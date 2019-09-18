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Новому флоту – новые кадры

18 Сентября 2019, 09:42 | Приморье

На суда нужны профессионалы нового времени

Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) заключила Договор о сотрудничестве с Морским государственным университетом им. адмирала Г. И. Невельского (МГУ). Данное соглашение предусматривает работу по подготовке и повышению квалификации специалистов для рыболовецкого флота.

В ближайшее время плавсостав РРПК начнет проходить переподготовку по различным профильным программам на базе современного морского тренажерного центра (ДВМТЦ) университета, не имеющего аналогов в регионе. Обучающая программа будет организована в соответствии с нормами Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты по направлениям: судовождение, судомеханическая служба, электромеханическая служба и другим программам.

«Не бывает хорошей рыбалки без хороших рыбаков, - говорит генеральный директор РРПК Федор КИРСАНОВ. - Мы реализуем масштабную программу обновления флота и в ближайшие пять лет на бассейны выйдут 11 современных траулеров. Успех работы на этих судах будет зависеть от персонала. К сожалению, нынешние суда оснащены не такими передовыми средствами производства. Мы не можем просто взять наши действующие экипажи и пересадить их на новые корабли. Партнерство, которое мы с коллегами организовали, позволяет начать подготовку таких профессионалов, которые будут работать на новых судах по всем направлениям. Исторически университет нацелен на обучение специалистов торгового флота, и я рад, что сегодня команда МГУ обратила внимание на рыбаков, и в этом партнерстве мы нашли друг друга».

При финансовой поддержке РРПК новый тренажерный центр оснащен специальным рыбопромысловым модулем, который имитирует работу постановки и выборки трала.

Модуль является частью навигационного тренажера и представляет собой кормовую консоль мостика, которая имитирует контроль орудий лова. Он поможет морякам научиться безопасно управлять траулером даже в сложных погодных условиях.

«Такое партнерство закроет потребность в обучении кадров, которые умеют управлять современными компьютерными устройствами и обеспечивать безопасность судна, -объясняет ректор МГУ им. Г. И. Невельского Денис БУРОВ. - Сейчас РРПК строит современный флот и им нужны специалисты, которые способны управлять новыми технологиями. Мы выстраиваем обучение таким образом, чтобы обеспечить постоянный приток квалифицированных кадров».

Важной частью работы по формированию экипажа станет подготовка IT-кадров, способных управлять всем компьютерным комплексом с одного оператора. Все процессы на судне локализованы в одном месте, поэтому важно подготовить специалистов IT-сервиса, которые смогут принять на себя управление всей системой. В связи с чем, в числе первых образовательных программ разрабатываются курсы по подготовке специалистов по обслуживанию судовых компьютерных сетей. Обучение начнется в конце 2019 года - начале 2020 года, после сдачи тренажерного центра в эксплуатацию.

На фото: Подписание соглашения.

Фото из архива.

Диана БЕЛАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ДВМТЦ  МГУ  ррпк 



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