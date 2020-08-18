Сограждан заманят рублем

«Туристический кэшбэк» позволит гостям из других регионов потратить больше денег в Приморье

21 августа в России стартует программа стимулирования путешествий внутри страны, известная как «туристический кэшбэк». Компании туротрасли Приморья намерены стать ее участниками.

О деталях программы, а также о том, как сфера туризма Приморья постепенно восстанавливается после удара, нанесенного пандемией коронавируса, в интервью деловой газете «Золотой Рог» рассказал руководитель Агентства по туризму Приморского края Владимир ЩУР.

- Владимир Викторович, что представляет собой программа «туристического кэшбэка»?

- Ростуризм запускает новый проект, призванный сделать более доступными поездки по России. Гражданин, который приобрел турпутевку или оплатил проживание в организации, участвующей в программе, сможет вернуть себе часть от уплаченной суммы – до 20%. Например, при затратах от 25 до 50 тысяч рублей кэшбэк составит 5 тысяч, от 50 до 75 тысяч рублей – 10 тысяч, свыше 75 тысяч рублей – 15 тысяч рублей.

Информация об организациях-партнерах программы «туристического кэшбэка» размещена на портале Ростуризма «Мирпутешествий.рф». По состоянию на 12 августа, в программе зарегистрировались 33 организации из Приморья. Туристу будет необходимо только выбрать организацию и оплатить услугу. Важное условие – оплата должна происходить с карты платежной системы «Мир». «Туристический кэшбэк» вернется на нее в течение нескольких минут либо до пяти дней. Предварительно, проект будет работать с августа и до конца 2020 года. В настоящее время проходят последние согласования.

- Выгода для туристов понятна. А какие выгоды от «туристического кэшбэка» получит экономика Приморья?

- Для организаций, которые подали заявки на участие в программе в качестве партнеров, она станет дополнительным методом продвижения, способом привлечь новых клиентов. А туристы, получив кэшбэк, смогут потратить его на дополнительные услуги там, где отдыхают. То есть в Приморском крае. Добавлю, что мы по-прежнему ведем очень активную кампанию по продвижению Приморья как места отдыха для жителей других регионов России, стараемся помочь нашему бизнесу, ориентированному на прием туристов. И даже после того, как откроются границы, сегмент внутреннего туризма у нас не должен пострадать.

- Приморский край участвует во всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России. Получат ли подготовленные нашим регионом проекты федеральное софинансирование?

- Мы сформировали подобный кластер на основе национального парка «Земля леопарда». Концепция заключается в том, чтобы сделать ранее отдельные природные территории юго-западного Приморья объединенным центром развитого и комфортного экологического туризма. На данный момент наш проект вошел в число 30, получивших наибольшую поддержку на этапе открытого голосования в интернете. На следующем этапе экспертный совет конкурса определит 10 проектов, на реализацию которых будут выделены федеральные деньги.

Добавлю, что Приморский край уже получает софинансирование из федерального бюджета на развитие туристской инфраструктуры. В рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы и профильной федеральной программы на каждый вложенный рубль из казны Приморья регион получает пять федеральных. Благодаря софинансированию мы планируем построить очистные сооружения в поселке Нерпа Хасанского района и дорогу к комплексу «Теплое море»; а также очистные сооружения и дороги в интегрированной развлекательной зоне «Приморье».

- До многих мест отдыха на юге Приморья можно добраться только по морю. Однако береговая инфраструктура и состояние транспорта для прибрежных перевозок оставляют желать лучшего; не всегда возможно заранее приобрести билеты. Как планируется исправлять эту ситуацию?

- Использование маломерного флота – одно из перспективных направлений развития туротрасли Приморья. И здесь, безусловно, есть над чем работать. Помимо состояния причалов, есть и вопросы, связанные с законодательством: например, мало кто из владельцев маломерных судов зарегистрировался в качестве самозанятого.

Что касается развития инфраструктуры для прибрежных перевозок, то мы направили свои предложения в адрес Ростуризма и Минвостокразвития РФ. Есть поручение губернатора Олега КОЖЕМЯКО проработать вопросы по развитию прибрежного туризма и приобретению быстроходного пассажирского судна вместимостью около 100 человек – ждем решения. Повторюсь, для нас это очень важно, учитывая, что протяженность береговой полосы Приморья составляет более 1800 км – и это без учета островов!

- С 15 июля в Приморье разрешено работать базам отдыха. Продолжается ли в крае работа по их проверке на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований?

- Да, такая работа продолжается, чтобы не допустить в Приморье возникновения и распространения коронавирусной инфекции. На соответствие требованиям Роспотребнадзора проверяются не только базы отдыха, но и все коллективные средства размещения – это гостиницы, мини-отели, хостелы и так далее.

Особое внимание уделяется муниципальным образованиям, в которых находится наибольшее количество баз отдыха и гостей. За последнее время проверено 248 объектов в Хасанском районе, Владивостокском и Находкинском городских округах. На 195 объектах выявлены нарушения. Кроме того, 53 объекта на момент проверки не осуществляли деятельность. По итогам проверок составлено 58 протоколов об административных правонарушениях. 18 баз отдыха осуществляли деятельность без проведения обязательной классификации.

Напомню, что для осуществления деятельности средство размещения должно направить официальное уведомление в адрес Агентства по туризму Приморского края. После этого в течение трех дней территориальная комиссия проверит организацию на соблюдение масочно-перчаточного режима, наличие средств дезинфекции и ведение журналов дезобработки, наличие справок об отсутствии коронавирусной инфекции у сотрудников.

На 12 августа нами получено 604 уведомления о возобновлении деятельности. Хотя понятно, что фактически осуществляет деятельность значительно больше средств размещения. Поэтому мониторинг соблюдения санитарных требований будет продолжаться. Для нас очень важна безопасность отдыхающих.

- Какие санкции грозят злостным нарушителям?

- Информация по 39 базам отдыха, наиболее выраженно нарушающим установленные требования, уже направлена в Роспотребнадзор. Если замечания не будут устранены, возможны жесткие меры – вплоть до приостановки деятельности данных средств размещения. Поэтому я советую всем, кто планирует отдых на море и хотел бы получить безопасную и качественную услугу, ознакомиться с информацией на сайте Агентства по туризму Приморского края. Нами сформированы два реестра: один включает коллективные средства размещения, прошедшие проверку; второй – организации, которые относятся к соблюдению санитарных требований недобросовестно.

- Какова заполняемость баз отдыха в Приморье в сезоне-2020?

- По итогам июля мы оцениваем заполняемость примерно в 80% - это достаточно много, учитывая позднее начало сезона. Кроме того, немало отдыхающих, в том числе – из других регионов, разместились на побережье Приморья самостоятельно, в палатках.

На фото: Правительство РФ выделяет 15 млрд рублей на программу субсидирования турпоездок по России. Для участия в программе «туристический кэшбэк» гражданину необходимо оформить карту «Мир» и зарегистрироваться в программе лояльности «Мир», а затем выбрать тур или вариант проживания у партнеров-участников программы с датой до 20 декабря 2020 года. Сумма кэшбэка зависит от стоимости услуг, однако продолжительность тура (проживания) должна составить не менее 4 ночей. После онлайн-оплаты услуг картой «Мир» на сайте отеля или туроператора кэшбэк придет на карту в течение 5 рабочих дней. Полученный кэшбэк освобожден от налогов. Подробные условия участия в программе можно узнать на сайте мирпутешествий.рф.

На фото: Руководитель Агентства по туризму Приморского края Владимир Щур: «По итогам июля мы оцениваем заполняемость примерно в 80% - это достаточно много, учитывая позднее начало сезона. Кроме того, немало отдыхающих, в том числе – из других регионов, разместились на побережье Приморья самостоятельно, в палатках».

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Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.