www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 71.71 р. 100 JPY: 66.92 р.
EUR: 81.68 р. 10 CNY: 10.24 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

"Праздник ягод и сыров" будет идти во Владивостоке две недели

18 Июля 2020, 16:12 | Приморье
Во Владивостоке стартовал третий летний фестиваль из серии "Сделано в Приморье", направленный на поддержку приморских производителей
 
Торжественное открытие "Праздника ягод и сыров" из серии "Сделано в Приморье" прошло 17 июля во Владивостоке. Заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков выступил с приветственной речью, приморские производители представили свою продукцию, а горожанам представилась возможность продегустировать сыр, мёд и ягоды, сообщает ИА PrimaMedia.
 
"Это первое событийное мероприятие, которое мы открываем после периода ограничительных мер. И сразу нам хотелось бы дать возможность приморским производителям сбывать свою продукцию. Здесь хорошая точка с хорошим трафиком, и мы хотели бы, чтобы торговля была бойкой, чтобы приморцы узнали наших производителей, купили у них много сыра, ягод и насладились качественными продуктами", — пожелал Константин Шестаков.
 
Организатором мероприятия стал центр "Мой бизнес" при поддержке союза "Приморская торгово-промышленная палата" и правительства Приморского края. Генеральный директор центра "Мой бизнес" Евгений Никифоров рассказал на открытии о целях фестиваля и дальнейших планах:
 
- Этот фестиваль  не столько про продажу, сколько про то, как рассказать людям о предпринимателях и производителях, которые есть в Приморском крае. Это наша основная задача. Площадки мы будем подбирать и другие, формат мероприятия планируем расширять до конца года. Как минимум, планируем три мероприятия во Владивостоке.
 
На пешеходной площади между улицами Адмирала Фокина и Семёновская приморские производители представляют местные сельскохозяйственные товары, а жители города пробуют местные сезонные продукты.
 
Борис Ступницкий, Президент Союза "Приморская торгово-промышленная палата":
 
- Фестиваль очень важен, здесь производитель встречается с потребителем. Эти прямые встречи — залог успеха. Обратная связь — королева коммуникаций, которая дает предпринимателю источник совершенствования. Покупатели с удовольствием будут делиться идеями, создавать идеальный образ товара.
 
В программу торжественного открытия вошли концертная программой с зажигательными творческими коллективами "Терция", "VIA Блэк Джек", "Карамель" и дегустация для участников фестиваля. До 18.00 будут работать развлекательные зоны с фокусниками и шоу аниматоров. "Праздник ягод и сыров" продлится во Владивостоке до 31 июля.
 
Фестиваль проводится центром "Мой бизнес" при поддержке союза "Приморская торгово-промышленная палата" и правительства Приморского края.
 

 

Автор:
Теги: праздник ягод и сыров  фестиваль 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]