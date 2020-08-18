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Свои продукты растут в цене
Прилавки рынков заполнены свежими овощами и фруктами, выращенным в Приморье
При выборе продуктов питания жители Приморья отдают предпочтение местным продуктам, считая, что импортные уступают им качеством - нет серьезной уверенности, что их пищевая ценность лучше, и что они произведены в местности с хорошей экологией. Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы нацелена на сохранение в регионе условий для производства чистой продукции, необходимой для здорового питания, чтобы при этом цены на нее не взлетали, а продовольственная безопасность региона с каждым годом повышалась.
С началом августа возникла надежда, что новый урожай как-то обуздает в Приморье цены на продукты сельского хозяйства. Их взлет в этом году имеет несколько знаковых значений. Прежде всего, с закрытием российско-китайской границы в связи с пандемией, в короткий срок в начале весны резко подорожали все привозные из соседней страны овощи и фрукты. Сейчас заоблачные цены отброшены, но все-таки они остаются высокими.
Один из главных индикаторов продовольственного рынка - это все же цена на картофель. Она сегодня мечется в больших пределах. Портал «Фарпост» показывает, что в розницу через него этот продукт сейчас предлагается в основном от 20 до 80 рублей. Оптом, если покупать тоннами, - 13,5-16 рублей. На рынке Второй речки во Владивостоке на прилавках ценники показывают 40-60 рублей за килограмм. Причем это все молодой картофель нового урожая.
Другие цены этого же городского рынка. От крестьянского хозяйства в Раздольном - помидоры - 200 рублей за килограмм, огурцы - 150, сладкие перцы - 300, свекла и лук-репка сорта «Эксибишен» - 100, кабачки - 50. Хозяйство из Спасского района: помидоры - 100-130 рублей, но сорт «Японка» - 250-300, кукуруза - 200, баклажаны и огурцы - по 100, морковь, капуста - по 60, арбузы - по 40-45, головка крупного чеснока - 40-45.
У других продавцов сладкие перцы стоят около 100 рублей за килограмм, огурцы - 40-60, букет для засолки овощей из хрена, укропа и смородинового листа - 50.
Любопытную ценовую ситуацию показывает сравнительный анализ предложений по Владивостоку на том же «Фарпосте». Помидоры - 80-150 за килограмм, огурцы - 40-150 (суперцена - 400), кабачки - 29-50, капуста - 20-34, чеснок - 20-35 рублей за головку.
Домашняя овощная консервация - по 200 рублей за банку 0,5 литра, маринованные огурцы с цукини в 2-литровой - 350, квашенная капуста - 50-93 за кг.
Чувствуется, что, хотя мясо и вредно, но в некоторых случаях оно предпочтительнее помидоров. Мясо домашних бройлеров - 300-450 за кг, домашних перепелов - 700, индоутка - 900, простая утка - 450, свинина - 250-300, сало - 250, молодая баранина - 550, телятина - 435, конина - 400, кролик - 400-600, мясо диких животных - 250-350 рублей, дичь под заказ - 690. Домашние сосиски и колбаса - 350 (кровяная - 300). Домашние яйца кур - 100-160 рублей, 20 штук перепелиных - 100 рублей или 50-70 за десяток, гусиные яйца - 50 руб. за штуку. Тушенка куриная - 270 рублей за 0,5 литра. Коровье молоко - 100-120 за литр, козье - 100-250. Творог из коровьего молока - 190-350 за кг, козий - 1000. Творог - 190-350.
Из других продуктов: липовый мед нового сезона - 350-500 рублей литр, 890 - 3-литровая банка. Оптом предлагается по 160 рублей за 1 кг. Консервированный березовый сок в трехлитровке - 500-600 рублей. Выращенные шампиньоны, вешенки и опята - по 200-300 рублей за кг, свежий из леса «сухой» груздь - 300.
Надо отметить, что рыночная продукция выглядит соблазнительнее магазинной. Однако не исключено, что покупка может чем-то огорчить потребителя, когда он ее распробует. По этой причине Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю до 12 августа держит «горячую линию» по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции по телефонам 8(423) 244-26-59, 8(423)244-25-51 с 9.00 до 17.00. И по ней можно сообщить о том или ином инциденте. В дальнейшем звонки можно адресовать в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43 и на основную «горячую линию»: +7 (423) 254-82-10.
На фото: Прилавки городских рынков заполнены свежими овощами и фруктами, выращенным в Приморье.
Фото автора
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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