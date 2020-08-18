За плохую дезинфекцию - сотни тысяч штрафа

В Приморье сотрудники жилищной инспекции продолжают проверять соблюдение санитарных требований обслуживающими организациями. Стало известно, что управляющие компании и ТСЖ за ненадлежащую санитарную обработку подъездов в жилых домах заплатят более 430 тысяч рублей.

В регионе обследовано около 14 000 подъездов, выявлено 2700 нарушений уборки, содержания и дезинфекции, составлен 341 административный протокол, из них 271 направлен в суды, 102 уже рассмотрены. Об этом сообщил руководитель государственной жилищной инспекции Приморского края Евгений БАРШАЙ. «Вынесены 84 предупреждения, в девяти случаях назначены штрафы на общую сумму 430 тысяч рублей. Оштрафованы компании из Владивостока, Артема, Уссурийска, Находки, Партизанска», - уточнил глава ведомства.

Он добавил, что сотрудники жилинспекции ежедневно выходят на проверку санитарного состояния жилых домов, причем специалисты смотрят не только как обрабатываются места общего пользования, но и чем – все средства дезинфекции должны соответствовать сантребованиям.

По словам заместителя председателя Правительства Приморья Елены ПАРХОМЕНКО, несмотря на значительные суммы штрафов, главная цель контролирующих органов -наладить процесс санитарной обработки подъездов.

«Все эти вопросы находятся на контроле губернатора Приморья, оперштаба по борьбе с COVID-19, поступают и обращения жителей на недостаточную уборку общедомового имущества. Поэтому мы подсказываем обслуживающим организациям, помогаем в приобретении дезсредств, на что направлялись средства из бюджета региона, где есть замечания - выносим предупреждения, а злостных нарушителей наказываем материально», – подчеркнула Елена Пархоменко.

Кроме того, в крае ведется ежедневная санитарная обработка общественных пространств. С начала эпидемии коронавируса специалисты краевого министерства ГО и ЧС обеззаразили более 6,5 тысячи объектов в разных районах, прошли более 2 млн кв. м общественных территорий. При этом обработка совершается препаратами, которые не вредят окружающей среде и не сказываются отрицательным образом на здоровье жителей региона.

«Опасность дезинфицирующие препараты представляют только в момент распыления на поверхности, когда концентрация слишком высока. Особенно это касается хлорсодержащих веществ, которые крайне эффективны в борьбе с вирусами, но могут вызвать ожог при попадании на кожу в больших объемах. Однако уже спустя несколько секунд после нанесения они распределяются по поверхностям и уже не несут опасности ни для людей, ни для окружающей среды», – отмечают специалисты.

Специалисты министерства обрабатывают специальными дезинфицирующими средствами парки, автобусные остановки, территории детских образовательных учреждений, придомовые территории, детские площадки.

Власти Приморья напоминают: угроза распространения коронавирусной инфекции остается актуальной для края. Губернатор региона Олег Кожемяко заявил, что главное условие перелома ситуации с распространением коронавируса - соблюдение всеми предприятиями края и каждым человеком в отдельности санитарных мер, таких как масочный режим и «социальная дистанция». Жителей также просят не собираться большими группами, по возможности оставаться дома.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.