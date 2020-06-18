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Еще один мусоросортировочный комплекс запустят в Приморье в июле

18 Июня 2020, 11:40 | Приморье

Это будет второй подобный объект в Приморском крае. Технический запуск мусоросортировочного комплекса состоится в Дальнереченском районе 3 июля. 

По информации краевого предприятия «Приморский экологический оператор» (ПЭО), мощность комплекса составит 9 тысяч тонн отходов в год. Сюда будет направляться мусор из всего Дальнереченского городского округа и района.

«Линия по сортировке представляет собой компактную станцию со смешанной обработкой мусора. Машина выгружает отходы на площадку, откуда с помощью конвейера они направляются на линию сортировки. После чего в ручном режиме отбираются полезные фракции – стекло, пластик, бумага, жестяные, алюминиевые банки и полиэтилен, пригодные для вторичной переработки. Отдельно сортируются опасные отходы, их будут направлять на специализированные предприятия по утилизации», – специалисты.

В настоящее время идет наладка оборудования мусоросортировочного комплекса.

 

По словам, директора КГУП «ПЭО» Антона Бибикова, до конца 2020 в Приморье планируют запустить еще два объекта по сортировке твердых коммунальных отходов.  Сейчас завершаются монтажные работы на комплексе в Лучегорске, месторасположение четвертой линии пока уточняется. 

«Первый такой комплекс мы открыли в июне в Хорольском округе. А во Владивостоке уже больше года успешно функционирует один из крупнейших мусоросортировочных комплексов на Дальнем Востоке на базе полигона отходов на Холмистой», – добавил Антон Бибиков.

Как подчеркнула заместитель председателя Правительства Приморья Елена Пархоменко, строительство таких объектов – мероприятия национального проекта «Экология», предусматривающего, что к 2024 году в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов доля ТКО, направленных на утилизацию, будет составлять до 13%, а в обработку – до 60%.

«Десятилетиями проблема утилизации мусора в отдаленных районах решалась просто – свалка, в худшем – ближайший лес или овраг. Давно назрела проблема именно цивилизованной утилизации бытового мусора на этих территориях. Запуск в работу таких комплексов – один из путей решения данного вопроса», – обозначила Елена Пархоменко.

Подобные производства не только позволяют утилизировать отходы, но и отправлять на вторичную переработку пластик, бумагу, металлические изделия.

 

Фото – КГУП «Приморский экологический оператор»

 Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: мусоросортировочный комплекс 



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