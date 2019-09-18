"Живем одной жизнью с Дальним Востоком"

Корреспондент газеты «Золотой Рог» взял интервью у Президента Группы ННК Эдуарда Худайнатова

Глава Группы ННК Эдуард ХУДАЙНАТОВ на Восточном экономическом форуме заявил, что нефтяной холдинг не ограничится модернизацией своих активов на Дальнем Востоке, в стадии активной проработки - новые крупные инвестиционные проекты.

С Президентом Группы ННК встретился корреспондент газеты «Золотой Рог».

- Эдуард Юрьевич, Группа ННК выступила топливным партнером пятого Восточного экономического форума, все высокопоставленные гости убедились в отличном качестве топлива, производимого входящим в холдинг Хабаровским нефтеперерабатывающим заводом. Для Вас важна эта имиджевая составляющая?

- Для нас важно то, что Дальний Восток – приоритетный регион для развития бизнеса Группы ННК, и мы здесь занимаем активную позицию не только на рынке, но и в общественной жизни, в социальной сфере. Это, считаю, абсолютно прагматичный подход: все наши инвестиции здесь имеют смысл только при условии развития самого региона, при стабильном росте платежеспособного спроса. Восточный экономический форум имеет ровно такую повестку – привлечение инвестиций, создание рабочих мест, развитие территорий. Поэтому мы здесь и провели ряд важных переговоров с потенциальными партнерами, обсудили свои планы с руководителями регионов.

«Дальний Восток – приоритетный регион для развития бизнеса Группы ННК, и мы здесь занимаем активную позицию не только на рынке, но и в общественной жизни, в социальной сфере»

При том, что мы - независимая, без государственного участия, нефтяная компания, наш бизнес напрямую влияет на жизнеобеспечение региона. Поэтому мы вписываем свои планы в программу его развития, координируем работу с полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием ТРУТНЕВЫМ, Министерством развития Дальнего Востока и Арктики, губернаторами. ННК занимает значительную долю на топливном рынке Бурятии, Амурской области, Хабаровского, Приморского и Камчатского краев. Мы подписываем соглашения с руководством регионов, нередко оказываем и материальную поддержку социальным проектам. Живем одной жизнью с Дальним Востоком.

- Какие инвестиционные акценты были сделаны в вашем обширном хозяйстве на Дальнем Востоке?

- С целью повышения эффективности мы провели глубокую модернизацию Хабаровского нефтеперерабатывающего завода и подключили его к трубопроводной системе «Восточная Сибирь - Тихий океан», ВСТО.

Сегодня мощность ННК-ХНПЗ составляет порядка 5 млн тонн нефти в год. Мы одними из первых начали производство бензина стандарта Евро 5. Завод, с точки зрения технологий, сегодня - один из передовых в России. Общий объем инвестиций за последние несколько лет составил порядка $3 млрд.

Но невозможно, к сожалению, осуществив такие масштабные инвестиции, дальше просто поддерживать производство. Как вы знаете, с 1 января 2020 года вводятся новые международные требования MARPOL, в соответствии с которыми содержание серы в судовом топливе не должно превышать 0,5%. Нам нужно срочно перестраивать технологический цикл, не сокращая при этом объем производства других видов топлива, включая бензин и дизель, чтобы не допустить дефицита на рынке. К слову, 100 процентов произведенных нами автобензинов и дизельного топлива реализуется на Дальнем Востоке.

Также, мы обеспечиваем авиакеросином собственные топливозаправочные комплексы в Хабаровске и Петропавловске-Камчатском, делимся им с коллегами. А если посмотреть шире, то Дальний Восток испытывает серьезный дефицит нефтеперерабатывающих мощностей. Поэтому перед нами неизбежно встает вопрос о расширении Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. Мы работаем над формированием новой площадки для этих целей, обсуждаем этот вопрос с руководством Хабаровска и Хабаровского края. Но самое сложное – это поиск инвесторов. Макроэкономическая ситуация - непростая, окупаемость в отрасли пока балансирует вокруг очень низких показателей. Мы провели большое совещание, где обсуждали этот проект с японскими и корейскими партнерами, которые рассматривают возможности EPC контрактов вместе с расширением ХНПЗ. Но пока экономического решения нет. Необходима работа с Правительством России для определения стимулирующих мер на инвестиционный период.

- Цена бензина, тем временем, постоянно подрастает, что влияет не только на кошелек автолюбителей, но и оборачивается повсеместным ростом цен…

- Мы занимаем крупную нишу в обеспечении Дальнего Востока нефтепродуктами. Не в качестве оправдания - экономика в отрасли в настоящее время тяжелая, но мы работаем в рамках рекомендаций Правительства по сдерживанию цен и максимальному удовлетворению потребителей Дальнего Востока нефтепродуктами. Работаем в тесной координации с Министерством энергетики.





«Мы не уходим из отдаленных районов, где никто, кроме нас, не готов работать... В Приморском крае 50 заправок у нас сегодня работают с нулевой рентабельностью, но они нужны не столько нам, сколько населению, мы это прекрасно понимаем»

При том, что часть нашей сети убыточна, мы не уходим из отдаленных районов, где никто, кроме нас, не готов работать. К примеру, в Усть-Камчатске наша АЗС находится почти в 800 км от нефтебазы. В поселке совсем небольшое население, но мы везем туда бензин, себестоимость которого получается в четыре раза выше розничной цены.

В Приморском крае 50 заправок у нас сегодня работают с нулевой рентабельностью, но они нужны не столько нам, сколько населению, мы это прекрасно понимаем. До меня собственники брали на территории края в аренду 14 заправок, которые мелкие частники просто бросили и обвиняют нас в том, что мы тут зарабатываем какие-то сумасшедшие деньги. Может быть, излишне эмоционально, но я отвечаю: «Чтобы построить такой же бизнес, какой создали мы – ВИНК, возьмите кредит в несколько миллиардов долларов и постройте завод. Мы даже поможем и подскажем как это сделать». Все не так просто, куда проще - поставить одну заправку, требовать дешевый бензин и будоражить население. Я против неконструктивных, даже популистских предложений, например, какие выдвигает топливный союз…





- Вы сами в нашем разговоре вышли на эту, мягко скажем, дискуссионную тему. Независимые малые компании объединились в противостоянии крупным вертикально-интегрированным нефтяным холдингам, обвиняя их в том, что они ограничивают продажу им топлива и задирают цены.

- В моем представлении, топливный союз – это союз добычи нефти, ее переработки, хранения и реализации. Мы - первая нефтяная независимая компания в стране, и я за то, чтобы был рынок независимых продавцов нефтепродуктов. Мы их поддерживаем. Всем, кто порядочно ведет себя на рынке, своевременно рассчитывается с нами, мы предоставляем топливо. Но мы не работаем с теми, кто не способен выполнить технологические требования по транспортировке, хранению и реализации. Особенно в сегодняшние сложные времена мы должны понимать, кто бенефициар, с кем имеем дело, отдавая товар на реализацию. Повторюсь, мы - в рынке и никогда ни одному порядочному партнеру не отказали.

- Эдуард Юрьевич, для владивостокцев один из самых обсуждаемых вопросов - перенос нефтебазы с Первой речки. Он состоится? Есть определенность, куда она может переехать?

- У этого вопроса есть однозначный ответ. Мы полностью отдаем себе отчет в том, что промышленные объекты должны уйти за пределы города. Я сам когда-то работал главой муниципального образования, и это - моя человеческая позиция. Мы провели встречу с Олегом КОЖЕМЯКО, сразу после его избрания губернатором, и приняли решение, что будем вместе искать новую территорию. Объект сложный, требует больших инвестиций и серьезных инфраструктурных решений со стороны Министерства транспорта – морская часть, железная дорога, Минфина, Минэнерго и так далее. Эта инфраструктура должна соответствовать всем нормам экологических требований. Мы к этому готовимся, обсуждаем возможности и, думаю, выработаем совместно с администрацией края и Минвостокразвития приемлемые решения.

Отдельная тема – проект требует больших инвестиций. Возможно ли осуществить его на дорогие банковские кредиты? Сегодня даже 10% годовых – это счастье. Чтобы просто окупить проект, сработав по нулям, мы на перевалке должны зарабатывать хотя бы 13%. Мы не можем вложить стоимость этого проекта в цену бензина, значит, нужно искать другие источники инвестиций. Мы над этим тоже работаем.

Вообще, перенос нефтебазы – это чувствительный для населения вопрос. Есть много авантюристов, которые возбуждают людей: долой, сломать…А как тогда будут снабжаться топливом АЗС Приморья? В том числе, в отдаленных районах? Весь мир разрушим, а потом? Потом уже не будет, не те времена. Я хочу подчеркнуть, что мы очень бережно относимся к Владивостоку и его жителям и эту проблему обязательно решим при поддержке руководства Приморья.





«У этого вопроса (перенос нефтебазы. Прим. ред.) есть однозначный ответ. Мы полностью отдаем себе отчет в том, что промышленные объекты должны уйти за пределы города... Мы провели встречу с Олегом Кожемяко, сразу после его избрания губернатором, и приняли решение, что будем вместе искать новую территорию»

Но и сейчас мы гарантируем безопасность нашей нефтебазы, компания вложила более миллиарда рублей в замену устаревшего оборудования, коммуникаций, труб. Мы укрепили морские эстакады, провели огромную работу по очистным сооружениям, модернизировали все резервуары, навели порядок.

Прошедший август во Владивостоке, когда из-за большого количества катастрофических ливней власть вынуждена была вводить режим ЧС, стал хорошим экзаменом для нас. Мы его выдержали: в море не попало ни капли нефтепродуктов. У нас не было ни одной утечки! Мы даже все вагоны почистили, помыли. Обратите внимание. Если найдете мазут, позвоните мне (смеется).

То же самое мы сделали в Петропавловске-Камчатском. Поставили новый причал, построили резервуарный парк в соответствии со всеми современными технологическими и экологическими нормами. Мы - надежнейшие поставщики для полуострова.





- Камчатский край – это последняя территория, куда зашла компания и, очевидно, самая сложная с точки зрения экономики. Видите ли какие-то пути для снижения стоимости доставки топлива, а значит, и конечных цен для потребителя?

- Быстро мы это сделать не сможем, но, конечно, ищем возможности для организации более эффективной логистики.





Во время ВЭФ побывали в Дальневосточном центре судостроения и судоремонта, где мы хотим заказать два танкера мощностью по 20 тысяч тонн для обеспечения потребителей Камчатского края и других регионов, которые запрашивают у нас нефтепродукты.

Обсуждаем лизинговые схемы приобретения танкеров.





- Компания планирует капиталоемкие проекты по добыче нефти на севере страны, вы рассуждаете об освоении Северного морского пути. Не переместится ли ваш интерес в эту часть страны, не останется ли Дальний Восток, как говорится, между делом?

- Мы с гордостью можем сказать, что наша компания - один из лидеров по запасам нефти в Арктике. Мы вложили огромные средства и усилия в геологоразведку и сейчас находимся в активной фазе обсуждения этого проекта с инвесторами и стратегическими партнерами. И этот разговор еще впереди. Мы хотим расширяться, надо двигаться: остановка - это смерть, движение - это жизнь. И ваш регион в этом движении останется приоритетом. И я заверяю жителей Приморья, что мы будем и далее принимать активное участие в выполнении задач по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа, поставленных Президентом России Владимиром Путиным.





КСТАТИ

- Знаю, что на предыдущих ВЭФ вы вели переговоры с китайским бизнесом о совместных проектах. Есть результаты?

- С китайскими партнерами мы ведем переговоры давно. Я уже человек не молодой, можно сказать, с детства веду переговоры с ними (смеется). Но если серьезно, Китай - великая нация, и они говорят: «Время есть». С ними можно тысячу лет разговаривать. Мы на китайцев надеемся, но сами должны не плошать, поэтому работаем с японцами, арабами, индусами…

На верхнем фото: Хабаровский нефтеперерабатывающий завод — одно из важнейших предприятий нефтеперерабатывающей промышленности на Дальнем Востоке.

Фото из архива Группы ННК.

Лариса ЛАРИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.