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Еще одну улицу в Приморье начали ремонтировать по нацпроекту "БКАД"

18 Мая 2020, 14:43 | Приморье

Дорожники приступили к ремонту автодороги Хабаровск–Владивосток–станция Угольная на участке от поворота с дороги Хабаровск–Владивосток с 0 до 3,5 километра. Этот объект вошел в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На участке подрядчику предстоит выполнить целый комплекс работ – устранить пучины грунта, расширить проезжую часть, уложить новый асфальт, установить автобусные остановки и дорожные знаки, нанести разметку.

«Сейчас фрезой снимаем старый асфальт, готовим дорожное полотно», – уточнил главный инженер АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко, добавив, что работы на объекте ведутся, в основном, ночью.   

Он также сообщил, что техника и рабочие сейчас трудятся районе поселка Штыково, на подъезде к Тавричанке, на участках между Щитовой и Шаморой – эти объекты тоже включены в нацпроект.

Напомним, Приморье второй год участвует в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его цель – увеличение в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, – не менее чем до 50%, снижение доли автодорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, на 10% по сравнению с 2017 годом, снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом, доведение во Владивостокской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 85%.

В этом году в Приморье отремонтируют более 83 километров дорог, из них около 39 километров дорог регионального значения, на реализацию проекта из бюджетов всех уровней направлено более 1,7 миллиарда рублей.

Вместе с представителями власти контролировать ход работ на объектах и давать свои предложения будут общественные наблюдатели из числа жителей муниципалитетов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: БКАД  дороги  нацпроект  строительство 



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