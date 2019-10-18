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Прибрежку скоро "перережут"
Правила определения границ рыбоводных участков вдоль берегов могут быть откорректированы в целях борьбы с браконьерством на прибрежных территориях.
Сегодня получить участки можно только через специальную систему, но они выдаются квадратами, площадью по одному гектару. «Инвестор выбирает один из участков, но к берегу он не примыкает, потому что берег - это не прямая линия. До суши остается от 3-5 до 50 метров, это просто мечта браконьеров, они могут там плавать и вылавливать, например, трепанга, который вообще-то им не принадлежит, это ресурс инвестора», - сказал агентству «Интерфакс – Дальний Восток» гендиректор Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ).Леонид ПЕТУХОВ.
По его словам, вопрос справедливого распределения участков, при котором был бы учтен естественный ландшафт береговой линии, поднимался на совещании под председательством вице-премьера Юрия ТРУТНЕВА.
«Юрий Петрович обещал дать поручения, чтобы эту воду (вдоль берега) можно было «перерезать», выдать под освоение. Естественно, по аукционной цене, чтобы инвестор платил в бюджет деньги», - отметил гендиректор АПИ.
Агентство предлагает поручить до 1 февраля 2020 года Минсельхозу и Минвостокразвития РФ внести изменения в правила определения береговых линий участков аквакультуры в части возможности расширения границ рыбоводных участков за счет примыкающей к участкам доступной акватории.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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