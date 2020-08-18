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Общественные пространства получают второе рождение

18 Августа 2020, 17:00 | Приморье

В Приморье в самом разгаре работы по благоустройству зон отдыха

 

В Приморье на финишную прямую выходят работы по объектам программы «Формирование комфортной городской среды». В рамках данной программы, а также программы «1000 дворов», в 2020 году планируется благоустроить 176 общественных пространств и 588 дворов.

Во Владивостоке в настоящее время ведутся работы по благоустройству пяти зон отдыха. Например, в Игнатьевском сквере, помимо пешеходных связей, теперь предусмотрена парковка. Большая часть сквера выделена под зеленые насаждения – как новые, так и уже существующие. Сейчас подрядчик укладывает брусчатку на тротуарах, а также продолжает возведение подпорной стены. По проекту здесь также появятся детская и спортивная площадки, тихая зона с навесом для отдыха и даже кадки для небольших клумб, в которых жители смогут разводить цветы и другие посадки.

В сквере Надибаидзе в Первомайском районе забетонировали пешеходные дорожки, начали устанавливать первые лавочки и арт-объекты. Появляется новая брусчастка и в Жариковском сквере. Кроме того, подрядчик заменяет облицовочную плитку вокруг памятника. По просьбе общественных наблюдателей в этом сквере будет сохранено максимальное количество существующей зелени. Также продолжаются работы в сквере Дружбы и в сквере в поселке Трудовое. Добавим, что на всех общественных площадках планируется установить видеонаблюдение и Wi-Fi.

Программа «Комфортная городская среда» охватывает и другие крупные населенные пункты Приморья. В Артемовском городском округе по нацпроекту благоустраивают сквер возле ЗАГСа и парк на 17-ом километре, где появится оригинальный пешеходный фонтан – основание сооружения будет располагаться на уровне земли. Реконструкция объектов должна быть завершена до 1 октября. В Спасске-Дальнем сразу три популярных общественных пространства будут готовы к 1 сентября – это сквер Коммунаров, сквер ДОРА и парк имени Фадеева. В Находке специалисты приступили к ландшафтному оформлению городского парка.

 


 

 

 

 
 

 

 

В июле заместитель председателя правительства Приморья Елена ПАРХОМЕНКО назвала муниципалитеты, в которых быстрее и лучше реализуются краевая и федеральная программы благоустройства дворовых и общественных территорий. Больше всего преуспели в благоустройстве ЗАТО Фокино, Новошахтинский, Осиновка, Черниговка, Посьет. Хорошими темпами идет благоустройство дворовых и общественных территорий также во Владивостоке, Находке, Уссурийске.

Важно, что на многих территориях активные жители вошли в ряды общественных наблюдателей, которые следят за исполнением государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы, контролируя работу подрядчиков на объектах.

Александр САЛКОВ, фото автора.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 


 

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Теги: жкх  благоустройство  зоны отдыха 



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