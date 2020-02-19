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"Приморская" ипотека немного не дотянула до "мишустинской"
Самая низкая средневзвешенная ставка по рублёвым ипотечным кредитам в России по итогам декабря 2019 года была отмечена в Приморском крае и Чувашской Республике - 8,82%. Показатель опустился до минимального значения за всю историю наблюдений. Это ниже общероссийского минимума.
В первый месяц зимы приморцы заключили почти 1,5 тыс. ипотечных договоров на 4 млрд рублей, что больше ноябрьских показателей на 20% и 27%. Всего за прошлый год было оформлено 14 тыс. ипотечных договоров, по сравнению с 2018 годом снижение составило 14%. Совокупный объём выдач снизился на 2% до 35,7 млрд рублей.
«Эти показатели лучше статистики рынка ДФО в целом, где количество и объём кредитов снизились чуть значительнее. «Охлаждение» рынка объясняется ростом ипотечных ставок в январе - апреле и ожиданием запуска реализации госпрограммы «Дальневосточная ипотека» в конце года. Именно с ней связаны рекордные показатели рынка ипотечного кредитования Приморья в декабре. В дальнейшем реализация «Дальневосточной ипотеки» будет продолжать оказывать положительное влияние на показатели роста ипотечного кредитования региона», - отметил главный экономист Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон ГУЛЕВИЧ.
Напомним, что на последнем заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что среднероссийская ставка по ипотечным кредитам в 9% годовых неприемлема. По его мнению, «с такими кабальными условиями граждане не смогут улучшить свои жилищные условия, а правительство не выполнит нацпроект по жилью». При этом у большинства россиян нет денег даже на первоначальный взнос. И доходы россиян продолжают падать уже седьмой год подряд. Ставки должны опуститься ниже 8%, уверен глава правительства.
Юрий РОГОВ.
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