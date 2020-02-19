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Японцы готовы посещать "ближайшую Европу"
Распространение коронавируса в странах АТР не повлияло на планы японских авиаперевозчиков по открытию прямых рейсов из Токио во Владивосток. В 2020 году рост количества туристов из Японии, посещающих Приморье, может оказаться еще более впечатляющим, чем годом ранее. Уверенность в этом высказали участники состоявшейся 14 февраля торжественной церемонии, посвященной приходу во Владивосток авиакомпании Japan Airlines (JAL).
- Через две недели во Владивостоке состоится мягкая посадка самолета JAL. Он станет вторым городом в России после Москвы, связанным с Японией прямым авиарейсом. Японские туристы через Владивосток смогут почувствовать красоту и очарование всего Дальнего Востока. После введения электронных виз количество японцев, желающих увидеть Владивосток, увеличилось. Кроме того, мы хотим встретить в Японии как можно больше российских граждан, - сказал исполнительный директор Japan Airlines Онуки ТЭЦУЯ.
- Я уверен, что туристская общественность Приморского края оценила тот размах, с которым JAL продвигает Владивосток в Японии. Такого уровня информированности ни один регион России до сих пор не удостоился: практически на каждой станции метро и на крупных железнодорожных станциях установлены баннеры с Владивостоком как ближайшей Европой. С Владивостоком вкусным, красивым, романтичным, - подчеркнул заместитель председателя правительства Приморского края Константин ШЕСТАКОВ. – 28 февраля мы готовимся встречать во Владивостоке пассажиров первого рейса JAL и постараемся сделать все, чтобы их пребывание в городе было максимально комфортным.
Генеральный консул Японии во Владивостоке Коитиро НАКАМУРА напомнил, что руководством двух стран поставлена задача увеличить двусторонний турпоток до 400 тысяч человек в год.
- В прошлом году Японией были значительно упрощены визовые процедуры для россиян. А после введения электронных виз на территории Cвободного порта Владивосток количество японских граждан, посещающих Приморский край, увеличилось на 70%. Это самый большой рост среди всех стран. По итогам 2019 года Приморье посетили 35 тысяч человек из Японии, - отметил японский дипломат.
Напомним, что авиакомпания Japan Airlines (JAL) выполнит первый рейс из Токио во Владивосток 28 февраля. Прямые рейсы будут выполняться из аэропорта Нарита ежедневно на воздушных судах Boeing-737-800 (132 места в эконом-классе и 12 мест в бизнес-классе). Однако представители JAL не исключили, что рейс во Владивосток окажется более востребованным, и через некоторое время на этой линии могут быть задействованы широкофюзеляжные самолеты. Добавим, что в марте полеты между Токио и Владивостоком на лайнерах A320neo начнет еще одна японская авиакомпания – All Nippon Airways (ANA).
Артем СТРОГИН.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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