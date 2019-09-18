Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ЭлектроАЗС для Приморья
ПАО «РусГидро» запустило в трех городах Приморья первую на Дальнем Востоке сеть быстрых зарядных станций для электромобилей. Станции способны заряжать два электромобиля одновременно, обеспечивая до 200 километров хода за 30-40 минут. Дозаправка занимает несколько минут, полная зарядка – около получаса.
Сеть на данном этапе насчитывает 10 зарядных станций, они размещены во Владивостоке, Уссурийске и Артеме. По итогам пилотного проекта энергетики примут решение о дальнейшем развитии сети станций на Дальнем Востоке, в первую очередь речь идет о Хабаровском крае.
Станции установлены на парковках супермаркетов и торгово-развлекательных центров, у офисов расчетно-информационных центров «РусГидро» и на традиционных автозаправках. Оплата за киловатт/часы потребленной энергии может осуществляться через мобильное приложение.
Станции совместимы со всеми имеющимися сегодня на рынке электромобилями и поддерживают разные порты: для японских автомобилей - 50 кВт, для европейских автомобилей - 50 кВт, а также на 22 кВт.
Партнером «РусГидро» по проекту стала входящая в структуру международной группы Enel компания «Энел Икс Рус». В соответствии с договором «Энел Икс Рус» осуществила поставку, установку и ввод станций в эксплуатацию, а «Русгидро» занималась их подключением к сети
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- ЭлектроАЗС для Приморья
- В Приморье заискрило
- Обмен рубильниками
- В Приморье еще пять котельных подключены к газоснабжению
- Внимание к каждому проекту
- "Надёжный партнер": награда за добросовестность
- Юг Приморья получит новую станцию
- Новое тепловое оборудование ввели в эксплуатацию на острове Русском
- Еще 450 жителей отдаленных сел Приморья обеспечены электричеством круглосуточно
- "Газпром" пообещал пустить в Приморье газ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- На Дальнем Востоке предлагают вакансии с зарплатой до 200 тысяч рублей
- Известному российскому олигарху оставили причалы в Находке
- От перемены мест мешаемых…
- Рыбный рынок в центре Владивостока обещают открыть в начале 2022 года
- Более 370 млн рублей выделено на ремонт Артемовской ТЭЦ в 2019 году
- В Приморье ремонт важнейшей автомагистрали должны начать в следующем апреле
- Укрепляя позиции, развивая Дальний Восток
- Во Владивостоке 500 млн рублей пустили на строительные леса и фасады
- В Приморье ждут шведскую IKEA
- Урожай, переживший проливные дожди, привезут на главную ярмарку Владивостока