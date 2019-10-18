"Участникам Форума нужно перестать воспринимать эти земли как карьер и перевалочную базу"

Бизнес и экспертное сообщество продолжают обсуждать и оценивать итоги пятого, юбилейного, Восточного экономического форума

Сегодня в «Золотом Роге» - очередная часть мнений и отзывов приморских бизнесменов об итогах работы ВЭФ-2019, который прошел во Владивостоке в сентябре, но отголоски этого события в виде наблюдений и оценок еще далеки от затухания.

Предприниматель, сооснователь урбанистического движения «Решение. Город» во Владивостоке Роман НАУМЕНКО:





- Будущее Приморского края закреплено в официальной стратегии развития региона.

Высшие приоритеты Приморья - это газо- и нефтехимия, добыча полезных ископаемых, лесозаготовка, рыбное хозяйство и инфраструктура для экспорта этих ресурсов - модернизация авто- и железнодорожных магистралей, увеличение мощностей портов и пограничных переходов, судостроение и судоремонт. Выходит, что для Москвы наш край - не более чем ресурсная база и перевалочный пункт на экспорт. И в эту логику действия государства и все заключенные соглашения ВЭФ вписываются замечательно.

Однако, реализуя эти шаги, почему-то забывают, что обеспечивающим успех этой стратегии фактором является человек! А человек на Дальнем Востоке не глуп, - здесь с пеленок жизнь учит смекать и «вертеться». Человек видит, что рабочих мест как-то не прибавляется, а наоборот, градообразующие предприятия сокращают штат на тысячи; что если летом съездить в отпуск - одни билеты до Москвы обойдутся от

70 000 до 100 000 рублей; что достойную зарплату получают только в телевизоре; видит, что в поликлиниках края установлено более-менее новое оборудование, но не остается квалифицированных врачей вплоть до терапевтов, видит, что вместо комфортного общественного транспорта или вложений в увеличение связности уличной сети микрорайонов - строят мост на пустой остров Русский для большегрузов и проектируют ВКАД по кромке главной нашей ценности - моря. Продолжать можно бесконечно, но исторически сложилось, что Дальний Восток - это земля смелых, решительных и предприимчивых людей, территория путешественников и первооткрывателей. Человек правильно считывает приоритеты, и, не находя в них себя, принимает решение - уехать.

А участникам Форума нужно перестать воспринимать эти земли как карьер и перевалочную базу.

Директор АН «Городской риэлторский центр» Сергей КОСИКОВ:





- ВЭФ - это площадка не для решения оперативных вопросов Владивостока и Приморья. Это, прежде всего, презентационное и коммуникационное мероприятие России для международных партнёров, и данную функцию форум выполняет. Возможно, не так эффективно, как можно ожидать, но всё-таки.

Что касается Владивостока, проведение ВЭФ является хорошей возможностью для развития. А как ее использовать - это уже вопрос к городским и краевым властям.

Владелец компании «Примполимер», руководитель промышленного комитета приморского регионального отделения «Деловой России» Алексей ДЕШПЕТ:





- Восточный экономический форум - это инструмент интеграции Дальнего Востока России в экономическое пространство Северо-Восточной Азии.

И основная задача, которую, на мой взгляд, этот форум реализует - это информирование о Дальнем Востоке, как о территории с особыми условиями для международного сотрудничества. Цель данного «шоу» - привлечь внимание.

Скромное количество проектов с иностранными инвестициями за предыдущие 5 лет существования форума является результатом невнятного позиционирования предложения. Простыми словами - рекламу товару сделали, а сам товар - нет.

Кроме экологического туризма и вывоза ресурсов Дальнему Востоку предложить нечего.

И если активное развитие туризма мы наблюдаем, то добыча и вывоз ресурсов - эпизодические проекты, так как, помимо конкуренции со стороны российских резидентов, присутствует и многоступенчатый контроль, который отталкивает инвесторов.

На самом деле, необходимо было бы уделить повышенное внимание привлечению технологий, не имеющих аналогов в России. В данный период времени мы становимся свидетелями ошибочных действий целеполагания относительно качества инвестиций.

Разве нам нужна здесь переработка мусора из США или Китая? Даже металлургический завод - достаточно спорный инвестиционный проект с точки зрения возможного экологического ущерба.

Необходимы проекты с ориентацией на несырьевой экспорт, и именно это было озвучено на ВЭФ - 2019.

В связи с этим гораздо более значимый эффект ВЭФ - для развития Дальнего Востока в сфере внутренней политики. Последние заявления Владимира ПУТИНА о необходимости сохранения населения Дальнего Востока через создание уникальных условий для комфортного проживания и образования могут привести к созданию высокотехнологичного кластера, например, в сфере IT.

Если ДВФУ будет целенаправленно готовить IT специалистов, и эти специалисты сочтут условия проживания в Приморском крае не менее комфортными, чем в Европе или Калифорнии, то все может получиться.

На мой взгляд, говорить о бессмысленности проведения ВЭФ еще рано. Форум - один из важнейших механизмов системы сохранения суверенитета России на Дальнем Востоке.

Председатель коллегии адвокатов «Власов и партнеры» Денис ВЛАСОВ:





- Мы можем много и долго обсуждать неэффективность расходования бюджетных средств на ВЭФ, но если посмотреть с точки зрения геополитики, то разве кто-то придумал иной повод для встречи лидеров стран АТР, где выгода от одного контракта на поставку вооружений или полезных ископаемых может перекрыть все издержки? Очевидно отсутствие выгоды для представителей малого и среднего бизнеса, но есть подозрение, что смысл ВЭФа - не в этом, и официальная часть не является ключевой частью мероприятия, а главное - это возможность для президента и лидеров иностранных государств обсудить рабочие вопросы. Со стороны может показаться, что контракт на покупку российских истребителей, например, с Малайзией, случился сам собой в Москве, а может - все было иначе - мы об этом не узнаем.

Кроме того, почему-то мы забываем, что речь идет о международном престиже, когда небольшой по меркам Азии город из года в год принимает мероприятие высочайшего уровня. Такие мероприятия регулярно проводятся по всему миру, и где, как не во Владивостоке - Восточных воротах России - проводить такой Форум. Безусловно, чиновникам необходимо делать выводы о получении больших результатов от проекта, это их работа. Если каждый сосредоточит усилия на повышении уровня менеджмента и качестве своего продукта, то вне зависимости от экономических «приливов» или «отливов» его бизнес будет успешным, а решать политические задачи предоставим тем, кому это положено.

Заместитель генерального директора компании «Восточный Луч» Алексей ИСАКОВ:





- На мой взгляд, развитие Владивостока сдерживает наличие военных лесничеств. Этот вопрос был поднят на секции ВЭФ «Трансформация строительной отрасли». К сожалению, он не был услышан, и обратной связи не последовало. Но именно от него зависит - будет ли Владивосток застраиваться активно, либо темпы строительства будут стремительно падать, а стоимость квадрата так же стремительно расти. И поскольку молодые люди не смогут позволить себе квартиру они будут уезжать на запад. Второй важный вопрос - это снижение темпов строительства в районах края в связи с переходом на проектное финансирование. Это еще более сложный вопрос, и на него не вижу однозначного ответа. Если абстрагироваться от этих конкретных и близких мне тем, то любое «глобальное» мероприятие как ВЭФ, конечно, работает на положительный имидж региона и притягивает инвестиции в регион. При этом такое развитие можно было бы сделать более активным, применив меры, сопоставимые, например, с Сингапуром».

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