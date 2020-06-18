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Приморье будет есть свой рис
Рисом засеяны поля в Хорольском, Ханкайском муниципальных округах, Спасском, Черниговском районах и Уссурийске
Сельхозпроизводители Приморского края засеяли рисом 7,5 тысячи гектаров – это территория общей площадью в 10 футбольных полей. План аграриями региона выполнен на 100%, как сообщили в министерстве сельского хозяйства Приморья,
«Всего посеяно 7,5 тысячи гектаров – 100% от плана. В октябре сельхозпроизводители планируют собрать около 19 тысяч тонн экологически чистого риса», – отметили специалисты.
Напомним, в этом году сельхозпроизводители намерены увеличить площадь пашни до 509 тысяч гектаров. Основными культурами в севообороте остаются соя и кукуруза.
Фото – Роман Павловский
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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