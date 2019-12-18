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FESCO хочет загрузить порт Владивосток контейнерами из Азии в Европу

18 Декабря 2019, 08:40 | Приморье

Транспортная группа FESCO (базовая компания - ПАО «Дальневосточное морское пароходство») планирует увеличить грузопоток контейнеров по направлению Азия - Европа в порту Владивостока, сообщил президент FESCO Александр ИСУРИН во время визита во Владивосток.

«Общий проект транспортной группы - это привлечение транзитных грузопотоков из Кореи и Японии через порт Владивосток дальше по Транссибу в Европу и обратно. Этот грузопоток - контейнерный, это совершенно новый рынок, который мы формируем в Приморье, и основная наша направленность - на развитие контейнерных грузопотоков в порту Владивосток, то есть совершенно экологичных грузов», - сообщил президент FESCO Александр ИСУРИН во время визита во Владивосток.

Он подчеркнул, что компания переваливает уголь и другие грузы в соответствии со всеми установленными нормами.

«В части грузов неконтейнерных мы точно так же взяли на себя дополнительные расходы, и системы защиты - пылеподавления, фильтрации сточных вод - усилены по сравнению с тем, что регламентируется ГОСТом», - пояснил глава FESCO.

Отметим, что FESCO в рамках сервиса ускоренной доставки грузов Trans-Siberian LandBridge доставила первый транзитный контейнер из Европы в Японию через Россию.

40-футовый контейнер был отправлен в тестовом режиме из Гамбурга (Германия) 22 октября и прибыл в Иокогаму (Япония) 14 ноября, таким образом общее время в пути следования составило 22 дня.

Интермодальный маршрут проходил через пограничный переход Малашевиче – Брест (Польша/Белоруссия), далее по территории Белоруссии и России до Владивостокского морского торгового порта, откуда груз морским сервисом FESCO - Japan Trans-Siberian Line был доставлен до пункта назначения.

Отметим, что на данный момент FESCO находится на распутье - портовый оператор из Объединенных Арабских Эмиратов) Dubai Ports World (DP World) в консорциуме с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) в ближайшее время могут выкупить доли структур владельца группы «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА, который обвиняется в рамках уголовных дел и находится в СИЗО.

Изначально DP World претендовала на 49% акций «ДВМП». Соответствующее ходатайство в ФАС поступило еще в 2017 году, но ведомство не принимало по нему решения и продлевало срок рассмотрения, ожидая вердикта правкомиссии по иностранным инвестициям. В марте этого года в интервью «Коммерсанту» председатель совета директоров FESCO Лейла МАММЕДЗАДЕ говорила, что в первоначальной конфигурации сделки больше нет. «Мы начали эти переговоры, когда находились в процессе реструктуризации долга. Финансовая ситуация была тяжелая, и часть логики во вхождении DP World состояла в том, чтобы направить деньги от сделки на оплату долгов. Сейчас ситуация совершенно изменилась. Предыдущий этап переговоров мы вели в совершенно иной финансовой ситуации. Сейчас компания стоит гораздо больше. Дополнительный капитал FESCO, безусловно, интересен, но той сделки больше нет», - отмечала Маммедзаде.

Напомним, что в марте один из акционеров ДВМП обратился с предложением к членам совета директоров FESCO вернуть головной офис компании во Владивосток и произвести ее перерегистрацию. Идею поддержали действующие работники и ветераны ДВМП и ВМТП.

Совет директоров FESCO данную идею не поддержал, но вскоре после этого подтвердил намерение не продавать ВМТП в ближайшей перспективе. На этом фоне было принято решение о смене руководителя филиала ДВМП во Владивостоке.

В кулуарах Петербургского экономического форума (ПМЭФ) 2019 президент FESCO Александр Исурин сообщил, что группа осенью представит основные моменты краткосрочного бизнес-плана на 2019-2021 гг. Основными направлениями развития компании в краткосрочной перспективе станут три направления - развитие контейнерных перевозок, увеличение транзита и нишевые проекты на отдельных рынках.

Досье "Золотого Рога": Транспортная группа FESCO - один из крупнейших в РФ операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом. Группе принадлежат железнодорожный оператор «Трансгарант», 75% минус 1 акция акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка» и ПАО «Владивостокский морской торговый порт». В составе флота - 20 транспортных судов, в основном работающих на собственных морских линиях. Зиявудин Магомедов владеет 32,5% акций ПАО «ДВМП», 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: ДВМП  fesco 



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