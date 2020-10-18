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В Приморском крае выявлено 110 новых случаев COVID-19
Медики Приморья продолжают отмечать рост заболеваемости коронавирусом и число смертей от заболевания. Чтобы избежать заражения, жителям края следует выполнять сантребования.
По данным территориального управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Приморском крае выявлено 110 новых случаев COVID-19, всего по состоянию на 18 октября – 13 328. Также зафиксированы два летальных случая, таким образом общее число умерших от инфекции с начала эпидемии составило 131 человек.
«За вчерашний день выздоровели 79 пациентов, всего победивших болезнь в крае – 11 228 человек», – уточнили в ведомстве.
В оперштабе напоминают, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться «социальной дистанции».
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