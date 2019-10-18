Все для победы

В поселке Смоляниново прошла торжественная церемония передачи специализированного боксерского тренировочного оборудования ФСК «Луч» от АО ХК «СДС-Уголь».

Событие было приурочено к детско-юношескому турниру по боксу «Открытый ринг». В соревнованиях приняли участие боксеры из Артёма, Фокино, Партизанска, поселков Дунай и Ливадия Шкотовского муниципального района.

Поддержка спорта и продвижение здорового образа жизни - одно из ключевых направлений социальной политики «СДС». По итогам 2018 года в Кемеровской области силами «Сибирского Делового Союза» открылся 31 центр спортивной подготовки по боксу. Кемеровских угольщиков, собственно, можно считать покровителями и приморских спортсменов, они выступили основными инвесторами недавно построенного современного спорткомплекса «Луч». И теперь не оставляют юных боксеров без внимания, предоставляя им необходимый для развития спортивных навыков инвентарь.

























На торжественном открытии турнира заместитель директора ООО «Морской порт Суходол» Павел КОЛБАСЮК передал спортивному объединению подарок от имени АО ХК «СДС-Уголь»: новый боксерский ринг, боксерские мешки, перчатки, шлемы и другую спортивную форму.

Юные спортсмены-боксеры сразу после торжественного вручения инвентаря смогли оценить новую площадку для боя по достоинству. А особо отличившиеся бойцы получили индивидуальные комплекты специализированной боксерской экипировки.

Исполняющая обязанности главы администрации Шкотовского района Тамара ШЕСТОПАЛОВА выразила особую благодарность руководству компании «Сибирский Деловой Союз», а также губернатору Приморского края Олегу КОЖЕМЯКО, при участии которого спортивный комплекс «Луч» был оснащен современным спортивным оборудованием.

- АО ХК «СДС-Уголь» является инвестором современного физкультурно-спортивного комплекса «Луч», построенного в поселке Смоляниново в 2017 году. Благодаря социальной программе угольщиков АО ХК «СДС-Уголь» жители Шкотовского муниципального района получили возможность заниматься такими видами спорта, как футбол, бадминтон, настольный теннис, карате, бокс. Также, в настоящее время в спортивном комплексе «Луч» работают тренажерный зал и центр тестирования ГТО», - отметила она в своем выступлении.

Взволнованные родители, разгоряченные бойцы и напряжённые тренеры, победы и поражения – таким запомнился «Открытый ринг» участникам и гостям мероприятия. С этого дня обновленный ФСК «Луч» станет подходящим местом как для привлечения детей к занятиям боксом, так и современной тренировочной площадкой для уже действующих спортсменов.

- АО ХК «СДС-Уголь» является бенефициаром строящегося современного специализированного порта в Шкотовском муниципальном районе, - рассказал Павел Колбасюк. – Компания, следуя своей социальной политике, распространяет на территории присутствия все корпоративные традиции. Поддержка спорта – одна из них. Строительство морского порта «Суходол» позволит не только решить проблему дефицита специализированных портовых мощностей для российских угольщиков, но и будет способствовать развитию социальной инфраструктуры Шкотовского района Приморского края.

Холдинг «СДС» строит не только производственные объекты - его визитной карточкой становятся современные спортивные сооружения: для некоторых территорий - знаковые. К таким относится многофункциональный стадион для разных игровых видов спорта и проведения массовых мероприятий «Енисей», лучший объект XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске. В будущем году завершится строительство центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта в Иркутске, где можно будет проводить соревнования международного и всероссийского уровней по хоккею с мячом и с шайбой, конькобежному спорту и фигурному катанию, шорт-треку. В настоящее время строится Ледовый дворец в столице Кузбасса, рассчитанный на 6 тысяч зрителей.

Спортивные интересы «Сибирского Делового Союза» обширны. С 2010 года холдинг поддерживает развитие в Кузбассе дзюдо. Особая гордость – достижения спортсменов-парашютистов, которых также спонсирует холдинг: национальная команда по групповой акробатике «8-way Tanay» - обладатель множества наград европейских и мировых соревнований. Их последнее достижение – победа на открытом чемпионате США по парашютному спорту. Подопечными холдинга многие годы является волейбольный клуб «Кузбасс», который по итогам сезона 2018-2019 года стал чемпионом России.

Можно смело рассчитывать на то, что и приморские спортсмены не останутся без внимания. Свой первый вклад в их будущие достижения «СДС» уже сделал.