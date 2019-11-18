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Почти 7 тонн мороженого из Приморья экспортировано в Китай
Более 3 тысяч тонн мороженого произвели в Приморье с начала года. Сладкую продукцию поставляют на внутренний и внешний рынки
Как отметили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, основными производителями мороженого в крае являются ООО «Арсеньевский молочный комбинат» и ООО «Фабрика мороженого». Продукция этих предприятий неоднократно получала награды различных выставок и смотров-конкурсов, в том числе «100 лучших товаров России» и «Лучший товар Приморья».
«За девять месяцев производители региона изготовили 3,2 тысячи тонн мороженого из натуральных ингредиентов, цельного молока. Приморское лакомство также любят в Китае, в эту страну было экспортировано почти 7 тонн мороженого», – подчеркнули в ведомстве.
По словам специалистов, средняя продуктивность коров в крупных сельхозпредприятиях Приморья достигает 6,4 тонны молока. По этому показателю край является лидером на Дальнем Востоке.
Напомним, по региональному проекту «Экспорт продукции» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в 2019 году объем экспорта сельскохозяйственной продукции из Приморья должен составить 1,5 миллиарда долларов. В целом планируется к 2024 году увеличить объемы несырьевого экспорта почти в два раза, с 2 миллиардов долларов США в 2018 году до 3,9 миллиарда. Вывести продукцию на мировую арену или расширить рынки сбыта местным производителям помогают в Центре поддержки экспорта Приморья. И сегодня у предпринимателей есть возможность самостоятельно выбрать площадки для бесплатной презентации своей продукции в следующем году.
В настоящее время в Приморском крае реализуются 52 региональных проекта, которые затрагивают все сферы жизни людей и соответствуют 11 национальным проектам, разработанным по Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»)
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