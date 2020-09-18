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Высокотехнологичное производство домов из клеенного бруса откроют на севере Приморья

18 Сентября 2020, 18:20 | Приморье
Линию по производству домов из экологичного материала создадут на базе предприятия «Тернейлес» в 2022 году. Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко на совещании с главами северных территорий в Пластуне в пятницу, 18 сентября.
 
Основным вопросом встречи стала реализация региональной программы «Развитие деревянного домостроения в Приморском крае», сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.
 
Как сообщил управляющий директор ОАО «Тернейлес» Андрей Вихров, сейчас в крае строится около 80 деревянных домов в год. При этом почти 90% бруса поставляется из Сибири. Крупных компаний – производителей сухих цельных и клеенных деревянных материалов в Приморье единицы.
 
«Мы производим и реализуем почти 30 тысяч кубометров клеенных материалов. Из-за низкого спроса только 3% приходится на внутренний рынок края», – отметил он.
 
Олег Кожемяко вместе с главами рассмотрел возможность строительства из клеенного бруса, в том числе на северных территориях, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, детских садов, арендного жилья для молодых специалистов.
 
«Это экологичный материал, который позволит за полгода собирать социальные домокомплекты. Отсутствуют “мокрые процессы”, поэтому можно строить при различных температурах», – отметил губернатор.
 
Для развития этого направления «Тернейлес» запустит технологическую линию по производству домов из клеенного бруса.
 
«В следующем году проработаем проект, подготовим госзаказ, и в 2022 году предприятие начнет строительство домов», – обозначил Олег Кожемяко.
 
Отметим, в Приморском крае уже есть примеры строительства социальных объектов из клеенного бруса. Так, Центр «Амурский тигр» строит детский сад в селе Красный Яр Пожарского района, базу охотничьего надзора в Уссурийске, лесные кордоны. 
 
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
 

 

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Теги: строительство  производство  тернейлес 



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