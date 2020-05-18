Дух трамвая окончательно покидает старейшую улицу Владивостока

Из «тела» Светланской вынули последние рельсы

На участке дороги, соединяющей во Владивостоке улицы Светланскую и Ивановскую, завершаются ремонтные работы, в результате которых из дорожного полотна были изъяты последние рельсы, по которым ранее ходили трамваи нескольких городских маршрутов.

Известно, что в свое время убрать трамвай со многих улиц Владивостока было решено администрацией города во главе с Игорем ПУШКАРЕВЫМ. Это объяснялось тем, что он, то есть трамвай, сильно мешал автомобильному транспорту, не давал спать нормально гражданам и своими сильными колебаниями от движения расшатывал ценную архитектуру города. Кроме того, он почему-то оказался очень убыточен, и на его содержание постоянно не хватало средств.

В настоящее время на месте демонтажа последних рельсов завершаются работы по восстановлению дорожного покрытия и устройство участков тротуаров. К 22 мая автомобильное движение здесь, которое было приостановлено на время проведения работ, возобновится.

Известно, что решение о сокращении трамвайного движение во Владивостоке не имело полной поддержки населения, и многие горожане старших возрастов были против этой новации. Тем более, что зарубежный и отечественный опыт показывает, что трамвай сохраняет серьезные перспективы не просто оставаться, но даже усиливать свою роль в жизни многих крупных отечественных и зарубежных городов. В том числе и исторических.

Кстати, в планах развития Владивостока трамваю также все еще прочат определенное будущее. Есть и определенные предложения градостроителей. Сегодня в пользу трамвая, например, говорит такой факт, что по одной полосе движения он способен перевозить в час в 10 раз людей больше, чем автомобильный транспорт, и в 3-4 раза больше, чем автобус или троллейбус. Для города, задыхающегося в автомобильных пробках, это вполне здравый рецепт решения проблемы. Однако конкретных проектов, которые бы серьезно прорабатывались по новому трамваю, во Владивостоке сегодня нет.

Трудно представить, что на развитие этого современного вида транспорта теперь могут быть найдены необходимые средства в бюджете Владивостока. Ведь для строительства трамвайных путей денег требуется несколько больше, чем на их демонтаж. Известно, например, что на устройство путей скоростного трамвая и обеспечение их подвижным составом на 10-километровом участке в Санкт-Петербурге три года назад требовалась сумма в 26 миллиардов рублей…

С другой стороны, у нас в стране для развития трамвая, оказывается, сегодня все есть. В частности отечественная компания ООО «Компания «ПромПутьСнабжение»» предлагает для этого любые новые рельсы, «изготовленные из стали на специальном

рельсопрокатном оборудовании». При этом гарантируется «высокое качество данной продукции». Есть и производители, готовые поставить вагоны. Но продвижению трамвая на улицы городов сегодня зачастую препятствуют ложные представления о том, что это умирающий вид транспорта и, что о нем даже не стоит говорить...

На фото: После демонтажа последних трамвайных рельсов на ул. Светланской восстанавливается дорожное полотно, и делаются тротуары.

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