IT какой успешный

Компании группы ДНС и ее руководители сумели обошли портовиков и рыбаков в показателях эффективности бизнеса

Рейтинг эффективности приморского бизнеса по итогам 2018 года по выручке оказался показательным – впервые за все время на его вершину взобрался ритейлер. Группа ДНС, упорно сохраняющая приморскую «прописку», после консолидации большей части активов опередила ближайшего преследователя в лице ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (входит в группу «РусГидро») в 2,6 раза, а владивостокский автосборочный проект группы «Соллерс» и японской Mazda - в 5,5 раз! При этом, энергетики работают вне рынка по тарифам, установленным регионами, а автозавод получает миллиарды субсидий от государства на доставку на запад страны автомобилей, собранных из завезенных морем машинокомплектов.

Эксперты газеты «Золотой Рог» считают, что отличные показатели ДНС не останутся незаметными в Первопрестольной, и в скором времени налоговый учет головной компании будет осуществляться не в родном Приморье, а в Межрегиональной инспекции МНС России по крупнейшим налогоплательщикам в Москве, как это произошло в 2004 году с ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП).

«Семья ДНС»

№ 1. Программисты из Владивостока сумели лучше многих российских бизнесменов воспользоваться дефолтом 1998 года – переквалификация в торговцев, а затем и сборщиков компьютеров спустя двадцать лет вывела имя DNS (ДНС) на первое место в ТОП-30 крупнейших компаний Приморского края, лидирующие позиции в котором по традиции занимают стивидоры, энергетики и топливоснабженцы.

Группа DNS специализируется на продаже компьютерной, цифровой и бытовой техники, производит компьютеры (одна из собственных торговых марок - Dexp), строит жилую недвижимость. Первый магазин DNS открылся в 1998 году во Владивостоке под вывеской DNS (аббревиатура Digital Network Systems), в 2007 году запущено собственное производство. С 2012 года DNS развивает собственный бренд, с 2015 – сеть торгово-распределительных центров по всей России. В апреле 2014 года приморцы приобрели петербургскую сеть магазинов компьютерной техники «Компьютерный мир», в марте 2019 года - петербургскую торговую сеть «Кей». В настоящее время ДНС управляет около 1,8 тыс. магазинов в более чем 400 городах. Только в Москве у группы 58 точек «DNS», 49 точек «DNS Гипер» и два онлайн-дискаунтера «Технопойнт» (ТechnoPoint).

Головной компанией группы DNS является ООО «ДНС Групп», учредителями которого первоначально выступали 10 физлиц. На данный момент список владельцев сократился до 7 персоналий, в их числе - гендиректор ООО «ДНС Групп» Дмитрий АЛЕКСЕЕВ (владеет 48,73% капитала) и Юрий КАРПЦОВ (43,88%). Третьим миллиардером из «клуба ДНС» является бывший вице-губернатор Константин БОГДАНЕНКО (в ДНС отвечал за развитие бизнеса), которому для перехода во власть пришлось «очиститься» от собственности. Доли других основателей на данный момент не превышают в «ДНС Групп» 3% - это Сергей МЕЩАНЮК, Ольга КОМОЗА, Александр ФЕДОРОВ, Юрий ЧЕРНЯВСКИЙ и Андрей УСОВ.

Г-н Карпцов в настоящее время возглавляет ООО «ДНС-Саратов» и владеет 43,90% акций АО «Технопойнт» и 50% долей ООО «Инвест Рент» (специализация - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом). Партнером Карпцова по последнему проекту выступает Алексеев.

ООО «ДНС Групп» сегодня является учредителем 15 компаний, в том числе - ООО «ДНС Ритейл»» (гендиректор - Алексей ПОПОВ), которое и совершило переворот в бизнесе Приморья, возглавив по итогам 2018 года рейтинг крупнейших компаний по выручке (таблица внизу).

Все дело в том, что ранее весь бизнес ДНС был разбит на отдельные компании, учредителями которых выступали те или иные «члены клуба ДНС». Такая схема, естественно, не пришлась по нраву фискальным органам, которые давно точили зуб на быстрорастущую компанию. Летом 2014 года ДНС попала под пресс Федеральной таможенной службы (ФТС), выступившей инициатором проверки легальности ввоза электроники и цифровой техники в Россию. Целью проверок было «пресечение каналов нелегального ввоза товаров, выявление схем уклонения от уплаты в бюджет таможенных и налоговых платежей, а также защита интересов российских потребителей». Причиной проверок - подозрения в «недостоверном декларировании и недекларировании» компьютерной техники при ввозе ее в страну.

«Остается загадкой, каким образом им удается держать цены на таком низком уровне, у компании свой метод захвата городов, за счет жесткого демпинга, когда цены в течение первых трех месяцев держатся на очень низком уровне, практически товары продаются за себестоимость», - объяснял источник в ФНС.

В итоге владельцы ДНС отреагировали на «звоночек сверху» и провели консолидацию бизнеса на балансе ООО «ДНС Ритейл», что позволило этой компании нарастить выручку в 2018 году более чем в 80 раз.

«Для ДНС год был еще удачней, мы выросли более 30%. Теперь ДНС, однозначно, самая большая в стране розничная сеть на рынке БТиЭ. Да, конечно, группа «Сафмар», владея одновременно и «М.Видео», и «Эльдорадо», а также переварив MediaMarkt, суммарно больше, но, как отдельная сеть, мы теперь №1 на российском рынке», написал на своей странице в Facebook 2 января 2019 года Дмитрий Алексеев.

Кстати, в этом же посте г-н Алексеев зашел за «красную линию».

«Ну, и не нужно недооценивать нашу способность к внешнеполитическим авантюрам. Как и прежде, все экономические проблемы России лежат во внеэкономической плоскости. Реформа госуправления, прекращение внешнеполитических авантюр, нахождение своего места в глобальной экономике – вот рецепты процветания для России. Но о политике будет отдельный пост», - написал совладелец ДНС.

Поговаривают, что именно с независимым взглядом г-на Алексеева, искренне переживающим за дальнейшее развитие России, и что немаловажно, родного Владивостока, связаны определенные проблемы у группы в части реализации новых проектов и представительства в высших эшелонах власти.

Что же касается «ДНС Групп», то эта компания на данный момент является единственным владельцем «чертовой дюжины» ООО - «ДНС Ритейл», «ВЛ-Парк», «Авиаполис Янковский», «ДНС Лоджистик», «ДНС Дом», «ДНС Девелопмент», «ДНС Лес», «ДНС Проект», «ДНС Строй», «ДНС Трэвел», «ДСК Приморье», «ДНС-Саратов» и «Квант ритейл». Также «ДНС Групп» принадлежит 45% капитала ООО «Инновационное предприятие морских технологий» (специализация - научные исследования и разработки в области естественных и технических наук), еще 55% находятся в собственности научного органа с заковыристым наименованием Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИПМТ ДВО РАН).

Пикантность ситуации еще в том, что в ТОП-30 по эффективности бизнеса попали еще две компании из «семьи» ДНС – ООО «ДНС Лоджистик» (№12), ООО «Атлас» (№6) и ООО «Агат» (№23). Две последние компании зарегистрированы во Владивостоке, возглавляет их Виталий КИТАЕВ, а единственным бенефициаром выступает Дмитрий Алексеев. Основной вид деятельности обоих ООО – «торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением».

Энергичная перестройка

№ 2. ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК), как мы уже отмечали, стоит особняком в ряду приморских бизнес-проектов. Дело, кроме пресловутых тарифов, еще в том, что зона действия ДЭК не ограничивается границами Приморья, а заходит и в соседние регионы.

ДЭК является гарантирующим поставщиком и единым закупщиком электроэнергии во второй неценовой зоне на территориях Приморского края, Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономной области, ежегодно поставляет потребителям на розничном рынке более 23 млрд кВт.ч электроэнергии, из этого объема около 25% отпускается населению. ДЭК также осуществляет корпоративное и стратегическое управление собственными активами - АО «Дальневосточная генерирующая компания», АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК), ремонтно-сервисными и непрофильными дочерними и зависимыми обществами.

На данный момент, основным акционером энергокомпании является ПАО «РусГидро» с долей 52,07% (1,04% - прямой контроль, 51,03% - через АО «РАО ЭС Востока»). Международной компании «Доналинк» (Владивосток, резидент специального административного района на острове Русский), аффилированной с Андреем Мельниченко, бенефициаром СУЭК и «Сибирской генерирующей компании), принадлежат 41,84%.

Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», ДЭК и подконтрольные ей компании в ближайшее время ждет реорганизация.

В конце сентября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) дала согласие ДГК на совершение сделки по приобретению более 75% акций ПАО «ДЭК».

При этом совет директоров «РусГидро» уже одобрил сделку по обмену активами между госхолдингом и группой основных миноритарных акционеров ДЭК, предполагающей обмен Лучегорского угольного разреза (ЛУР, годовая добыча - 5 млн тонн) и технологически связанной с ним Приморской ГРЭС на пакет акций ДЭК, принадлежащий группе основных миноритарных акционеров ДЭК.

«Мазды» едут на запад

№ 3. Ключевой секрет успеха автосборочного проекта «Соллерса» во Владивостоке кроется в логистических преимуществах расположения завода, получившего прямой доступ к причальной стенке. Минус проекта - в том, что леворульные автомобили не пользуются большим спросом на Дальнем Востоке (здесь остается не более 20% «Мазд» приморской сборки) и их приходится перевозить на запад по железной дороге.

Еще в 2008 году Sollers заявил о намерениях взять в аренду один из цехов обанкротившегося «Дальзавода» для создания сборочного предприятия по выпуску южнокорейских кроссоверов марки SsangYong. После того, как компания «Sollers – Дальний Восток» вышла на стабильную мощность, в 2011 году было принято решение о создании еще и совместного производства с равными долями владения с японским концерном Mazda. Выпуск cеданов был торжественно начат в дни проведения во Владивостоке саммита АТЭС-2012, а спустя несколько недель сборка автомобилей «Мазда» стартовала в полном объеме.

Приморские «мазды» являются немым укором правительству, добивающему рынок праворульных автомобилей.



В настоящее время владельцами ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (МСМР) на паритетных началах выступают ПАО «Соллерс» и Мazda Motor Corporation. С сентября 2012 года СП производит во Владивостоке автомобили Mazda CX-5, CX-9 и Mazda 6. Созданные производственные мощности - 70 тыс. автомобилей в год. В сентябре 2018 года МСМР открыло на территории опережающего развития «Надеждинская» завод по производству двигателей Mazda, проектной мощностью 50 тыс. единиц в год. Предприятие будет специализироваться на производстве бензиновых четырехцилиндровых двигателей Mazda Skyactiv-G экологического стандарта «Евро-5».

В 2018 году приморский автозавод увеличил выпуск автомобилей Mazda по сравнению с 2017 годом на 29,2%. В 2017 году завод произвел 24,085 тыс. автомобилей Mazda. Подавляющее большинство автомобилей транспортируется в западные регионы страны. Так, объем перевозок автомобилей и комплектующих в контейнерах по Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД») в январе-сентябре 2019 года вырос на 17,5% относительно января 2018 года, до 35,2 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера).

Глава и основной владелец «Соллерса» Швецов на Восточном экономическом форуме в сентябре 2018 года уже заявлял, что долгосрочные скидки ОАО «РЖД» на транспортировку автомобилей с востока РФ в европейскую часть могли бы перетянуть с морского маршрута на Транссибирскую магистраль основную часть потока машин, перевозимых в этом направлении.

«В прошлом (2017) году мы подписали соглашение с РЖД, получили специальные условия по готовым автомобилям, работая с компанией Mazda. (За счет скидок на ж/д перевозки) в этом году добавили Subaru. Если условия, которые мы получили на год, будут продлены до 10 лет, я чувствую, что в течение следующих полутора лет и все остальные производители, которые сюда импортируют готовые автомобили и едут в Санкт-Петербург (по Deep Sea), - а это 120 тыс. штук - поедут по Транссибу. РЖД дали дополнительные условия на готовые автомобили с востока на запад. Действуют уже полгода. За счет этого мы привлекли новых клиентов, которые раньше везли автомобили по Deep Sea. (Нужна долгосрочная скидка), чтобы мы «пересадили» клиентов с моря на железную дорогу», - отмечал г-н Швецов.

Наверху главу «Соллерса» услышали - правительство планирует продлить на 2020 год выплату субсидий для компенсации части расходов на перевозку железной дорогой автомобилей, произведенных на Дальнем Востоке, в другие регионы. Причем, выплаты могут вырасти: если в 2019 году на эти цели в бюджете выделено 500 млн рублей, то в 2020 году сумма может вырасти до 1,5 млрд рублей. А вот в проекте бюджета на 2021-2022гг. субсидирование перевозок автомобилей, выпущенных на Дальнем Востоке, уже не предусмотрено. Но у главы «Соллерса» по-прежнему сильные лоббистские возможности.

Порты командуют «вира»

Стивидорная отрасль Приморья в ТОП-30 представлена сразу четырьмя компаниями: № 10 - ПАО «Восточный порт» (крупнейшая стивидорная компания в одноименном порту, контролируется Кузбассразрезуглем); № 13 - ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, крупнейшая стивидорная компания в одноименном порту, входит в Транспортную группу FESCO); № 25 - АО «Находкинский морской торговый порт» (НМТП, крупнейшая стивидорная компания в одноименном порту); № 28 – ООО «Восточная стивидорная компания» (ВСК, входит в Global Ports).





Угольные порты выживут не все.

Ежегодная пропускная способность ВМТП достигает 3,9 млн тонн генеральных грузов и нефтепродуктов, 150 тыс. единиц автомобилей и колесной техники и свыше 600 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера). В 2018 году порт увеличил перевалку грузов различной номенклатуры на 39% по сравнению с показателем 2017 года - до 10,4 млн тонн. Достигнутый результат является рекордным показателем в истории порта. В том числе, перевалка генеральных грузов выросла на 64% - до 4,9 млн тонн, автомобилей и спецтехники - на 63%, до 60 тыс. единиц, контейнеров - на 17%, до 551 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Перевалка контейнеров также является рекордной в истории порта.

Отметим, что Мосгорсуд до 30 декабря продлил арест совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова (один из владельце ПАО «Дальневосточное морcкое пароходство» (ДВМП), базовой компании FESCO) и его брата Магомеда МАГОМЕДОВА, которых обвиняют в создании организованной преступной группы и мошенничестве.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», докеры ВМТП уже потребовали возвращения ДВМП из московской юрисдикции в родной город. В марте один из акционеров ДВМП обратился с предложением к членам совета директоров FESCO вернуть головной офис компании во Владивосток и произвести ее перерегистрацию. Идею поддержали действующие работники и ветераны ДВМП и ВМТП.

«Мы работаем на Дальнем Востоке, передвигаемся по дорогам здесь. Наши дети ходят в школы и детские сады во Владивостоке, но почему тогда налоги от нашего труда оседают в другом городе? Переезд руководства во Владивосток - самая логичная мера. Группа FESCO создавалась на базе ДВМП. В 2020 году у нас юбилейная дата и пусть свое 140-летие Дальневосточное пароходство встретит на Дальнем Востоке», - звучало на митинге во Владивостокском морском торговом порту в июне.

Совет директоров FESCO данную идею не поддержал, но вскоре после этого подтвердил намерение не продавать ВМТП в ближайшей перспективе.

АО «Восточный порт» во время проведения V Восточного экономического форума отчиталось о завершении крупнейшего частного проекта в стивидорной отрасли Приморья. Компания запустила в эксплуатацию Третью очередь специализированного угольного комплекса, что обеспечило удвоение мощностей стивидора с 25 млн тонн до 50-55 млн тонн.

Досье "Золотого Рога": В декабре 2016 года АО «Восточный порт» стало резидентом Свободного порта Владивосток с инвестиционным проектом строительства Третьей очереди углепогрузочного комплекса в Находкинском городском округе. Весь объем перевалки обеспечен грузовой базой российского угля, добываемого в Кузбассе и других угольных бассейнах страны. «Восточный порт» в 2018 году увеличил объем перевалки на 4,3% по сравнению с показателем 2017 года - до 24,2 млн тонн.

Интересно, что в 2018 году самую большую чистую прибыль среди портов Приморья показало АО «Находкинский морской торговый порт» (НМТП) – 4,265 млрд рублей. В то же время, именно у этого стивидора очень шаткие позиции в противостоянии с нападками контролирующих органов, имеющих большие претензии к перевалке угля в Находке.

В настоящее время Минтранс уже подготовил законодательные поправки, позволяющие расторгать договоры аренды причалов со стивидорными компаниями, специализирующимися на перевалке угля, за нарушения экологических норм. Кроме того, Росприроднадзор будет добиваться, чтобы в порту Находка была запрещена перевалка угля открытым способом.

ФГУП «Росморпорт» (структура Росморречфлота) уже попыталась расторгнуть договор аренды с НМТП, в том числе, из-за того, что порт не выполнил предписания Росприроднадзора об оборудовании территории сооружениями, обеспечивающими охрану бухты Находка от загрязнения, засорения, заиления сточными водами. В итоге Арбитражный суд встал на сторону компании, пусть и пылящей, на чем свет стоит, но приносящей сотни миллионов рублей в бюджеты Приморья и Находки.

Досье "Золотого Рога": АО «Находкинский морской торговый порт» расположено на северо-западном побережье Японского моря, в восточной незамерзающей части залива Петра Великого, в бухте Находка. В эксплуатации находятся 15 грузовых и два вспомогательных причала. Все причалы универсальны и могут перерабатывать различную номенклатуру грузов, кроме наливных. В порту расположены два основных производственных терминала – Угольный терминал №1 (основной терминал) и Грузовой универсальный терминал №2 (терминал на мысе Астафьева). В 2017 году Evraz продал АО «НМТП» своему основному акционеру - Lanebrook Романа АБРАМОВИЧА и партнеров. При этом за Evraz осталась закреплена возможность дополнительной перевалки, либо отступления от минимальных объемов, в размере до 200 тыс. тонн грузов в год. На минимальные объемы распространялся механизм take-or-pay.

Контейнерный терминал «Восточная стивидорная компания» в порту Восточный является крупнейшим на Дальнем Востоке и одним из ключевых в России. Мощности составляют 650 тыс. TEU в год. Контейнерооборот ВСК в 2018 году составил 419,2 тыс. TEU (рост на 13,1% к 2017 году).

Рыбный четверг

Рыбная отрасль в текущем ТОП-30 представлена только двумя компаниями – АО «Южморрыбфлот» (№ 14) и АО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР, № 18). На базе «Южморрыбфлота» его директор и владелец Александр ЕФРЕМОВ создал группу «Доброфлот», которой принадлежат три крупные плавзавода - «Всеволод Сибирцев», «Залив Восток» и «Капитан Ефремов».

Г-н Ефремов известен своей активной гражданской позицией. Так, 6 сентября во Владивостоке на встрече президента России с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока он рассказал о запутанной ситуации с регистрацией улова на пунктах пропуска и при санитарном контроле. В результате некоторые предприниматели заключаются под стражу. По словам Ефремова, это наносит и социальный вред, потому что руководителей промысловых предприятий приходится увольнять, что негативно сказывается на развитии предприятий.

Президент, обращаясь к руководителю «Доброфлот» сказал: «Вы как гражданин должны согласиться с тем, что, к сожалению, и в этой сфере (предпринимательской) много нарушений, и государство должно обеспечить интересы общества в целом. В этой ситуации необходимо найти баланс между интересами государства и конкретными физическими лицами либо групповыми интересами.

При этом Путин еще раз подчеркнул, что нет никакой необходимости излишне прибегать к таким крайним мерам, как содержание под стражей.

Рыболовецкому бизнесу экс-губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА уже давно тесно в Приморье. В сентябре ПАО «НБАМР» создало 100%-ную дочернюю компанию ООО «Аква-Инвест-Мурманск». Уставный капитал новой компании составляет 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности – морское рыболовство. Гендиректором назначена Кристина КУДРЯШОВА, также возглавляющая ООО «Аква-Инвест» (Находка).

Отметим, что еще в декабре 2018 года НБАМР учредила в Калининграде сразу три рыбопромысловые компании – «Корвет» (гендиректор Виктор ШМИДТ), «Фрегат» (гендиректор Сергей ЮРТАЕВ) и «Галеон» (гендиректор Александр ОХТЯРОВ).

Досье "Золотого Рога": «Находкинская база активного морского рыболовства» - интегрированное предприятие, в состав которого входит несколько дочерних компаний и обособленных структурных подразделений. Основу добывающего флота компании составляют 8 БАТМ (большой автономный морозильный траулер) проекта 1288 типа «Пулковский меридиан». Владельцем 86,6% уставного капитала ПАО «НБАМР» является зарегистрированное в Москве АО «Дальинвестгрупп». По данным ЕГРЮЛ, 75% акций «Дальинвестгрупп» принадлежит супруге Сергея Дарькина Ларисе БЕЛОБРОВОЙ.

НБАМР есть чем похвастаться - вылов рыбы и морепродуктов по итогам 2018 года составил 164,47 тыс. тонн, что на 12% больше, чем в 2017 году. Основной прирост вылова составили традиционные объекты промысла – минтай (+ 15,97 тыс. тонн) и кальмар (+7,376 тыс. тонн). Объем выпуска готовой продукции составил 114,6 тонн, что на 3% больше, чем в 2017 году.

«Уверенный рост показало общество на относительно новом для себя объекте промысла: в 2018 году добыто 531 тонна краба, из которого было произведено 499 тонн готовой продукции – живых крабов и свежемороженой продукции из них», - говорится в годовом отчете.

НБАМР уже заявила о планах построить собственный холодильник и рыбоперерабатывающий завод в Находке, а также запустить производство продукции глубокой переработки в Сахалинской области. По данным компании, инвестиции в развитие в 2018 году превысили 2,5 млрд рублей.

На верхнем фото: Глава и совладелец ДНС умеет слушать, но на все имеет собственное мнение.

Фото ТАСС.