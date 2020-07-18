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"Праздник ягод и сыров" будет идти во Владивостоке две недели
18 Июля 2020, 16:12 | Приморье
Во Владивостоке стартовал третий летний фестиваль из серии "Сделано в Приморье", направленный на поддержку приморских производителей
Торжественное открытие "Праздника ягод и сыров" из серии "Сделано в Приморье" прошло 17 июля во Владивостоке. Заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков выступил с приветственной речью, приморские производители представили свою продукцию, а горожанам представилась возможность продегустировать сыр, мёд и ягоды, сообщает ИА PrimaMedia.
"Это первое событийное мероприятие, которое мы открываем после периода ограничительных мер. И сразу нам хотелось бы дать возможность приморским производителям сбывать свою продукцию. Здесь хорошая точка с хорошим трафиком, и мы хотели бы, чтобы торговля была бойкой, чтобы приморцы узнали наших производителей, купили у них много сыра, ягод и насладились качественными продуктами", — пожелал Константин Шестаков.
Организатором мероприятия стал центр "Мой бизнес" при поддержке союза "Приморская торгово-промышленная палата" и правительства Приморского края. Генеральный директор центра "Мой бизнес" Евгений Никифоров рассказал на открытии о целях фестиваля и дальнейших планах:
- Этот фестиваль не столько про продажу, сколько про то, как рассказать людям о предпринимателях и производителях, которые есть в Приморском крае. Это наша основная задача. Площадки мы будем подбирать и другие, формат мероприятия планируем расширять до конца года. Как минимум, планируем три мероприятия во Владивостоке.
На пешеходной площади между улицами Адмирала Фокина и Семёновская приморские производители представляют местные сельскохозяйственные товары, а жители города пробуют местные сезонные продукты.
Борис Ступницкий, Президент Союза "Приморская торгово-промышленная палата":
- Фестиваль очень важен, здесь производитель встречается с потребителем. Эти прямые встречи — залог успеха. Обратная связь — королева коммуникаций, которая дает предпринимателю источник совершенствования. Покупатели с удовольствием будут делиться идеями, создавать идеальный образ товара.
В программу торжественного открытия вошли концертная программой с зажигательными творческими коллективами "Терция", "VIA Блэк Джек", "Карамель" и дегустация для участников фестиваля. До 18.00 будут работать развлекательные зоны с фокусниками и шоу аниматоров. "Праздник ягод и сыров" продлится во Владивостоке до 31 июля.
Фестиваль проводится центром "Мой бизнес" при поддержке союза "Приморская торгово-промышленная палата" и правительства Приморского края.
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