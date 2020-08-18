Приморский сопровождающий

Гид обеспечивает безопасность гостей и решает их бытовые проблемы

Город Владивосток - место сосредоточения потоков как зарубежного так и внутреннего туризма. Поэтому неудивительно, что одна из самых интересных профессий в столице ДФО также связана с туристической отраслью. Она - продукт уникального менталитета дальневосточников, имеющий свои особенности, не попадающий в общепринятые рамки стандартов.

Сами представители данного вида деятельности уверены — это скорее образ жизни, нежели способ укрепить материальное положение.

Газета «Золотой Рог» расскажет о захватывающей профессии «гид-экскурсовод»: в чем ее уникальность, и как пополнить ряды специалистов этого направления.

Симбиоз профессий

В обязанности гида входит сопровождение гостей в турах, походах и даже круизах. Гид обеспечивает безопасность гостей и решает их бытовые проблемы. Экскурсовод только лишь водит экскурсии по конкретному маршруту или же выбранному туристами объекту, рассказывая гостям об истории объекта или местности. В зависимости от организации тура и состава группы, также выделяются такие категории гидов, как гиды-переводчики, которые в совершенстве владеют определенным иностранным языком и обслуживают группы туристов из-за рубежа, гиды-сопровождающие, работающие с группами российских туристов, отправляющимися за рубеж.

Во Владивостоке, в силу особенностей региона и отсутствия профильного высшего образования по данным специальностям, все эти понятия смешались, образуя одно уникальное, под лозунгом «четыре в одном». Местные гиды ежедневно работают над пополнением запасов собственных знаний, изучают новые маршруты, иностранные языки, работают как по одиночке, так и с туристическими компаниями. И на каждого гида находится свой клиент.

Объединяющее всех специалистов убеждение одно: хороший гид может сделать для гостей посещение города незабываемым, в то время как плохой – испортить все впечатление. Поэтому профессиональный гид должен уметь наладить контакт с группой, корректировать маршрут при необходимости, квалифицированно и интересно отвечать на вопросы экскурсантов. Специалист этого направления должен обладать глубокими познаниями и широким кругозором по таким направлениям, как история, литература, искусство. В этой связи, самообразования недостаточно, считают профессионалы. Любой уважающий себя гид должен пройти обучение.

Краевое правительство хорошо понимает приоритет повышения грамотности специалистов в области туристической отрасли региона, поддерживая образовательные программы в рамках Госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы.

Уникальная Школа

На занятиях, которые проводятся в «Школе экскурсоводов», есть множество познавательных курсов и лекций. Например, на «Хореографии экскурсии», учащиеся узнают практически все о том, как устроить увлекательную прогулку для гостей города по Владивостоку. Как выигрышно в разное время суток расставлять группы туристов у популярных памятников Владивостока, как выводить гостей города из экскурсионного автобуса и переводить через проезжую часть, как незаметно акцентировать внимание на важных моментах и тактично устраивать «санитарные» паузы.

На курсе «История местной моды» преподаватель рассказывает о том, как в разное время одевались женщины и мужчины Владивостока. А также о том, зачем Кунст и Альберс стремились получить российское подданство, из каких журналов брали выкройки ведущие модницы Владивостока, и где местные купцы предпочитали находить себе жен.

Татьяна ФОМЕНКО, гид-экскурсовод:

- Конечно в нашу профессию может прийти любой человек, от ученого-историка до сантехника. Но, очевидно, что помимо огромной любви к городу и делу, которым ты занимаешься, необходимо ежедневно работать в информационном поле, накапливать новые знания и культивировать «старые». В этой связи, «Школа экскурсовода» - уникальный проект. Все профессиональные гиды через нее прошли.

В Школе дают необходимые азы экскурсовода: как правильно общаться с людьми, как не допускать конфликтов, как вести себя на маршрутах, избегать распространенных ошибок, дают источники, где можно черпать знания и вдохновение.

«Слушая людей, которые много лет в этой профессии, невозможно не ощутить эмоциональный подъем, жажду нового, неизведанного, стимул двигаться дальше. Как правило, после окончания Школы каждый гид вырабатывает собственный стиль работы и формирует свою аудиторию. Ведь коннект между гидом и человеком всегда индивидуальный».

Профессия для всех

Эксперты-гиды уверены - необязательно изначально быть закоренелым любителем пеших прогулок, зацикленным на истории, чтобы связать свою жизнь с экскурсиями.

Татьяна Фоменко рассказала свою историю:

- Лично я всю жизнь занималась организацией праздников и не помышляла ни о каком другом виде деятельности. Более того, я не коренная жительница Владивостока, и город изначально мне даже не понравился. Любовь к нему случилась не сразу, через этап отрицания, познавания и постепенных открытий необыкновенной его истории. Началось все с вопроса: что мотивировало людей рисковать жизнями и, прибывая в этот дикий край, поселяться на долгие годы, принимая жизнь в неимоверно трудных условиях, буквально на самом краю необъятной России. Первопроходцы строили жилища, развивали цивилизацию, любили, работали, поколения за поколениями не сдавались самобытной природе - одним словом, жили. Постепенно я влюбилась в этот край, в этот город. Не на шутку увлеклась его историей, стала постоянным участником экскурсий, искала источники информации в библиотеках, книжных магазинах, в интернете, находила интересных людей. Когда моя «копилка» знаний значительно пополнилась, с энтузиазмом начала делиться информацией с кругом близких мне людей. В какой- то момент все чаще начала слышать советы от друзей применить знания по назначению - стать экскурсоводом».

Чтобы позиционировать себя гидом, не обязательно быть «семи пядей во лбу». Нужно искренне, погружено любить то место, о котором рассказываешь. Только тогда получится вовлечь в историю того, кто приходит на экскурсию. И, конечно, без ежедневной «прокачки» собственных знаний не обойтись.

Чем больше я узнаю о Владивостоке, тем более отчетливо понимаю, как мало мы о нем знаем, и как много еще сюрпризов откроет нам точка на карте, имя которой «Владеть Востоком».

Аттестация без перегибов

В декабре 2019 года был разработан новый закон о гидах. В феврале-марте 2020-го он был вынесен на обсуждение правительством РФ. Закон написан в защиту профессиональных экскурсоводов России, поскольку сейчас отсутствует единая система подготовки гидов, а вся индустрия захвачена иностранными деятелями, которые дают «искаженное представление об истории России». Но ведь в текущих условиях никто не может спрогнозировать, как и в какой форме будут развиваться туризм и проводиться экскурсии после пандемии.

Бытует мнение, что любое лицензирование внесет еще больший хаос и неопределенность. Кроме того, предлагаемая аттестация гидов, по мнению представителей сообщества экскурсоводов, тоже «палка о двух концах». Согласно данной инициативе, получить аттестат смогут только люди со средним специальным или высшим образованием, а также дополнительным образованием гида. При этом документ экскурсовода будет действителен только в области, где он был выдан и, если поездка включает несколько областей, то аккредитация должна быть в каждой. Аттестацию нужно будет проходить каждые пять лет. Каждый маршрут нужно будет регистрировать, а его текст — согласовывать. Проведение экскурсий без аттестата станет незаконным. Экскурсоводы уверены, что к нововведениям нужно подходить крайне осторожно.

«В СССР гид преподносил информацию четко и логично, практически без отступлений от путеводителя. Это способствовало формированию предвзятого отношения населения к данной профессии. Люди привычно воспринимали ее как некий скучный академизм. Сейчас время изменилось. Туристам не интересны сухие лекции, им нужна информация через призму эмоций. На аккредитации такой формат вряд ли будет понятен. Порой очень хороших гидов лишают аккредитации только потому, что они доносят информацию не достаточно шаблонно. В этой связи, я считаю некое «инакомыслие» не должно быть причиной отказа человеку в аккредитации», - говорит Татьяна Фоменко.

Безусловно, экзамены для гидов необходимы, так как есть «специалисты», остановившиеся в развитии и несмотря на имеющийся практический опыт, не утруждающие себя в накоплении и пополнении знаний.

«Именно они подрывают репутацию всего нашего сообщества. Аккредитация, экзамены должны восприниматься как способы наращивания профессиональной прослойки гидов в стране. Но хорошо бы, если бы все проходило без фанатизма и перегибов. В России, к сожалению, часто случается так, что хорошее начинание оборачивается плохим финалом», - отмечает эксперт.

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что гид - это даже не профессия, а стиль жизни грамотных и энергичных людей, готовых проводить целый день на ногах, открытых к новым знаниям и общению, способных заразить своей любовью к истории всех, кто к ней прикасается через экскурсию.

ВАЖНО

Александра Осипова, музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева:

- В работе с детьми важно учитывать все. Многие, наверное, даже не задумываются, сколько здесь нюансов. Например, в выставочных залах мы не работаем с экспонатами, которые расположены высоко. Маршруты по музею выстраиваются таким образом, чтобы ребята ненароком не столкнулись с большими стеклами витрин или не споткнулись о какой-либо предмет. Перед экскурсией или программой мы всегда рассказываем детям о том, что в музее необходимо внимательно смотреть по сторонам и не следует бегать.

На фото: Гид-экскурсовод Татьяна Фоменко считает, что туристам не интересны сухие лекции, им не хватает эмоций.

Фото автора

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



