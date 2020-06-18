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Государственное арендное жилье начнут строить в Находке в этом году

18 Июня 2020, 14:43 | Приморье
В 2020 году в Находке начнут строить государственное арендное жилье для молодых специалистов, врачей, учителей и судостроителей. Как решить проблему кадрового дефицита в социальной и производственной сферах, обсудили на совещании в городской администрации.
 
Отмечено, что в Находке вопрос с кадрами остро стоит не только в здравоохранении. Не хватает также учителей, воспитателей, детских тренеров. То же самое со специалистами «узких» и «редких» профессий – в городе начинают строить газовые котельные, а обслуживать их некому, возрождается судостроение – нужны корабелы.
 
«Нас ждет серьезное развитие экономики и социальной сферы, но делать это мы можем только при наличии специалистов. А им надо где-то жить, причем в комфортных условиях», – подчеркнул первый заместитель главы администрации Находки Тимур Магинский.
 
Чтобы удерживать местных молодых специалистов и одновременно привлекать профессионалов из других регионов, нужно доступное жилье. Именно поэтому Находка приняла решение участвовать в краевой программе строительства арендного жилья. Цена коммерческого найма таких квартир в два раза ниже рыночной. При этом есть возможность компенсировать часть затрат за счет государства. Кроме того, через шесть месяцев аренды молодым людям предоставляется право выкупить это жилье в ипотеку по льготной ставке от 2% годовых.
 
Сегодня реализацией этой программы в Приморье занимается Корпорация развития жилищного строительства, у которой уже есть опыт работы во многих регионах России. В рамках программы проектируются либо уже возводятся дома во Владивостоке, Уссурийске, Большом Камне, Чугуевке, Дальнегорске, Арсеньеве, Яковлевке. С 2020 года арендное жилье начнут строить и в Находке.
 
«КРЖС сдает квартиры полностью под ключ, с внутренней чистовой отделкой. Один из главных принципов – жилье должно быть комфортным внутри и красивым снаружи, стать украшением архитектурного облика города», – подчеркнул руководитель корпорации Геннадий Осипов.
 
Комплексный подход к реализации проекта – еще один «плюс» реализации программы усилиями КРЖС.
 
«Губернатор поставил задачу – построить в Находке диагностический медицинский центр. Мы определились с местом: это район дамбы между улицей Красноармейская и Проспектом Мира. Здесь же выделен участок под строительство высотных многоквартирных домов. Причем это будет комплексная застройка: с детским садом, школой, спортивными объектами», – обозначил Тимур Магинский.
 
Еще один жилой комплекс, но уже для работников Находкинского судоремонтного завода, будет построен на улице Дальняя – на месте снесенных аварийных домов. НСРЗ после получения заказа на строительство восьми краболовов уже нуждается в дополнительных специалистах. Директор завода Николай Болгар вместе с Тимуром Магинским и Геннадием Осиповым выехали на площадку и лично осмотрели место будущего жилого комплекса для судоремонтников.
 
«Находкинский судоремонтный завод много времени и средств вкладывает в обучение и воспитание молодых специалистов. Поэтому мы крайне заинтересованы в том, чтобы у них был стимул оставаться жить и работать в Находке. Предложенная городом площадка подходит идеально: район находится близко к заводу, здесь развитая социальная инфраструктура, а рядом по нацпроекту “Демография” будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс. Жилой комплекс на улице Дальняя – это гарантия дальнейшего развития нашего предприятия», – отметил Николай Болгар.
 
Реализация программы арендного жилья послужит поддержкой для экономики городского округа.
 
«Приоритет отдается местным строительным компаниям, они лучше отвечают за качество и за сроки. Надежные строительные компании в городе есть. Одна из таких много лет занимается развитием микрорайона МЖК, другая – построила дома для пограничников», – подчеркнул первый замглавы Находки.
 
Напомним, задачу строить большего доступного жилья в Приморья поставил Губернатор Олег Кожемяко. Итоги этой работы в 2019 году превысили плановые показатели. В ближайшие три года по программе «Арендное жилье» предполагается сдать около 100 тысяч квадратных метров жилья – это почти 2 тысячи квартир по льготным условиям для специалистов региона.
 
По информации администрации Находкинского ГО
 
Фото – администрация Находкинского ГО
 

 

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Теги: аренда  жилье  недвижимость 



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