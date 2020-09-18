На первой паре супертраулеров для РРПК начали монтаж основного оборудования

На траулерах «Капитан Вдовиченко» и «Механик Маслак», которые строятся для Русской Рыбопромышленной Компании (РРПК) на Адмиралтейских верфях (г.Санкт-Петербург), начат монтаж тралового, грузового и швартовного оборудования. На головном судне «Капитан Вдовиченко» начат также монтаж рыбомучной установки, сообщили газете "Золотой Рог" в РРПК.

В состав тралового комплекса входят электрические ваерные лебедки, позволяющие осуществлять рекуперацию энергии и перенаправлять ее на нужды основного производства и для внутреннего потребления, что позволит снизить расход топлива.

«Современные технологии позволяют повысить эффективность используемого оборудования и промысла в целом, - отметил заместитель генерального директора РРПК по строительству флота Дмитрий Сапов. – Рекуперация энергии с лебедок – не единственная инновация. Энергосберегающие технологии применены также в рыбомучной установке, монтаж которой уже начат на БМРТ «Капитан Вдовиченко». Для работы установки будет применяться пар, произведенный котлом с использованием рыбьего жира в качестве топлива и утилизацией остаточного тепла выхлопных газов. Таким образом получим систему замкнутого цикла. Кроме того, РМУ обеспечит повышенный коэффициент выхода муки за счет выпаривания рыбного бульона».

В ближайшее время на головном судне будет начат монтаж оборудования рыбоперерабатывающей фабрики. В помещении цеха завершаются подготовительные работы: выполнена металлизация палубы, ведётся прокладка трубопроводов, кабель-трасс и монтаж изоляции.

Строящиеся для РРПК супертраулеры - самые крупные и самые технологически насыщенные суда для российского рыбопромыслового флота. Каждое новое судно рассчитано на ежегодный вылов более 60 тысяч тонн рыбы, что в 2,5 раза превышает производительность судов, составляющих сегодня основу рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке РФ.

Всего для РРПК планируется построить 11 судов нового поколения.

Досье "Золотого Рога": Русская Рыбопромышленная Компания - один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы. Крупнотоннажный рыболовецкий флот Компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры Компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных супер траулеров и береговых перерабатывающих заводов. Основными видами рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь. www.russianfishery.ru