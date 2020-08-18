Гостям всегда рады

Приморский край - это уникальнейшее место, не имеющее аналогов в стране

Несмотря на свою относительно «скромную» 160-летнюю историю, Владивосток является настоящим кладезем достопримечательностей. Японское море, омывающее столицу ДФО с трех сторон, 24 красивейших сопки, окружающих город, огромное количество интереснейших памятников архитектуры - все это переплетается с современными реалиями цивилизованной Европы и неповторимым колоритом Азиатской культуры. Такой уникальный симбиоз делает Владивосток одним из самых привлекательных туристических центров в стране.

Об этом свидетельствует недавно проведенный в социальных сетях опрос, по результатом которого Владивосток вошёл в ТОП-10 городов, наиболее интересных для туристов, готовых его посетить, если бы не было пандемии коронавируса. Чем же город так притягивает российского туриста?

Во время печального явления COVID-19, когда закрытие границ перекрыло туристический поток зарубежных гостей в Приморье, департамент туризма Приморского края уделяет повышенное внимание в части переориентирования усилий и инструментов в регионе на внутренний туризм. Немало этому способствует реализация госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы.

Константин ШЕСТАКОВ, заместитель председателя Правительства Приморского края, курирующий вопросы экономического развития, промышленности и торговли, имущественных и земельных отношений, туризма и международного сотрудничества подчеркивает, что правительство сегодня делает все, чтобы частично восполнить недостаток туристов из-за рубежа. Ключевой задачей на сегодняшний день является повышение количества туристов из Дальневосточного Федерального округа и Сибири.

«Природный» катализатор

Владивосток невозможно представить без моря и сопок. Чего стоит одно только «Орлиное Гнездо», - сопка, поднявшись на которую, чувствуешь, как захватывает дух от великолепных пейзажей.

Пляжный морской отдых во Владивостоке - это отдельная тема для разговора. Знаменитая зона отдыха «Бухта Лазурная», в простонародье «Шамора», с ее простирающимися до горизонта волнами, скалами и желтым песком. Потрясающие пляжи на островах Русский, Попова, Рейнеке, Рикорда, которые также являются территорией Владивостока. Летом сюда приезжают тысячи людей с палатками.

Масса достопримечательностей города связаны с водой: два океанариума, маяки, подводная лодка-музей С-56, форты и батареи Владивостокской крепости, набережные, красивейшие мосты через заливы и многое другое. Все это вызывает восторг не только приезжающих в Приморье туристов, но и гордость за свой край у самих местных жителей.

«Приморский край - это уникальнейшее место, не имеющее аналогов в стране. И чтобы отдохнуть здесь на высшем уровне, не обязательно быть богатым туристом. Чистейшее морское побережье, красивейшие виды, бирюзовое море, заповедники. Природа, захватывающая дух! Миллионы для лицезрения всей этой красоты не нужны. Фешенебельные базы отдыха с бассейнами и спа-салонами есть везде, практически в любой точке мира. Но морская волна вместо искусственных водоемов, природная галька под ногами вместо массажа ступней, морские водоросли и многое другое - вот то, что оздоравливает тело и укрепляет дух совершенно бесплатно! Чего стоит только единственный в России морской заповедник! У нас столько замечательных мест, которыми мы гордимся! И поэтому, когда федеральные каналы преподносят наш край, и в частности любимый Владивосток, с точки зрения «пирожка пян-се» и «богатого города, где в каждой семье по десять японских автомобилей», на душе становится горько», - говорит учредитель туристической компании «Свой тур Находка» Наталья ШИТИКОВА.

Природный фактор является одним из мощнейших катализаторов для развития внутреннего туризма региона.

Гастровкусно

Для приезжающих во Владивосток туристов представлено богатое разнообразие кулинарии - европейская, русская, грузинская, и «фишка» города - паназиатская - кухни не оставляю никого равнодушным. Свежие и дешевые морепродукты многими туристами из центральной части России воспринимаются как настоящая экзотика.

Особое место среди туристических мероприятий во Владивостоке занимают гастрономические фестивали, в рамках которых знакомство с Приморьем происходит путем погружения в особенности местной кухни. Полученные впечатления от блюд и напитков, испробованных во время туристических поездок, становятся основой восприятия города Владивостока. «Мероприятий, связанных с гастрономией, должно быть кратно больше. Качеству их проведения краевая администрация уделяет большое внимание. В частности, в этом году планируется выделение средств на приобретение оборудования для проведения сложных событийных мероприятий на центральной площади города», - поясняет Константин Шестаков.

Событийные мероприятия

Как показывает практика прошлых лет, значительная часть внутреннего туризма базируется на так называемом MICE-туризме (область индустрии делового туризма, связанная с организацией и проведением различных корпоративных мероприятий - Прим. автора). Большое количество туристов приезжают во Владивосток в командировки, для участия в конгрессно-выставочных и других деловых мероприятиях. То есть, речь идет о том туристическом сегменте, который для края особенно важен в части пополнения бюджета, так как эти туристы, как правило, - с наиболее высоким средним чеком.

«За последние два года количество событийных мероприятий выросло. Это мероприятия и по направлению культуры, и по направлению спорта. В последнее время все чаще к нам для участия в крупных событийных и отраслевых мероприятиях прибывают гости из Санкт-Петербурга и Москвы. Таким образом, можно говорить о том, что география «делового туризма» постепенно расширяется», - говорит Константин Шестаков.

То, что большое количество событийных мероприятий международного уровня, привлекают в регион множество иностранных гостей - неоспоримый факт. Но заинтересованных российских туристов - значительно больше. Например, на последнем Дальневосточном Мариинском фестивале количество зарубежных гостей не превышало 30%, основными же гостями были наши соотечественники. «Подобные мероприятия, всегда будут привлекать творческих людей - любители музыки, искусства, спорта», - уверен Константин Шестаков. Он подчеркнул, что такие событийные мероприятия как кинофестиваль «Меридианы Тихого», марафон «Мосты Владивостока», джазовый фестиваль, фестивали «гребешка» и «краба» и другие фестивали в этом году были перенесены на более поздние сроки по сравнению с прошлым годом, но все они состоятся и, безусловно, не останутся незамеченными для граждан, проживающих на удаленной от Приморья территории России.

Меры поддержки

Большое количество представителей туристической отрасли в Приморском крае - гостиниц, транспортных предприятий, организаций общепита и других - продолжают испытывать на себе последствия ограничительных мер в связи с COVID-19 .

О дополнительных налоговых льготах и других мерах поддержки предпринимателей, связанных с туристической сферой, Константин Шестаков высказывается осторожно:

«Этот мониторинг мы ведем на постоянной основе, стараясь внести максимальное количество мер поддержки, которые возможны на региональном уровне, и ходатайствуем о продлении федеральных. Говорить об эффективности принятых мер пока рано, поскольку режим ограничений пока сохраняется. Но я уверен, что после снятия ограничительных мер большинство предпринимателей возобновят деятельность. Но, в целом, подводить итог об эффективности мер поддержки можно будет не ранее сентября текущего года».

Новые проекты

На сегодняшний день готовятся и прорабатываются новые туристические проекты, которые предусматривают межведомственную работу. «Например, проект дальневосточной кухни подразумевает взаимодействие добытчиков морепродуктов, даров тайги, рестораторов, крупных туроператоров, транспортных компаний, которые могут создать понятный массовый туристический продукт. Если говорить о развитии этнографического туризма, это коллаборация национальных парков, туроператоров, транспортных предприятий», - рассказал Константин Шестаков, добавляя, что формирование качественного туристического продукта, как правило, предполагает объединение усилий власти и бизнеса.

«Для этого у нас и существует ТИЦ, чтобы оказывать помощь в формировании и продвигать такие проекты», - подчеркивает Константин Шестаков.

ПРОГНОЗ: В условиях распространения коронавирусной инфекции получить объемы турпотока 2019 года не представляется возможным. Но, если в текущем году дополнительных ограничительных мер по борьбе с эпидемией в регионе вводиться не будет, можно рассчитывать, что Приморье этим летом посетят туристы в количестве не менее 2 млн человек.

На фото: Не влюбиться в приморские пейзажи просто невозможно.

Фото автора

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.