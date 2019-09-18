От моста добра не ищут

В спор о целесообразности строительства во Владивостоке кольцевой автодороги втянули самого Президента России

Сто миллиардов рублей, которые обещано направить на строительство ВКАД во Владивостоке явно возбудили общественное мнение. Причем, до такой степени, что на прошедшей неделе в городе даже прошел круглый стол на условную, но весьма щекотливую тему «На что бы лично я потратил такие большие деньги».

Диспут прошел на площадке местного отделения общественной организации «Опоры России». Для большинства участников мероприятия ВКАД - это, скорее, пустая трата денег, да еще с конкретным коррупционным душком. А средства они предложили направить на ликвидацию в городе точечной застройки жилья, улучшение работы и качества дорожной сети, расширение и обустройство общественных пространств, модернизацию городских инженерных систем и подведение их к местам массовой комплексной застройки, на строительство многоуровневых парковок, перенос главной бензозаправки, газификацию и т.д. и т. п.

Достучался до президента

Представитель руководства организации, бизнесмен Дмитрий ЦАРЕВ, который, собственно говоря, и обострил тему, «слив» ее на встрече Владимира ПУТИНА с «общественниками» Приморья в рамках ВЭФ-2019. Царев сказал главе государства, напоминает сайт Vl.Ru, что гораздо острее стоит вопрос, например, с ценами на недвижимость. Путин сказал, что развитие города - это вопрос для широкого обсуждения и предположил, что тогда деньги, возможно, стоит пустить на что-то другое. Представитель «Опоры России» вместе с активистами подумал и собрал предложения, сколько и на что именно.

«Можно сфокусироваться на ВКАДе, не решив ничего, или можно как-то эти деньги распределить по инфраструктуре, – отметил Царев. – Конечно, это не приведет к решению всех остальных проблем. Но, по крайней мере, более эффективные инвестиции, чем туда. ВКАД и мост на Русский, естественно, нужен, но является ли он первой необходимостью для города, которую нужно чуть ли не завтра делать? Потом, у города есть мощный рекреационный потенциал в виде побережья. Велосипедные дорожки, пляжи – это все будет отрезано от города бетонной стеной».

Ранее в обсуждение включились активисты местных интернет-форумов, которые тоже, в основном, разделяют мнения представителей «ОПОРЫ России», что деньги надо тратить на более громкие, но от этого не менее актуальные проблемы. Например, модернизировать городской общественный транспорт, достроить начатые и брошенные объекты, ликвидировать бедность (!), защитить природу. Звучали также предложения - разделить все 100 миллиардов между коренными жителями города.





Многообещающая цифра

Впрочем, давайте помечтаем и грубо прикинем, сколько на заявленные на строительство ВКАД 100 млрд можно построить, к примеру, жилья. Например, исходя из 60 тыс. рублей за 1 квадратный метр. Это получится примерно 1 666 666, 6 кв. метров. То есть, столько, сколько сегодня в Приморье едва-едва за три года могут построить все застройщики, включая ИЖС! При этом, исходя из условной нормы в 25 кв. метров на нос, должно быть обеспечено жильем 66 666,66666666 человек. Вот такая малоприятная цифра получилась. Визуально можно представить, что это, без неполных человеческих долей, примерно два таких жилых района, как Снеговая падь и Патрокл, когда они будут полностью завершены.

Спрашивается, что же для города и его жителей лучше – около 27,4 километров новых и реконструированных дорог по предлагаемому проекту с еще одним мостом на о. Русский, а заодно - решение ряда транспортных проблем (чудовищная пробка на проспекте Столетия Владивостока, вечный затор на Эгершельде и пр.) или уйма жилья, способная увеличить население города где-то на 10 процентов, ну, или обеспечить нынешних горожан, многие из которых все еще живут в советских бараках, более комфортными квартирами?!

Наверное, это как-то даже не по-человечески – позволять чиновникам мучить народ, заставляя его думать. Если и то, и другое для горожан было бы бесплатно, то они однозначно выбрали бы жилье, а не дорогущую дорогу. Ведь без ВКАДа человеку прожить можно, а без крыши над головой – очень проблемно.

Да что там жилье! Весь бюджет Владивостока, принимавшийся на этот год, составлял около 13 млрд рублей. Правда, затем в городскую копилку добавили еще 3,9 млрд. Тем не менее, как-то не укладывается в голове, и даже как-то страшновато, что только на один проект, который способен лишь чуть-чуть приглушить проблему пробок по городу, будет угроблено 7,7 наших городских бюджетов.

Или другой пример – за скромные 12,5 млрд рублей в Приморье до 2024 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» намечено отремонтировать свыше 320 километров дорог. Можно прикинуть, что за 100 миллиардов, вероятно, можно привести в нормальное состояние все главные дороги края!

Можно упомянуть и то, что цена 104,7 километров новой строящейся уже не первый год современной дороги Владивосток - Артем - Находка Порт Восточный, которые решено построить с 2018 по 2030 год, составляет около 160 млрд рублей. Выходит, что километр ВКАДа предварительно оценен где-то в 3 раза дороже важнейшей международной магистрали!

Надо отметить, что та часть ВКАДа, которую теперь нашим местным властям очень-очень захотелось построить, уже 45 лет, начиная с 1974 года, переходила из одного генплана Владивостока в другой под названием «дорога вдоль Амурского залива». И все это время у страны, края и города находились более актуальные задачи, которые перечеркивали финансирование этого проекта. Притом что градостроители утверждали, что его не обязательно осуществить одним чохом в полном объеме. Можно сначала построить наиболее актуальные участки, а затем – второстепенные. Однако и для наиболее важных километров этой магистрали денег почему-то не находилось.

Сегодня одной из главных причин, по которым предлагается строить «западную часть ВКАДА», называется необходимость развития Владивостокского торгового порта. Но замечу, что в прошлом наши градостроители как-то уже ссылались на опросы общественного мнения, что порт, как и «Дальзавод», из города надо убирать, чтобы у его жителей был свободный доступ к морю. Или же это желание местного народа останется без удовлетворения?





«Хаятты» стоят перед глазами

Дорожный коллапс – враг любого города, а враг должен быть окружен и уничтожен. Вероятно, это главный на сегодня довод в пользу строительства ВКАД без оглядки на то, в какие деньги он обойдется. Главное в красивой победе - взять врага в кольцо окружения! В конечном счете, не проблема построить дорогу и дороже, ссылаясь на непредвиденные расходы, и тряся перед носами привлекаемых инвесторов очередными обоснованиями увеличения затрат. Можно намекать верховной власти на чудовищный профицит госбюджета, который позволяет строить и без привлечения частного капитала. Но есть и другая крайность владивостокского дорожного строительства, о которой мы прекрасно знаем – когда объекты после ввода долго остаются недостроенными. Или начатые – годами стоят и ждут денег – это недостроенный спортивный комплекс в Снеговой пади, недостроенный же культурный центр ДВФУ на о. Русском и многие другие объекты. А уж «Хаятты» стали просто апофеозом ни на чем не основанных властных амбиций, бездарного планирования и чудовищной тотальной коррупции. Как бы с ВКАДом такого не случилось. Тьфу-тьфу-тьфу…

Или, к примеру, по проекту Золотого моста к его сдаче в 2012 году так и не было завершено благоустройство территории, и лишь в 2019-м (!) оно, скромное и неказистое, но вроде бы завершается. А при реконструкции Некрасовского путепровода проект был осуществлен в усеченном виде, и не было сделано два важных съезда. Сейчас путепроводу обещается уже первый капремонт, но в ходе его проведения эти два съезда, наверное, сделаны не будут.

Экспертное заключение

Директор компании «АССО-Инвест Консалтинг» Сергей ОСТРОПОЛЬЦЕВ считает, что на самом деле необходимости в кольцевой автодороге во Владивостоке нет. Такой объект обычно строится для объезда города машинами, а здесь выноса автотранспорта за город быть не может, и ее главная функция – обеспечить обслуживание Владивостока.

Сергей Юрьевич отмечает, что из предлагаемого проекта ВКАД в работу логично запустить два важных участка – это мост с Эгершельда на Русский и «первореченский» отрезок от м. Кунгасного до Второй Речки, который позволит продублировать наиболее загруженный участок Проспекта Столетия Владивостока. Все остальные части будущей дороги не столь актуальны. Даже от Спортивной гавани до Токаревской кошки, поскольку здесь такой дорогой будет невозможно достичь трафика, который заявлен проектным заданием.

Эксперт считает, что острой необходимости автомобильной связи Эгершельда с островом Русским сегодня нет – там пока не имеется крупных спальных микрорайонов или промышленных зон, а вектор развития Владивостока сегодня перемещается к северу от основной жилой застройки – вдоль дороги Патрокл – Седанка, где, с ее вводом, перспективными для строительства стали территории сопоставимые с уже застроенной частью города. По его мнению, очень актуальна реконструкция дороги вдоль Уссурийского залива, со строительством отдельных новых участков с повышением ее класса. Ее предлагалось сделать к саммиту АТЭС-2012 года, но, в конечном счете, тогда это предложение не прошло «кастинг» на финансирование.

Названная консалтинговая компания в свое время делала расчеты к обоснованиям нескольких важнейших транспортных проектов Владивостока, в том числе – по Золотому мосту и Некрасовскому путепроводу. По ее данным, ввод моста из центра города на Чуркин не столь значительно улучшил транспортную ситуацию в районе пл. Луговой, как хотелось горожанам. Но специалисты и ранее предрекали, что после строительства моста обязательно надо будет вернуться к проекту многоуровневой развязки по пл. Луговой с выходами на улицы Вилкова, Нейбута, Новоивановскую, через автотуннель - в район Третьей Рабочей и пр. Ее проект уже был готов к концу 1980-х, но строительство с привлечением китайских специалистов тогда так и не началось.

По словам руководителя Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Леонида ПЕТУХОВА, проектным заданием по несуществующему еще западному полукольцу ВКАД предполагается строительство четырехполосной магистрали с трафиком до 70 000-85 000 машин в сутки. То есть, при водителе и одном пассажире в каждой машине ежедневно этим путем ради чего-то важного необходимо проезжать четверти населения города. Да еще в обход цели своей поездки – через остров Русский, а не напрямую, потому что прямо по городу ездить невозможно!

Кстати, функционально важными для транспортной системы города эксперты, которым, как говорится, дали возможность публично помечтать, считают строительство еще нескольких мостов через Золотой Рог - еще один где-то между Луговой и Золотым мостом, другой - с Эгершельда на Чуркин, и - раздвижной низководный мост рядом с уже построенным. Это логично, поскольку Золотой мост явно не покрывает потребности в связи между Чуркиным и другими частями города.

Заместитель генерального директора ПАО «Приморавтотранс» Леонид САПРУНОВ тоже считает, что в целом острой необходимости строительства так называемого «западного полукруга ВКАД» нет. По его мнению, второй мост на остров Русский еще долго будет не нужен - построенного достаточно на многие годы вперед, чтобы связывать эту территорию с материком. А первоочередные дорожные проблемы города надо решать сейчас. И к первоочередным он относит: создание удобных связей Эгершельда с другими районами города - особенно через его центр, которым полуостров «заперт». Но как это сделать лучше – это надо смотреть по транспортной схеме, что уже имеем, и хорошо подумать – как ее улучшить. Остальные участки предлагаемого проекта ВКАД, по его мнению, сегодня менее важны. То есть, при желании улучшить транспортную ситуацию в городе, не проблема найти другие варианты, как потратить 100 миллиардов более эффективно.

Таксисты «За»!

А пресс-секретарь одного из популярных в городе сервисов такси Павел СТЕННИКОВ отметил, что выбор между строительством объездной дороги или же жилья трудно взвесить объективно. Поэтому логичнее придерживаться позиции, что приоритет должны определять те, в чьих полномочиях решение таких вопросов. А с точки зрения транспортной инфраструктуры, работы водителей такси, конечно, ВКАД очень нужна. Она позволит разгрузить центр города, сделать дублирующую дорогу из центра в главные спальные районы. Если ее построить, то сможет нормально функционировать Владивостокский морской торговый порт - грузовики будут объезжать главные улицы, что существенно сократит пробки в городе. Соответственно, автомобили такси будут передвигаться быстрее, а их пассажирам это будет удобно.

Начало все же положено

Профессор кафедры архитектуры и градостроительства ДВФУ Валентин АНИКЕЕВ считает, что на самом деле Президент РФ фактически одобрил первый этап строительства дороги вдоль Амурского залива, и именно такое название этой дороги будет правильнее, чем «ВКАД», хотя и менее амбициозно. Что касается денег, то эксперт считает, что вряд ли магистраль состоится без бюджетного (читай, федерального) финансирования. Без серьезного денежного участия государства вряд ли найдутся смелые инвесторы, которые вложат в проект свои деньги. Что касается предлагаемого с ними концессионного соглашения, то вряд ли для города будет здорово, когда в течение 35-40 лет инвесторы будут компенсировать свои затраты и получать выгоду за счет платного проезда по дороге горожан.

Когда администрация Владивостока несколько лет назад инициировала проработку строительства ВКАД, то стоимость магистрали от Седанки до полуострова Саперного на о. Русском оценивалась примерно в 45-50 млрд рублей. То есть, на сегодня проект стал вдвое дороже. При этом строительство только мостового перехода через остров Елена, общей протяженностью менее трех километров (в два раза меньше, чем существующий переход на о. Русский с полуострова Назимова) оценивается уже в 50 млрд рублей. Напомним, что строительство двух более сложных и трудоемких мостов через бухту Золотой Рог и на остров Русский к саммиту АТЭС 2012 года обошлось государству примерно в 56 млрд рублей. Однако цены меняются, и сегодня трудно представить, в какую конечную сумму обойдется строительство дороги вдоль Амурского залива с новым мостом на о. Русский. Не исключено, что и в 200 млрд.

Кстати, еще в середине июня этого года Министр транспорта РФ Евгений ДИТРИХ на встрече с губернатором Приморья Олег КОЖЕМЯКО подчеркнул, что строительство мостового перехода на о. Русский через остров Елены, как первого из пяти этапов ВКАД, является особенно актуальным, и готовность приступить к его строительству с привлечением федеральных средств уже имеется. При этом он отметил, что принципиально важно доработать ранее уже представленный предварительный проект ВКАД, и помимо этого проекта приморским властям следует активно подключиться к разработке комплексной схемы транспорта во Владивостоке в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

Владимир Аникеев отметил также, что есть несколько принципиальных вещей, которые его, как автора ряда проработок дороги вдоль Амурского залива, сегодня серьезно волнуют. По его мнению, есть опасность, что проект попытаются решать не как трассу городского значения, которая будет разгружать такие улицы, как Алеутская, Океанский проспект, Проспект 100-летия и другие, а как загородная магистраль, по которой можно из конца в конец проноситься с ветерком. Эксперт считает, что дорога станет эффективно работать как дублер лишь в том случае, когда через каждые 300-400 метров она будет соединена с другими дорогами города. И в этом отношении предлагаемая эстакада или тоннель от Спортивной гавани до мыса Купера исключает возможность попасть на эту дорогу из центра города на протяжении около 4 километров, где это особенно ценно для города и горожан.

Конечно, можно только радоваться, что Владивосток получит эту дорогу. Однако прискорбно, что даже всего лишь 5-миллиардное, в рублях, строительство нового Рудневского моста, который по потребности для города, пожалуй, равноценен дороге вдоль Амурского залива, на сегодня остается неопределенным. Известно, что на ремонт старого моста в ближайшее время предполагается потратить ничтожную сумму – всего около двухсот миллионов. Но, когда они будут потрачены, вероятно, будет решено, что торопиться со строительством нового моста не так уж и важно, раз уж отремонтировали…

КСТАТИ

Обойдутся без приморских строителей

На Восточном экономическом форуме Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и ООО «Автодор-Инвест» (структурное подразделение ГК «Автодор») подписали соглашение о взаимодействии при подготовке и реализации проекта по строительству и эксплуатации «западного полукольца» ВКАД.

Заниматься проектом и привлечением потенциальных инвесторов в проект будет учрежденная сторонами «Специальная проектная компания». Предполагается, что строительство новой дороги начнется в 2020 году.

И еще один нюанс – надо полагать, что при столь высоко оцененной стоимости строительства, генеральный подряд на него приморские строители не получат.

На фото: Строительство мостового перехода через остров Елена может стать очередным прорывом в развитии столицы ДФО. Но, скорее всего, нет.

Автор фото - Марина БОЖКО.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.