения, выгрузка угля из вагонов и подача угля в трюмы судов не герметичны, уголь поступает в порты в открытых вагонах, до 5% его теряется при транспортировке, просыпается при погрузке на суда. Кроме того, так как территории, прилегающие к портам, как правило, находятся на склонах сопок, то есть выше территории порта, то заборы практически не задерживают пыль, и она оседает в городах и поселках, а орошение водой не дает защитного эффекта, так как угольная пыль смывается и попадает в море.

ВАЖНО

Губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО:

- Все поручения президента о переходе стивидорных компаний в 2020 году на экологически безопасную перегрузку угля будут выполнены. Мы уважаем и поддерживаем бизнес, но он не должен строиться на нарушениях, наносить вред здоровью людей. И на жалобы приморцев на нарушения экологических норм мы будем реагировать. А работу предприятий, которые не выполняют поручения главы государства, не соблюдают природоохранные нормы, - приостанавливать. Такая практика в крае уже наработана.

На фото: Глава Приморья держит вопросы экологической безопасности приморских портов на личном контроле.

Фото primorsky.ru

Юрий РОГОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.









