Пляжные шезлонги без очереди

В Приморье начата кампания по обеспечению свободного доступа граждан к морской воде

Соблюдение законности в отношении рекреационного потенциала региона - одно из направлений государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы. В последнее время отдыхающие постоянно сталкиваются с запретами, которые устанавливают частные лица и компании, полулегально или нелегально обосновавшиеся на территориях, которые по закону являются общим достоянием.

В начале августа губернатор Приморья обратил особое внимание на то, что доступ граждан к морю и отдыху на берегу во Владивостоке и ряде муниципальных образований края ограничен. А это не просто неудобно, но еще и подрыв потенциала развития туризма, на который регион в последние годы делает особую ставку.

В связи с этим в ходе оперативного штаба Олег КОЖЕМЯКО дал поручение руководителю минприроды региона Игорю СТЕПАНЕНКО и руководителям муниципальных образований совместно с правоохранительными и надзорными органами в короткие сроки выявить и устранить незаконные препятствия.

«Двадцатиметровая зона пляжей от моря должна быть освобождена от всяких заборов и ограждений. Прошу пройти группами по всей береговой линии и убедиться, что граждане имеют свободный доступ к морю, в чьей бы собственности территория ни была. Это закон РФ, и это зона общего пользования. Там, где есть нарушения, необходимо выдать предписания об устранении. Прошу глав муниципальных образований организовать эту работу совместно с министерством природных ресурсов. На этой неделе все подобные ограничения, где они имеются, должны быть сняты. Наведите порядок и добейтесь выполнения закона. Совместно с вами будут действовать правоохранительные и надзорные органы», - сказал глава региона.

Известно, что законом признаются ограничения доступа к берегу лишь в случаях установления режима обособленного водопользования водных объектов или их частей для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Ведущий специалист и эксперт отдела госнадзора минприроды региона Анна МИСЮРЕВА отметила, что нарушителей, ограничивших доступ граждан к морю, ждут наказания. Так, физические лица за это наказываются на суммы 3-5 тыс. рублей, индивидуальные предприниматели и должностные лица – на 40-50 тыс., юридические лица - от 300 до 500 тыс. рублей, и для них возможно приостановление предпринимательской деятельности на 90 суток, что для некоторых бизнесов сегодня равнозначно приговору к банкротству. В случае неустранения препятствий для свободного доступа граждан к морю нарушителей ждут повторные наказания.

Уже 7 августа на очередном оперштабе Игорь Степаненко доложил, что в пределах Владивостока осмотр побережья Амурского залива выявил 11 фактов препятствия свободному проходу к акватории или вдоль берега, а работа по другим муниципальным образованиям продолжается - нарушения свободного доступа к морю протоколируются по Надеждинскому, Хасанскому, Шкотовскому и Партизанскому районам и Находкинскому городскому округу, предписывается устранить заборы и иные препятствия отдыхающим.

Стоит отметить, что сезон отпусков этого года обходится без очень частых и шумных скандалов с «веревочниками», которые в минувшие годы перекрывали проезд к местам отдыха у моря для автомобилистов, устраивали несанкционированные автостоянки и незаконно взимали деньги за «услуги» даже на заповедных территориях.

Правоохранители отмечают, что «веревочники» рассчитывают на безграмотность отдыхающих, которые без спора платят им за проезд к морю. Но по закону на территорию пляжа платный въезд возможен лишь в случае, если арендатор на примыкающей территории организовал оборудованную парковку, отвечающую требованиям Роспотребнадзора. Если парковки нет, или же ее обустройство вызывает сомнения, и есть вопросы по взимаемой с автомобилистов платы, то отдыхающим предлагается обращаться в дежурные части отделов полиции, звонить по телефону 02 (по мобильным -102) или во Владивостоке по Ленинскому району - 226−71−71, Первомайскому - 227−65−63, Первореченскому - 240−38−65, Фрунзенскому - 249−09−26, Советскому -232−05−26 и 238−80−03 и на острове Русском - 249−09−27.

Кстати, сотрудники Роспотребнадзора отмечают, что большинство мест отдыха у моря в Приморье не обеспечено нормативными автостоянками, которые были бы достаточны по емкости для отдыхающих, а также безвредны для окружающей природной среды. Это, в свою очередь, обостряет ситуацию с подъездами к местам отдыха, поскольку машины бросаются людьми на обочинах и проезжей части подъездных дорог.

На фото: Приморцы отстояли право на комфортный отдых у моря.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.