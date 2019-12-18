Обрадовали "двойкой"

Молодым семьям и получателям «дальневосточного гектара» начали выдавать ипотеку под 2%. Остальные дальневосточники пакуют чемоданы…

По данным Минвостокразвития РФ, тысячи дальневосточников уже подали заявки на предоставление им ипотечных кредитов под 2% годовых. Сейчас основная работа с ними только начинается, а первые итоги предполагается озвучить где-то в конце января будущего года. Но первым 120 молодым семьям из Приморья заявки уже одобрены, а трем из них во вторник 10 декабря в торжественной обстановке в офисе банка «ДОМ.РФ» во Владивостоке были вручены сертификаты на получение кредитов под покупку нового жилья.





Вручал сертификаты представителям семей Гридиных, Яниных и Комар первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей ТЫРЦЕВ. Он образно объяснил присутствовавшим, что, если, например, взять такой кредит на сумму 3,5 миллиона рублей, то по сравнению с обычным, примерно под 9% годовых, молодая семья сокращает ежемесячные платежи по кредиту вдвое – где-то до 16 тысяч рублей и может сэкономленные средства использовать на другие свои потребности. А за весь срок кредитования она должна будет заплатить за пользование кредитом всего 600 тысяч рублей, что на 2,5 миллиона рублей меньше, чем по обычному ипотечному кредиту.

По мнению замминистра, ипотечное кредитование под 2% годовых должно повысить спрос на новое жилье и позволит застройщикам увеличить объемы его строительства. При этом одной из важнейших задач дальневосточных регионов будет сдерживание роста цен на жилье.

Присутствовавший на церемонии директор АНО АРЧК ДВ Сергей ХОВРАТ, сказал, что ввод в действие программы «Дальневосточная ипотека» - это необходимая и давно ожидавшаяся мера государства. По его мнению, ограничения, о которых ранее многими беспочвенно говорилось, не могут стать препятствием для получения ипотеки под 2% для многих тысяч заемщиков. При этом условия получения такого рода господдержки являются доступными и прозрачными.

Всего за день до этого события, 9 декабря, глава правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал постановление, которое и дало старт программы «Дальневосточная ипотека», предусматривающей выдачу кредитов по ставке 2% годовых на общую сумму кредитования до 450 миллиардов рублей для молодых семей, приобретающих новое жилье, и для людей, получивших «дальневосточные гектары». «Гектарщики» могут получить такой кредит, если они взяли землю под цели индивидуального жилищного строительства или же для своего подсобного хозяйства.

В соответствии с правительственным постановлением, АО «ДОМ.РФ» будет возмещать банкам недополученные доходы от выдачи таких кредитов с 1 декабря 2019 до конца 2024 года. Получать ипотечные кредиты под 2% представители двух названных льготных категорий смогут на срок до 20 лет, в размере не более шести миллионов рублей и только один раз в жизни. При этом кредит дается при условии первоначального взноса за покупку нового жилья в 20%. Одобрение заявки, безусловно, связано и с платежеспособностью кредитуемых.

Заместитель председателя правления Банка «ДОМ.РФ» Данила ЛИТВИНОВ сказал на церемонии, что получить беспрецедентно выгодный льготный кредит может любая молодая семья, в которой хоть один из супругов еще не достиг 36 лет.

- Претенденты на ипотеку под два процента из других регионов, наверняка, уже есть среди подавших заявления, - сказал представитель банка. – Сегодня в любой точке страны молодая семья может подать заявление на кредит в наш банк и приобрести жилье на Дальнем Востоке. Но для нее обязательным условием при этом становится, что она должна прожить в регионе не менее пяти последующих лет. Принятая программа подталкивает к такому решению – переехать и жить здесь, развивая регион. Хотя это не значит, что в регион сразу же устремится большой поток молодежи с запада страны. Кроме того, особой целью ипотеки под 2% является удержание молодых квалифицированных кадров, живущих в регионе. Это беспрецедентная ставка кредита. В нашей стране такой еще никогда не было.

На замечание, что в ряде развитых стран ставки жилищной ипотеки для заемщиков так же выгодны, как и новый ипотечный продукт для дальневосточных молодых семей и получателей «дальневосточного гектара», Данила Литвинов возразил, что в других странах есть и ставки по депозитам от 0 до 1%: «Ставки ипотеки в нашей стране опираются на ее экономические реалии. А они таковы, что от откровенно высоких процентов по кредитам ставки ипотеки сейчас приблизились к минимальным значениям, и сохраняется тренд на дальнейшее их снижение».

Кстати, недавно, отмечая, что к 1 ноября средняя ставка ипотечного кредита в России снизилась до 9,4%, глава Банка России Эльвира НАБИУЛЛИНА отметила, что в среднесрочной перспективе она может снизиться до уровня в 7-8%.

Данила Литвинов, отвечая на провокационный вопрос журналиста, сказал, что он не может комментировать, почему ипотека под 2% распространена всего лишь на две льготные категории дальневосточников. Однако, по его мнению, представители других категорий могут воспользоваться таким продуктом, как «Семейная ипотека», которым Банк «ДОМ.РФ» также активно занимается, выдавая кредиты под 4,9% годовых, что практически вдвое выгоднее среднего ипотечного кредита. Этой льготой могут воспользоваться семьи, в которых, начиная с января 2018 года, родился второй или последующий ребенок. Недавно условия этого кредита распространились и на семьи, в которых один ребенок-инвалид. Разницу между средней ставкой ипотечного кредита и ставкой под 2 или же 4,9% банк получает со стороны государства. При этом по итогам выдачи кредитов по программе «Семейной ипотеки» этот банк вышел на второе место в России.

Можно предположить, что по выдаче кредитов по 2-процентной ипотеке Банк «ДОМ.РФ» сможет выйти и на первое место.

В этом банке претенденту на льготный ипотечный кредит его могут оформит буквально в течение дня, если предоставлены все необходимые документы, и заемщик соответствует всем требованиям.

Надо отметить, что в конце ноября ЦБ РФ выдал тревожную информацию по ситуации в стране с выдачей ипотечных кредитов для приобретения населением жилья. По его данным, российские кредитные организации в течение января-октября этого года предоставили заемщикам таких кредитов на 2,232 трлн рублей, что оказалось на 5,8% меньше, чем за соответствующий период 2018 года. Еще значительнее оказалось падение в течение этого срока количества заемщиков – оно сократилось с 1 175 000 до 1 008 000 человек или на 14,2%. При этом задолженность кредитуемых перед банками за предоставленные кредиты выросла на 13,5% - до 7,273 трлн рублей. Зато общий банковский ипотечный портфель все же пополнел на 17% и перевалил за 8 триллионов рублей.

Управление Росреестра по Приморскому краю отметило, что общая для страны тенденция проявилась и в нашем крае – количество регистрационных записей об ипотеке за январь-октябрь 2019 года составило 20 488 единиц при 22 935 за аналогичный период прошлого года. Падение - налицо.

КСТАТИ

Маткапитал пустят на эскроу

Материнский капитал можно будет направлять на покупку жилья через счета эскроу. Это предусмотрено проектом постановления правительства, которое разработал Минстрой.

Летом этого года одновременно с реформой долевого строительства были внесены изменения в закон о дополнительных мерах господдержки семей с детьми. Ими предусматривается возможность направления средств материнского капитала на счет эскроу. Однако правилами направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий использование счетов эскроу не предусмотрено.

Как сказано в пояснительной записке к документу, необходимо привести правила направления средств в соответствие с законом. Поэтому проектом постановления предлагается дополнить правила положением, что средства или часть средств маткапитала могут быть направлены на счет эскроу.