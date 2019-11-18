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Дорожники Владивостока вышли на ручную уборку снега

18 Ноября 2019, 11:42 | Приморье
Ликвидация последствий непогоды продолжается на магистральных и внутриквартальных дорогах Владивостока 
 
18 ноября на уборку снега на тротуарах, лестницах, виадуках, а также в скверах, парках и на других пешеходных территориях города вышли рабочие муниципального учреждения «Содержание городских территорий». Помимо этого работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются на магистральных и внутриквартальных дорогах Владивостока.  
 
Также к уборке должны присоединиться сотрудники управляющих компаний, организаций и предприятий всех форм собственности. В свою очередь, они обязаны своевременно очистить от снега и образовавшейся наледи прилегающие к их подведомственным зданиям территории. Ответственные лица, отвечающие за уборку территории, обязаны иметь необходимое количество противоголедных материалов и должны обеспечить своевременную очистку и обработку дорог и тротуаров.
 
Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства граждан просят сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2222-333.
 
Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский - 2-223-875, Фрунзенский - 2-614-392, Советский - 2-614-281, Первореченский - 2-614-478, Первомайский - 2-614-304.
 
Фото – МБУ «Содержание городских территорий»
 
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Теги: жкх  непогода 



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