Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Дух трамвая окончательно покидает старейшую улицу Владивостока
18 Мая 2020, 10:39 | Приморье
Из «тела» Светланской вынули последние рельсы
На участке дороги, соединяющей во Владивостоке улицы Светланскую и Ивановскую, завершаются ремонтные работы, в результате которых из дорожного полотна были изъяты последние рельсы, по которым ранее ходили трамваи нескольких городских маршрутов.
Известно, что в свое время убрать трамвай со многих улиц Владивостока было решено администрацией города во главе с Игорем ПУШКАРЕВЫМ. Это объяснялось тем, что он, то есть трамвай, сильно мешал автомобильному транспорту, не давал спать нормально гражданам и своими сильными колебаниями от движения расшатывал ценную архитектуру города. Кроме того, он почему-то оказался очень убыточен, и на его содержание постоянно не хватало средств.
В настоящее время на месте демонтажа последних рельсов завершаются работы по восстановлению дорожного покрытия и устройство участков тротуаров. К 22 мая автомобильное движение здесь, которое было приостановлено на время проведения работ, возобновится.
Известно, что решение о сокращении трамвайного движение во Владивостоке не имело полной поддержки населения, и многие горожане старших возрастов были против этой новации. Тем более, что зарубежный и отечественный опыт показывает, что трамвай сохраняет серьезные перспективы не просто оставаться, но даже усиливать свою роль в жизни многих крупных отечественных и зарубежных городов. В том числе и исторических.
Кстати, в планах развития Владивостока трамваю также все еще прочат определенное будущее. Есть и определенные предложения градостроителей. Сегодня в пользу трамвая, например, говорит такой факт, что по одной полосе движения он способен перевозить в час в 10 раз людей больше, чем автомобильный транспорт, и в 3-4 раза больше, чем автобус или троллейбус. Для города, задыхающегося в автомобильных пробках, это вполне здравый рецепт решения проблемы. Однако конкретных проектов, которые бы серьезно прорабатывались по новому трамваю, во Владивостоке сегодня нет.
Трудно представить, что на развитие этого современного вида транспорта теперь могут быть найдены необходимые средства в бюджете Владивостока. Ведь для строительства трамвайных путей денег требуется несколько больше, чем на их демонтаж. Известно, например, что на устройство путей скоростного трамвая и обеспечение их подвижным составом на 10-километровом участке в Санкт-Петербурге три года назад требовалась сумма в 26 миллиардов рублей…
С другой стороны, у нас в стране для развития трамвая, оказывается, сегодня все есть. В частности отечественная компания ООО «Компания «ПромПутьСнабжение»» предлагает для этого любые новые рельсы, «изготовленные из стали на специальном
рельсопрокатном оборудовании». При этом гарантируется «высокое качество данной продукции». Есть и производители, готовые поставить вагоны. Но продвижению трамвая на улицы городов сегодня зачастую препятствуют ложные представления о том, что это умирающий вид транспорта и, что о нем даже не стоит говорить...
На фото: После демонтажа последних трамвайных рельсов на ул. Светланской восстанавливается дорожное полотно, и делаются тротуары.
Фото автора
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Автор:
Теги: трамвай строительство дороги
Новости партнеров
Новости тематики
- Дух трамвая окончательно покидает старейшую улицу Владивостока
- Ремонт дорог в городе набирает темпы
- Во Владивостоке началось асфальтирование улицы Русской
- Во Владивостоке наносят дорожную разметку
- В Приморье строители укрепляют основание новой автодороги из Владивостока в Большой Камень
- Во Владивостоке начал работу стационарный пункт весового контроля
- Дорожники должны укатать Владивосток в асфальт в указанный срок
- Во Владивостоке на аварийном участке установлен светофор
- Во Владивостоке кладут специальный асфальт в два слоя
- Во Владивостоке улица Хабаровская отремонтирована по нацпроекту
Новости раздела
- Еще одну улицу в Приморье начали ремонтировать по нацпроекту "БКАД"
- Дух трамвая окончательно покидает старейшую улицу Владивостока
- Экспортерам Приморья софинансируют расходы на регистрацию торговой марки за рубежом
- По числу заболевших коронавирусом Приморье обогнало Хабаровский край
- Коронавирус внес коррективы в режим строительства газохимического завода под Находкой
- Приморье будет перерабатывать шины в крошку
- "Сухой закон" подмочит ситуацию
- Более 100 беспроцентных кредитов на зарплаты выдали предпринимателям Приморья
- Строгий режим: Во Владивостоке и Уссурийске закрывают магазины за нарушение санитарных правил
- В Приморье на судоверфи "Звезда" спущен на воду первый российский танкер типа "Афрамакс"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Перебои в работе сайта Госуслуг вызвали у граждан много вопросов
- Хасанская Кущевка
- "Аэрофлот" помог деньгами английскому футбольному клубу
- Портал "Госуслуги" рухнул после заявления Путина
- COVID-19: Резкий скачок заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Приморье
- Во Владивостоке построят еще один жилой "небоскреб"
- Путин решил не продлять нерабочие дни в России
- Коронавирус внес коррективы в режим строительства газохимического завода под Находкой
- По числу заболевших коронавирусом Приморье обогнало Хабаровский край
- Более 110 000 га уникальных лесных экосистем на юге Дальнего Востока получили спасительный статус
Loading...